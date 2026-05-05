Tamy Glauser, Ex-Model und Präsidentin Verein Zurich Fashion Week (r.), posiert mit einer Besucherin am Eröffnungstag der Zurich Fashion Week 2026 im Zürcher Kongresshaus. (11. Januar 2026) Bild: Keystone/Claudio Thoma

Die Zurich Fashion Week gerät erneut in die Kritik: Enttäuschte Sponsoren, ausstehende Gagen für Models und wachsende interne Konflikte prägen das Bild hinter den Kulissen. Ein verhängtes Sprechverbot verschärft die angespannte Situation zusätzlich.

Redaktion blue News Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Zurich Fashion Week sorgt für negative Schlagzeilen.

Laut einem Medienbericht sind unter anderem offene Rechnungen und wütende Sponsoren zurückgeblieben.

Dienstleister sollen im Preis gedrückt worden sein und Zahlungen liessen auf sich warten.

Mehrere Sponsoren wollen laut dem Bericht nächstes Jahr nicht mehr bei der Modewoche in Zürich dabei sein. Mehr anzeigen

Nach der Zurich Fashion Week im Februar sind nach Angaben von «Blick» unter anderem offene Rechnungen und wütende Sponsoren zurückgeblieben.

Dienstleister sollen im Preis gedrückt worden sein und Zahlungen liessen auf sich warten, wie die Zeitung schrieb.

Die Inhaberin einer Modelagentur habe erst diese Tage das Geld für gebuchte Models erhalten. Zudem sollen versprochene Leistungen für mehrere Sponsoren nicht eingehalten worden sein, wie «Blick» schrieb.

Laut «Blick» standen bei der Veranstaltung im Kongresshaus rund 800 Gäste «grösstenteils planlos herum». Es habe «keine klaren Sitzplätze, kein erkennbares Programm, kaum Orientierung» gegeben. Statt Glamour habe «Ratlosigkeit dominiert».

Sponsoren erwägen Rückzug

Auch hinter den Kulissen habe es gekriselt: Ein Model habe trotz Vertrag kurzfristig nicht laufen dürfen – angeblich aus ästhetischen Gründen. Die Entscheidung habe intern für Unmut gesorgt.

Für zusätzlichen Ärger hätten unvollständige «Goodie Bags» gesorgt. Ein Sponsor fordere inzwischen sein Geld zurück, Anwälte seien eingeschaltet, hiess es in dem Bericht.

Die Zeitung zitierte eine dem Verein Zurich Fashion Week nahestehende Quelle, die anonym bleiben wolle, mit den Worten: «Ich weiss von mehreren Sponsoren, die nicht mehr dabei sein werden.»

Die Präsidentin des Vereins Zürich Fashion Week, Tamy Glauser, habe keine Stellung zur Kritik genommen.

Mehr Videos aus dem Ressort