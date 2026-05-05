Wütende Sponsoren, ausstehende GagenSchwere Kritik an Zurich Fashion Week
Helene Laube
5.5.2026
Die Zurich Fashion Week gerät erneut in die Kritik: Enttäuschte Sponsoren, ausstehende Gagen für Models und wachsende interne Konflikte prägen das Bild hinter den Kulissen. Ein verhängtes Sprechverbot verschärft die angespannte Situation zusätzlich.
Nach der Zurich Fashion Week im Februar sind nach Angaben von «Blick» unter anderem offene Rechnungen und wütende Sponsoren zurückgeblieben.
Dienstleister sollen im Preis gedrückt worden sein und Zahlungen liessen auf sich warten, wie die Zeitung schrieb.
Die Inhaberin einer Modelagentur habe erst diese Tage das Geld für gebuchte Models erhalten. Zudem sollen versprochene Leistungen für mehrere Sponsoren nicht eingehalten worden sein, wie «Blick» schrieb.
Laut «Blick» standen bei der Veranstaltung im Kongresshaus rund 800 Gäste «grösstenteils planlos herum». Es habe «keine klaren Sitzplätze, kein erkennbares Programm, kaum Orientierung» gegeben. Statt Glamour habe «Ratlosigkeit dominiert».
Sponsoren erwägen Rückzug
Auch hinter den Kulissen habe es gekriselt: Ein Model habe trotz Vertrag kurzfristig nicht laufen dürfen – angeblich aus ästhetischen Gründen. Die Entscheidung habe intern für Unmut gesorgt.
Für zusätzlichen Ärger hätten unvollständige «Goodie Bags» gesorgt. Ein Sponsor fordere inzwischen sein Geld zurück, Anwälte seien eingeschaltet, hiess es in dem Bericht.