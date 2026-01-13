  1. Privatkunden
Schweizer TV-Auswanderer Zweite Jugend in Suriname – auf Mallorca fällt Tierschützerin Farah aus allen Wolken

Carlotta Henggeler

13.1.2026

Ein Neuanfang fernab der Schweiz: Während Tierschützerin Farah auf Mallorca um ihre Finca kämpft, plant Stefan in Suriname eine eigene Schoggi-Produktion – und Sandro will in Berlin als Comedian durchstarten.

Carlotta Henggeler

13.01.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Schweizer Pensionär Stefan wagt in Suriname bei seiner Bekannten Brigitte einen Neuanfang. Zusammen wollen sie eine neue Kakaoplantage auf die Beine stellen. 
  • Comedian Sandro kämpft in Berlin mit Heimweh, erhält aber Unterstützung von einer bekannten Schweizer Auswanderin.
  • Tierschützerin Farah steht auf Mallorca vor finanziellen Herausforderungen mit ihrer neuen Finca.
Mehr anzeigen

Der Zürcher Stefan (67) hat sich 2023 bei «Bauer, ledig, sucht» angemeldet und sein Liebesglück bei Landwirtin Brigitte (63) in Suriname gesucht. 

Für die Liebe hat es nicht gereicht – aber in Suriname hat er in Brigitte eine Gleichgesinnte getroffen und mit ihr eine schöne Freundschaft aufgebaut.

Lage von Suriname in Südamerika.
Lage von Suriname in Südamerika.
Google Earth

Nach dem «Bauer, ledig, sucht»-Abenteuer ist er anfangs zwischen der Schweiz und dem Land an der Nordostküste Südamerikas hin- und her gependelt. Jetzt hat der Ex-Hausabwart im Seniorenheim hat seine Wohnung in der Schweiz aufgelöst und ist zu Brigitte gezogen – er wagt den Neustart im Dschungel.

Stefan: «Ich bin hier geblieben, weil ich auf meine Pensionierung vor drei Jahren gesagt habe, ich will meine zweite Jugend geniessen», sagt er über sein Auswanderer-Abenteuer. 

Stefan und Brigitte haben einen grossen Traum: eine Kakaoplantage auf zwei Hektar Land. Brigitte: «Schweizer Schoggi ist auf der ganzen Welt sehr berühmt. Jetzt will ich das in Suriname produzieren.»

TV-Auswanderer Tobias und Michael. «Heiraten? Jeder erwartet den Heiratsantrag vom anderen»

TV-Auswanderer Tobias und Michael«Heiraten? Jeder erwartet den Heiratsantrag vom anderen»

Gelingt den beiden Selbstversorgern die Umsetzung ihres Plans? Gibt es bald Schweizer Schoggi mit Kakaobohnen aus Suriname? Das wird sich in den nächsten Folgen «Adieu Heimat» zeigen. Immerhin stehen schon 50 Bäume. 

Bündner Newcomer-Comedian bekommt Schweizer Hilfe

Sandro aus dem Bündnerland will als Stand-up-Komödiant in Berlin durchstarten. In der deutschen Grossstadt plagt ihn plötzlich das Heimweh und Selbstzweifel machen sich breit.

In Berlin stösst er auf eine bekannte Schweizer Auswandererin. Im Restaurant «Black Heidi» trifft er auf Schauspielerin und Gastronomin Jennifer Mulinde-Schmid. Die Zürcherin wanderte vor über 20 Jahren aus – und blieb mit Erfolg.

Sie will nun Comedy-Newcomer Sandro (32)unter die Arme greifen, ihn coachen und unterstützen. «Es ist ein grosses Glück, dass ich Jennifer kennengelernt habe und sie mir hilft», sagt Sandro. 

Für Sandro gilt es bald ernst. Sein erster Auftritt als Stand-up-Comedian steht bevor, die Nerven liegen blank. 

Der Bündner schafft seinen ersten Auftritt und kann das Publikum für sich gewinnen. Auch seine Nachbarn sind dabei und finden nur lobende Worte für Sandro. Einziger Wunsch: Noch mehr Schweizer Worte in den Gags. 

Tierschützerin Farah hat Stress mit der Finca

Die bekannte TV-Auswandererin Farah hat Stress auf Mallorca. Sie hat mit ihrem Verein Animal Police Association einen neuen Standort gekauft. Das neue Anwesen soll 270 Tieren eine neue Heimat bieten. 

Aviva Rocks, Pornostar und Tieraktivistin. «Hündin Nevada kam mit ihren Welpen zu mir, sie wurde angezündet»

Aviva Rocks, Pornostar und Tieraktivistin«Hündin Nevada kam mit ihren Welpen zu mir, sie wurde angezündet»

Auf dem Anwesen wartet noch viel Arbeit, damit alle gut versorgt sind. Schafft es die engagierte Tierschützerin, die nötigen Mittel aufzubringen? Allein der Umzug kostet 30'000 Franken. Und auch die Umbauten sind kostspielig und zeitintensiv.

Doch Farah ist keine, die den Kopf hängen lässt. Sie organisiert eine Spendenparty. 

Kommt genug Geld zusammen? Ein Tierschutz-Unternehmen kündigt unerwartet eine grosse Spende an und auch an der Party kommt ein rechter Batzen zusammen.

Die 56-jährige Zürcherin mit dem grossen Herzen für Tiere ist baff und freut sich, auf der neuen Finca loslegen zu können.

Ist ihr Lebenstraum damit gesichert? «Adieu Heimat» begleitet die Zürcherin bei ihrer unermüdlichen Arbeit.

Auswanderin Farah de Tomi: «Ich habe keine Zeit zu sterben oder krank zu werden»

Auswanderin Farah de Tomi: «Ich habe keine Zeit zu sterben oder krank zu werden»

Farah de Tomi führte einst ein glamouröses Leben in Zürichs Partyszene – heute kämpft sie auf Mallorca für über 300 Tiere. Zwischen persönlichem Schicksal, Krankheit und Rückschlägen.

26.09.2025

