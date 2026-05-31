  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Waadtländerin Sängerin Lady O Schweizerin gewinnt «The Voice» in Frankreich

SDA

31.5.2026 - 09:22

Die Waadtländerin Lady O bei einem Auftritt im Viertelfinale.
Die Waadtländerin Lady O bei einem Auftritt im Viertelfinale.
Screenshot TF1

Erstmals geht der Sieg bei «The Voice» in Frankreich an eine Schweizerin. Die Waadtländerin Lady O überzeugte im Finale und setzte sich gegen die Konkurrenz durch.

Keystone-SDA

31.05.2026, 09:22

31.05.2026, 09:49

Die Waadtländerin mit dem Künstlernamen Lady O hat am Samstagabend die fünfzehnte Staffel der Castingshow «The Voice» auf dem französischen Fernsehsender TF1 gewonnen. Es ist das erste Mal, dass eine Schweizer Künstlerin in dieser Sendung den Sieg davonträgt.

Die 19-jährige Winzertochter aus Lutry wurde von Florent Pagny gecoacht. Die Autodidaktin veröffentlichte im Januar ihr erstes Album mit dem Titel «Thank You Little Girl». Darauf ist unter anderem der Titel «Little Me» zu finden, den sie am Samstag im Finale sang.

Bereits 2022 war ein Westschweizer im Finale

Bereits 2022 hatte es ein Westschweizer ins Finale von «The Voice» geschafft. Der Neuenburger Loris konnte damals den Wettbewerb jedoch nicht für sich entscheiden.

Die Schweiz triumphierte hingegen bereits bei der Star Academy, der anderen grossen Castingshow von TF1, dank des französisch-schweizerischen Sängers Quentin Mosimann im Jahr 2008. Im vergangenen Februar hatte sich die 22-jährige Léa Doffey aus Biel bis ins Finale vorgekämpft, wurde dort jedoch von der Französin Ambre geschlagen.

Meistgelesen

«Ich habe schon Immobilien mit einem unterirdischen Fussballfeld gesehen»
Bundeskriminalpolizei wusste zwei Tage vor der Tat von mutmasslichem Täter
Nach dem Gewichtsverlust kommt oft das nächste Problem
Schweizer Paar gewinnt ein Jahr auf unbewohnter Insel
Zoff bei Spielende: Cadieux zeigt Norwegen-Bank den Vogel

Mehr aus dem Ressort

Neue Einblicke ins britische Königshaus. Die Tragödien hinter dem Lächeln von Prinz William

Neue Einblicke ins britische KönigshausDie Tragödien hinter dem Lächeln von Prinz William

Psychologe Leon Windscheid über Dating-Apps. «Unsere Ansprüche an die Liebe sind völlig verrückt»

Psychologe Leon Windscheid über Dating-Apps«Unsere Ansprüche an die Liebe sind völlig verrückt»

Spektakuläres «Let's Dance»-Finale. Anna-Carina Woitschack gelingt Hattrick – Schweizer Joel Mattli wird nur Dritter

Spektakuläres «Let's Dance»-FinaleAnna-Carina Woitschack gelingt Hattrick – Schweizer Joel Mattli wird nur Dritter