Lionel Dellberg: «Schweizer sind viel introvertierter als Amerikaner» Zauberkünstler Lionel Dellberg erklärt in «On the Rocks» den Unterschied zwischen US- und Schweizer Publikum. 10.01.2025

Vom Kuhhüter zum Zauberkünstler – Lionel Dellberg spricht in «On the Rocks» über seinen speziellen Werdegang und den Unterschied zwischen US- und Schweizer Publikum.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zauberkünstler Lionel Dellberg ist zu Besuch in der Sendung «On the Rocks».

Dort erzählt er von seinem etwas anderen Werdegang und wie es ist, Zauberei zu studieren.

Dellberg verrät zudem, was der Unterschied zwischen dem US- und Schweizer Publikum ist.

Warum Harry Potter sein «bekanntester Kontakt» ist und was genau dahinter steckt, erfährst du hier in der Sendung. Mehr anzeigen

Er kann Feuer zu Käse umwandeln, Milch zu Weisswein und Menschen hervorzaubern, die vorher nicht da waren. Der Walliser Zauberkünstler Lionel Dellberg ist aktuell mit seiner Show «Mensch magisch» auf Tour und gibt in der Sendung «On the Rocks» Einblicke in seine Welt der Magie.

Sein Werdegang war alles andere als gewöhnlich. Aufgewachsen ist er auf einer Alp, sein erster Job war es, Kühe zu hüten. Doch für die Zauberei begeisterte er sich schon von klein auf. Also absolviert er in Stockholm ein Zauberstudium.

2021 gewann Dellberg schliesslich die US-Zaubershow «Fool Us». Das Konzept: Zauberkünstler aus der ganzen Welt müssen das berühmte Magier-Duo Penn & Teller mit ihren Tricks versuchen zu täuschen, ohne dass sie es merken.

«Durch den Sprachwechsel ändert sich das Timing und die Struktur meiner Tricks«

Bei «On the Rocks» verrät Dellberg, dass trotz seines Erfolgs in Amerika, er lieber in der Schweiz tourt. Grund dafür: Die Möglichkeit, in verschiedenen Sprachregionen aufzutreten. «Ich bin auch in der Westschweiz auf Tournee und spreche dann französisch. Durch den Sprachwechsel ändert sich das Timing und die Struktur meiner Tricks. Das ist etwas Wunderbares.» Weiter erzählt er: «Die Schweiz ist für mich der ideale Playground für meine Zauberei.»

Doch nicht nur die Sprachen sind in der Schweiz und in Amerika unterschiedlich, sondern auch das Publikum. «In Amerika ist das extrovertierte Reagieren unglaublich. Schweizer sind viel introvertierter, dafür nachhaltiger», erzählt der Zauberkünstler. «Für die Person, die auf der Bühne steht, ist das nicht ganz einfach.»

Und wer meint, dass Zauberei einfach sei, hat sich gewaltig geschnitten: «Viele Dinge gibt es schon, aber ich versuche mein eigenes zu machen, indem ich es adaptiere», sagt Dellberg. So kommt es auch vor, dass die Entwicklung neuer Tricks fünf Tage dauern kann – oder aber auch fünf Jahre. Doch eines ist klar: Die Tricks verrät er nie, auch nicht seinen Kolleg*innen.

Warum Harry Potter sein «bekanntester Kontakt» ist und was genau dahinter steckt, erfährst du hier in der Sendung: