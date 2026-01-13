«Adieu Heimat» 2026: Die erste Folge Zwischen Brigitte und Stefan hat es bei «Bauer, ledig, sucht» 2023 nicht gefunkt. Aber es ist eine tiefe Freundschaft entstanden. Nun ist er zu ihr nach Suriname gezogen. Bild: CH Media Die Selbstversorgerin und der ehemalige Hausabwart wollen eine Kakaoplantage bewirtschaften. Denn Schweizer Schoggi kennt man auf der ganzen Welt und ist beliebt. Bild: CH Media Der Bündner Sandro will in Berlin als Stand-up-Comedian durchstarten. Bild: CH Media In Berlin trifft er auf Exil-Schweizerin Jennifer Mulinde-Schmid. Die Zürcherin lebt seit über 20 Jahren in der deutschen Metropole und ist eine erfolgreiche Gastronomin und Entertainerin. Sie will Sandro auf die Sprünge helfen. Bild: CH Media Beim Bündner Sandro liegen die Nerven blank kurz vor seinem ersten Auftritt in Berlin. Bild: CH Media Der Auftritt gelingt. Aber reicht es auch für den grossen Durchbruch? Das wird sich in «Adieu Heimat» zeigen. Bild: CH Media Auf Mallorca kämpft derweil Farah weiterhin für die Rettung und den Schutz von Tieren. Ihr neues Vorhaben: Sie hat sich eine neue Finca gekauft und möchte dort 270 Tiere unterbringen. Das Anwesen muss noch tiergerechter werden, dafür braucht sie Geld. Bild: CH Media Auf der Finca Noah gibt es noch viel zu tun, wie die TV-Sendung «Adieu Heimat» zeigt. Bild: CH Media Um neue Spendengelder zu sammeln lanciert Farah ein Fest. Bild: CH Media Farahs Spendenparty gelingt. Bild: CH Media «Adieu Heimat» 2026: Die erste Folge Zwischen Brigitte und Stefan hat es bei «Bauer, ledig, sucht» 2023 nicht gefunkt. Aber es ist eine tiefe Freundschaft entstanden. Nun ist er zu ihr nach Suriname gezogen. Bild: CH Media Die Selbstversorgerin und der ehemalige Hausabwart wollen eine Kakaoplantage bewirtschaften. Denn Schweizer Schoggi kennt man auf der ganzen Welt und ist beliebt. Bild: CH Media Der Bündner Sandro will in Berlin als Stand-up-Comedian durchstarten. Bild: CH Media In Berlin trifft er auf Exil-Schweizerin Jennifer Mulinde-Schmid. Die Zürcherin lebt seit über 20 Jahren in der deutschen Metropole und ist eine erfolgreiche Gastronomin und Entertainerin. Sie will Sandro auf die Sprünge helfen. Bild: CH Media Beim Bündner Sandro liegen die Nerven blank kurz vor seinem ersten Auftritt in Berlin. Bild: CH Media Der Auftritt gelingt. Aber reicht es auch für den grossen Durchbruch? Das wird sich in «Adieu Heimat» zeigen. Bild: CH Media Auf Mallorca kämpft derweil Farah weiterhin für die Rettung und den Schutz von Tieren. Ihr neues Vorhaben: Sie hat sich eine neue Finca gekauft und möchte dort 270 Tiere unterbringen. Das Anwesen muss noch tiergerechter werden, dafür braucht sie Geld. Bild: CH Media Auf der Finca Noah gibt es noch viel zu tun, wie die TV-Sendung «Adieu Heimat» zeigt. Bild: CH Media Um neue Spendengelder zu sammeln lanciert Farah ein Fest. Bild: CH Media Farahs Spendenparty gelingt. Bild: CH Media

Ein Neuanfang fernab der Schweiz: Während Tierschützerin Farah auf Mallorca um ihre Finca kämpft, plant Stefan in Suriname eine eigene Schoggi-Produktion – und Sandro will in Berlin als Comedian durchstarten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Schweizer Pensionär Stefan wagt in Suriname bei seiner Bekannten Brigitte einen Neuanfang. Zusammen wollen sie eine neue Kakaoplantage auf die Beine stellen.

Comedian Sandro kämpft in Berlin mit Heimweh, erhält aber Unterstützung von einer bekannten Schweizer Auswanderin.

Tierschützerin Farah steht auf Mallorca vor finanziellen Herausforderungen mit ihrer neuen Finca. Mehr anzeigen

Der Zürcher Stefan (67) hat sich 2023 bei «Bauer, ledig, sucht» angemeldet und sein Liebesglück bei Landwirtin Brigitte (63) in Suriname gesucht.

Für die Liebe hat es nicht gereicht – aber in Suriname hat er in Brigitte eine Gleichgesinnte getroffen und mit ihr eine schöne Freundschaft aufgebaut.

Lage von Suriname in Südamerika. Google Earth

Nach dem «Bauer, ledig, sucht»-Abenteuer ist er anfangs zwischen der Schweiz und dem Land an der Nordostküste Südamerikas hin- und her gependelt. Jetzt hat der Ex-Hausabwart im Seniorenheim hat seine Wohnung in der Schweiz aufgelöst und ist zu Brigitte gezogen – er wagt den Neustart im Dschungel.

Stefan: «Ich bin hier geblieben, weil ich auf meine Pensionierung vor drei Jahren gesagt habe, ich will meine zweite Jugend geniessen», sagt er über sein Auswanderer-Abenteuer.

Stefan und Brigitte haben einen grossen Traum: eine Kakaoplantage auf zwei Hektar Land. Brigitte: «Schweizer Schoggi ist auf der ganzen Welt sehr berühmt. Jetzt will ich das in Suriname produzieren.»

Gelingt den beiden Selbstversorgern die Umsetzung ihres Plans? Gibt es bald Schweizer Schoggi mit Kakaobohnen aus Suriname? Das wird sich in den nächsten Folgen «Adieu Heimat» zeigen. Immerhin stehen schon 50 Bäume.

Bündner Newcomer-Comedian bekommt Schweizer Hilfe

Sandro aus dem Bündnerland will als Stand-up-Komödiant in Berlin durchstarten. In der deutschen Grossstadt plagt ihn plötzlich das Heimweh und Selbstzweifel machen sich breit.

In Berlin stösst er auf eine bekannte Schweizer Auswandererin. Im Restaurant «Black Heidi» trifft er auf Schauspielerin und Gastronomin Jennifer Mulinde-Schmid. Die Zürcherin wanderte vor über 20 Jahren aus – und blieb mit Erfolg.

Sie will nun Comedy-Newcomer Sandro (32)unter die Arme greifen, ihn coachen und unterstützen. «Es ist ein grosses Glück, dass ich Jennifer kennengelernt habe und sie mir hilft», sagt Sandro.

Für Sandro gilt es bald ernst. Sein erster Auftritt als Stand-up-Comedian steht bevor, die Nerven liegen blank.

Der Bündner schafft seinen ersten Auftritt und kann das Publikum für sich gewinnen. Auch seine Nachbarn sind dabei und finden nur lobende Worte für Sandro. Einziger Wunsch: Noch mehr Schweizer Worte in den Gags.

Tierschützerin Farah hat Stress mit der Finca

Die bekannte TV-Auswandererin Farah hat Stress auf Mallorca. Sie hat mit ihrem Verein Animal Police Association einen neuen Standort gekauft. Das neue Anwesen soll 270 Tieren eine neue Heimat bieten.

Auf dem Anwesen wartet noch viel Arbeit, damit alle gut versorgt sind. Schafft es die engagierte Tierschützerin, die nötigen Mittel aufzubringen? Allein der Umzug kostet 30'000 Franken. Und auch die Umbauten sind kostspielig und zeitintensiv.

Doch Farah ist keine, die den Kopf hängen lässt. Sie organisiert eine Spendenparty.

Kommt genug Geld zusammen? Ein Tierschutz-Unternehmen kündigt unerwartet eine grosse Spende an und auch an der Party kommt ein rechter Batzen zusammen.

Die 56-jährige Zürcherin mit dem grossen Herzen für Tiere ist baff und freut sich, auf der neuen Finca loslegen zu können.

Ist ihr Lebenstraum damit gesichert? «Adieu Heimat» begleitet die Zürcherin bei ihrer unermüdlichen Arbeit.

