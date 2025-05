Eklat bei GNTM um den Schweizer Star-Designer Kevin Germanier Der Schweizer Star-Designer Kevin Germanier war bei GNTM zu Gast – und wurde brüskiert. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Daniela musste sich vor der enttäuschten Jury um Heidi Klum und Kevin Germanier rechtfertigen. Bild: ProSieben/Max Montgomery Danielas Auftritt kam nicht gut an. Bild: ProSieben/Max Montgomery Magdalena hatte Panik vor dem Shooting in der Höhe. Bild: ProSieben/Max Montgomery Aus für Samuel: Dieser «GNTM»-Catwalk war sein letzter. Bild: ProSieben/Max Montgomery Eklat bei GNTM um den Schweizer Star-Designer Kevin Germanier Der Schweizer Star-Designer Kevin Germanier war bei GNTM zu Gast – und wurde brüskiert. Bild: ProSieben/Sven Doornkaat Daniela musste sich vor der enttäuschten Jury um Heidi Klum und Kevin Germanier rechtfertigen. Bild: ProSieben/Max Montgomery Danielas Auftritt kam nicht gut an. Bild: ProSieben/Max Montgomery Magdalena hatte Panik vor dem Shooting in der Höhe. Bild: ProSieben/Max Montgomery Aus für Samuel: Dieser «GNTM»-Catwalk war sein letzter. Bild: ProSieben/Max Montgomery

Er glaubte an sie – und wurde bitter enttäuscht: Der Schweizer Designer Kevin Germanier erlebte in Heidi Klums Castingshow einen emotionalen Tiefpunkt, als GNTM-Favoritin Daniela fast aufgab.

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen GNTM-Kandidatin Daniela enttäuscht Designer Kevin Germanier, indem sie fast aufgibt und den Laufsteg im Hochzeitskleid verweigert – trotz seiner grossen Erwartungen an sie.

Teilnehmerin Magdalena überwindet trotz Höhenangst ihre Ängste teilweise und gewinnt überraschend den Job für die Calzedonia-Kampagne gemeinsam mit Xenia.

Supermodel Coco Rocha und die Jury kritisieren Daniela scharf, doch nach einer Entschuldigung darf sie bleiben, während Kandidat Samuel die Show verlassen muss. Mehr anzeigen

Panikattacken, Freudentränen, ein verärgertes Supermodel und ein düpierter Designer: Auch in Folge 18 servierte die ProSieben-Show «Germany's Next Topmodel» wieder eine Achterbahn der Gefühle.

Gleich zu Beginn ging's in luftige Höhen: Vor der Kulisse von Los Angeles wurde die Models mit einem Kran in 70 Meter Höhe gefahren, wo sie auf einem Schwebebalken posieren mussten. Und das in schweren Kreationen des angesagten Schweizer Upcycling-Couturiers und Gastjurors Kevin Germanier (33), über den sich besonders GNTM-Kandidatin Daniela freute: «Das ist mein Lieblingsdesigner!»

Kevin Germanier wird auch die ESC-Hosts Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer einkleiden.

GNTM: Shooting-Verbot für Magda

Allerdings kämpfte sie wie viele andere kämpfte sie mit Höhenangst. Ein Model nach dem anderen überwand sich – bei Magdalena (21) allerdings brachen alle Dämme: Schon bevor sie mit dem Kran hochgezogen werden sollte, zitterte und hyperventilierte sie so stark, dass sie abbrechen musste, im Hinterkopf Heidi Klums (51) Drohung: «Kein Foto, keine neue Woche».

Daher wollte sie es unbedingt ein zweites Mal versuchen. Doch der für die Sicherheit zuständige Fire Marshall machte ihr einen Strich durch die Rechnung: Eine Angst wie die ihre innerhalb kürzester Zeit zu überwinden, sei unmöglich, das Risiko einer Panikattacke in 70 Metern Höhe wollte er nicht riskieren.

Und so fand man einen Kompromiss: Magda wurde in nur drei Metern Höhe fotografiert. Schlimm genug für sie, doch Fotograf Max Montgomery (35) sowie ihre Mitkandidatinnen und -kandidaten machten ihr Mut. Und danach ging es in dieser Folge aufwärts für sie: Sie angelte sich den Job als Gesicht der Beachwear-Sommerkampagne von Calzedonia, worüber sowohl sie als auch Konkurrentin Xenia (26) sich riesig freuten. Beide verband, dass sie sich noch vor Kurzem im Bikini überhaupt nicht wohlgefühlt hatten. Nun vergossen sie Freudentränen über ihr neues Selbstbewusstsein.

«Der anspruchsvollste Catwalk der Welt»

Doch nach der Challenge ist vor der Challenge. Flugs ging es nun – erneut in extravaganten Germanier-Looks – auf den laut Heidi Klum «anspruchsvolltsten Catwalk der Welt»: Ein Luftballon-Labyrinth, rutschige Styroporböden, Pendel aus riesigen Bällen, Schaumstoff-Stolpersteine, Wippe und Drehscheibe – hier warteten etliche Stolperfallen auf die Models.

Supermodel und Gastjurorin Coco Rocha (36) zeigte den Models zwar souverän, wie's ging, gezittert wurde trotzdem. Vor allem Daniela bekam ihre Panik nicht in den Griff, sie fürchtete, beim Walk umzuknicken und sich etwas zu brechen, vergoss etliche Tränen. Schliesslich fasste sie einen Entschluss: «Ich möchte nicht hier walken und ich werd' freiwllig gehen. Ende der Reise, würd' ich sagen.» Manchen Ängsten müsse man sich einfach nicht stellen.

Magda, die wusste, was es hiess, Ängste zu überwinden, redete auf sie ein, ermutigte sie, es zu versuchen, blieb bis kurz vor dem Walk an ihrer Seite – und dann traute sich Daniela tatsächlich und schritt ganz in Weiss als Letzte über den komplizierten Hindernis-Catwalk, den sie besser bewältigte als gedacht.

Jury-Standpauke für Daniela

Doch die Jury hatte Wind bekommen von ihren Zweifeln hinter der Bühne. Besonders Coco Rocha nahm kein Blatt vor den Mund und rügte das Model streng: Sie sei sich nicht sicher, ob Daniela wirklich aus Angst vor Verletzung aufgeben wollte – oder ob sie nicht einfach Schwierigkeiten mit dem Kleid gehabt habe und sich nicht blamieren wollte. Dabei sei es die allergrösste Ehre, das Brautkleid bei einer Couture-Show tragen zu dürfen!

Für Kevin Germanier, der sie ausgewählt hatte, sei ihr Zögern ein «Schlag ins Gesicht», so das Supermodel: «Du bist seine Muse!» Der Designer selbst bestätigte, extrem enttäuscht zu sein: Es sei «frustrierend», an jemanden zu glauben, der dann aufgeben will. «Ich bin den Tränen nahe», gestand er mit brüchiger Stimme.

Daniela bat um Entschuldigung – und hatte Glück: Am Ende bekam sie noch eine Chance und kam in die nächste Runde. Die Show verlassen musste dagegen Samuel (23). «Ich hab's gespürt», erklärte der. «Aber ich bin trotzdem traurig.» Da waren's nur noch 17 – sieben Männer und zehn Frauen -, die um den Titel «Germany's Next Topmodel» kämpfen ...

