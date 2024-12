Schweizer TV-Star hört nach 17 erfolgreichen Jahren bei der ARD auf

Der Schweizer TV-Moderator Max Moor war für Kultur-Fans im deutschen Fernsehen eine feste Grösse. Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB

In 17 Jahren hat der Schweizer TV-Moderator Max Moor über 800 Ausgaben des ARD-Kulturmagazins «Titel Thesen Temperamente» moderiert. Nun hat der 66-Jährige aufgehört – aber keiner weiss wieso.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit dem Jahr 2007 moderierte der Schweizer TV-Moderator Max Moor das ARD– Kulturmagazin «ttt – titel thesen temperamente»

Der 66-Jährige, der in Zürich geboren wurde, prägte während den letzten zwei Jahrzehnten den Sonntag in der ARD mit seinen unkonventionellen Moderationen.

Nun nahm Moor überraschend den Hut – nicht ohne eine gewohnt frech-nachdenkliche Schlussmoderation. Mehr anzeigen

Max Moor wurde am 1. Mai 1958 in Zürich geboren. Er ist ausgebildeter Schauspieler, Radio- und Fernsehmoderator und Sänger. Ende der 1990er Jahre moderierte er beim Schweizer Fernsehen SRF die Late-Night-Show «Moor».

Die Sendung wurde in den Medien immer wieder zerzaust und als geschmacklos und zu zynisch charakterisiert. Und so kam es, wie es kommen musste: nach zwei Staffeln war Schluss.

So wurde Dieter Moor zu Max Moor

Damals hiess Max Moor noch Dieter Moor. Vor elf Jahren hatte der heute 66-Jährige plötzlich Lust auf einen neuen Vornamen.

Der Grund? An seinem Namen Dieter störe er sich «seit über 50 Jahren. Ab sofort und endlich erkläre ich mich selbst zum Max», sagte der Moderator damals in der «Süddeutsche Zeitung».

In einer Mail, die Moor damals an Geschäftspartner*innen und Freund*innen verschickte, schrieb er, es sei Zeit, sich zu emanzipieren und «zu ändern, was die Altvorderen bestimmt haben».

Bereits ein Jahrzehnt vorher hatte Max Moor Lust auf einen neuen Wohnort. In der Folge kehrte er der Schweiz den Rücken und wanderte gemeinsam mit seiner Frau Sonja in den Osten von Deutschland aus.

Das Paar bewirtschaftet einen landwirtschaftlichen Betrieb mit biologisch-dynamischem Landbau von 70 Hektar nach Demeter-Richtlinien und züchtete bis vor ein paar Jahren unter anderem Wasserbüffel und Galloway-Rinder.

Wollte Max Moor gehen oder wurde er gegangen?

Seine Leidenschaft für das Fernsehen gab Max Moor in all den Jahren aber nie auf. Als TV-Moderator brachte er es in den vergangen zwei Jahrzehnten in Deutschland sogar zu einer «gewissen Prominenz», schrieb der «Spiegel».

Seit dem 4. November 2007 moderierte Max Moor am Sonntagabend das ARD-Kulturmagazin «ttt – titel thesen temperamente».

Er übernahm damals die Moderation von Caren Miosga und Evelyn Fischer. Seither war er das Gesicht des TV-Magazins und hat seither über 800 Sendungen moderiert.

Umso überraschender war es darum, dass sich Max Moor jetzt von «ttt» verabschiedet hat. Am 15. Dezember stand er zum letzten Mal im Studio. Kurz vorher hatte der TV-Sender ARD Moors Abschied bekannt gegeben.

Warum Max Moor das Format nach 17 Jahren verlässt, wurde nicht mitgeteilt. Nun fragen sich seine Fans: Will der 66-Jährige seine Pension geniessen oder wurde er gegangen?

Nun denn, ein Nachfolger bei «ttt» ist auf jeden Fall bereits gefunden worden: Thilo Mischke wird künftig neben Siham El-Maimouni, die seit April 2021 dabei ist, durch das Kulturmagazin der ARD führen.

