Nach einer sechsjährigen Pause kehrt die Victoria's-Secret-Dessous-Show am 15. Oktober zurück, begleitet von prominenten Models wie Adriana Lima und Gigi Hadid. Unter den Engeln war auch eine Schweizerin dabei: Vivienne Rohner aus Zürich.

Die 26-Jährige ist ein gefragtes Model. So lief sie auch schon an der New York Fashion Week 2024 für Designerin Carolina Herrera über den Laufsteg.