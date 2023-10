Schweizer Fan will Slip von Madonna für eine halbe Million verkaufen Steven Christen aus Basel ist laut eigener Bezeichnung der grösste Fan von Madonna. Er hat sogar ein Museum für die Popsängerin eingerichtet. Nun will er eines seiner Prunkstück verkaufen und mit dem Erlös ein Haus kaufen. 11.10.2023

Steven Christen aus Basel ist laut eigener Bezeichnung der grösste Fan von Madonna. Er hat daheim sogar ein Museum für die Sängerin eingerichtet. Nun will er eines seiner Prunkstücke verkaufen und ein Haus kaufen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Basler Steven Christen bezeichnet sich selbst als grössten Fan von Popsängerin Madonna.

Sein Prunkstück ist ihr Originalslip aus dem Album «Bedtime Stories» von 1994.

Nun will Christen das sexy Teil verkaufen, um sich einen grossen Traum zu erfüllen — ein Haus in Los Angeles. Mehr anzeigen

Egal, in welche Skandale Madonna in den letzten Jahren auch verwickelt war, seine Liebe zur 65-jährigen Pop-Ikone konnte nichts und niemand trüben.

Steven Christen aus Basel behauptet heute im «Blick» sogar, er sei der grösste Madonna-Fan überhaupt. Dabei hat der 53-Jährige die Sängerin bisher persönlich noch nie getroffen.

Aber Christen sammelt seit fast vier Jahrzehnten alles, was mit Madonna zu tun hat. Gegen 180'000 Franken will der kaufmännische Angestellte bereits für Devotionalien seiner Lieblingssängerin ausgegeben haben.

Ein Zimmer in seinem Haus, das er zusammen mit Frau und Kind bewohnt, hat Christen in ein Madonna-Museum verwandelt. «Mittlerweile hat sich meine Familie daran gewöhnt, auch wenn sie es nicht immer lustig findet», so Christen im «Blick».

Steven Christen: «Ich möchte eine halbe Million haben»

Doch nun will sich Steven Christen von einem seiner Ausstellungsstücke trennen und mit dem daraus erzielten Gewinn ein Haus in Los Angeles kaufen.

Doch fangen wir vorne an: Prunkstück in der Sammlung von Christen ist ein zertifizierter und signierter Original-Slip aus «Bedtime Stories», Madonnas Album aus dem Jahr 1994. Den Slip trug die US-amerikanische Sängerin zur Lancierung ihres sechsten Studioalbums.

Das Dessous aus weisser Spitze wurde im Folgejahr für umgerechnet 4000 Franken angeboten. «Ich habe so lange darum gestritten, bis man ihn mir für 1700 Franken gab», erzählt Christen im «Blick».

Seine Liebe für Madonna sei weiterhin ungebrochen, betont der 53-Jährige – und doch will er den Slip jetzt verkaufen: «Ich möchte dafür eine halbe Million Franken haben.»

Christen glaubt, dass jetzt der Zeitpunkt für den Verkauf besonders gut sei. Am 14. Oktober startet in London die «Celebration-Tour» von Madonna. «Die Sängerin ist wieder in aller Munde. Ich weiss, dass es weitere so grosse Fans gibt wie mich, uns ist sie alles wert.»

Mit dem Erlös will Christen ein Haus in Los Angeles kaufen

Er habe lange mit sich gerungen, ob er Madonnas Slip wirklich verkaufen soll, sagt Steven Christen im «Blick».

«Ich hatte genug Freude daran. Zudem ist es auch an der Zeit, meiner Familie etwas zurückzugeben. Da ich Unsummen für Madonna ausgegeben habe, fliesst so etwas zu meinen Liebsten zurück.»

Mit dem Erlös will der 53-Jährige ein kleines Haus in Los Angeles kaufen. Zudem plant er Gutes zu tun. «20 Prozent davon würde ich an die Stiftung für krebskranke Kinder in Basel überweisen.»

