  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Reality-TV-Karriere geht weiter Schwerer Betrug? Jimi Blue Ochsenknecht heute vor Gericht

dpa

22.8.2025 - 06:21

Schwerer Betrug? Jimi Blue Ochsenknecht vor Gericht - Gallery
Schwerer Betrug? Jimi Blue Ochsenknecht vor Gericht - Gallery. Der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht war zuletzt vor allem in Reality-TV-Formaten zu sehen. (Archivbild)

Der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht war zuletzt vor allem in Reality-TV-Formaten zu sehen. (Archivbild)

Bild: dpa

Schwerer Betrug? Jimi Blue Ochsenknecht vor Gericht - Gallery. Zeitweise war Jimi Blue Ochsenknecht während seiner Auslieferung nach Österreich auch in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim. (Archivbild)

Zeitweise war Jimi Blue Ochsenknecht während seiner Auslieferung nach Österreich auch in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim. (Archivbild)

Bild: dpa

Schwerer Betrug? Jimi Blue Ochsenknecht vor Gericht - Gallery
Schwerer Betrug? Jimi Blue Ochsenknecht vor Gericht - Gallery. Der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht war zuletzt vor allem in Reality-TV-Formaten zu sehen. (Archivbild)

Der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht war zuletzt vor allem in Reality-TV-Formaten zu sehen. (Archivbild)

Bild: dpa

Schwerer Betrug? Jimi Blue Ochsenknecht vor Gericht - Gallery. Zeitweise war Jimi Blue Ochsenknecht während seiner Auslieferung nach Österreich auch in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim. (Archivbild)

Zeitweise war Jimi Blue Ochsenknecht während seiner Auslieferung nach Österreich auch in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim. (Archivbild)

Bild: dpa

Der Schauspieler soll eine Hotelrechnung jahrelang nicht beglichen haben. Ein Gericht in Österreich entscheidet, ob es sich um Betrug handelt. Ochsenknechts Reality-TV-Karriere geht indes weiter.

DPA

22.08.2025, 06:21

22.08.2025, 06:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jimi Blue Ochsenknecht wurde am Hamburger Flughafen wegen Betrugsverdachts verhaftet und nach Österreich ausgeliefert.
  • Der Schauspieler und Reality-TV-Darsteller muss sich wegen mutmasslichen schweren Betrugs am Landgericht Innsbruck verantworten.
  • Der Vorwurf betrifft eine unbezahlte Hotelrechnung von 14'000 Euro aus dem Jahr 2021; seine Ex-Partnerin Yeliz Koc soll den Betrag beglichen haben.
Mehr anzeigen

Jimi Blue Ochsenknecht muss sich wegen mutmasslichen schweren Betrugs am Landgericht Innsbruck verantworten. Dem Schauspieler und Reality-TV-Darsteller wird wegen einer jahrelang nicht bezahlten Hotelrechnung in Österreich der Prozess gemacht. Dafür will er nach eigenen Angaben geradestehen. 

Die Verhandlung beginnt um 9.30 Uhr. Bereits nach einer Stunde soll ein Urteil gesprochen werden.

Die Vorgeschichte

Der heute 33-jährige hatte Ende 2021 mehrere Tage in einem Tiroler Hotel verbracht. Dort feierte er nach Angaben des Hotelbetreibers seinen Geburtstag. Für Übernachtungen, Essen im Restaurant und Transportleistungen stellte der Vier-Sterne-Betrieb in Kirchberg nahe der bayerischen Grenze knapp 14'000 Euro in Rechnung. 

Ochsenknecht habe den Betrag jahrelang nicht beglichen – auch nachdem er von einem Zivilgericht zur Zahlung verurteilt worden war, heisst es von der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Die wurde Ende 2024 vom Hotelier eingeschaltet und stellte schliesslich einen Europäischen Haftbefehl aus.

Verhaftung und Gefängnis-Odyssee

Der Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht und dessen früherer Ehefrau Natascha wurde Ende Juni am Flughafen Hamburg festgenommen. Kurz danach wurde die Hotel-Rechnung beglichen – finanziert von Ochsenknechts Ex-Freundin und Mutter seiner Tochter.

Anfang Juli wurde Jimi Blue Ochsenknecht nach Österreich ausgeliefert. Der Transport führte über mehrere deutsche Gefängnisse. In Innsbruck wurde Ochsenknecht schliesslich gegen Kaution freigelassen.

Die Anklage

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen Fall von schwerem Betrug, der mit einer Geldstrafe oder bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Ochsenknecht habe Leistungen in Anspruch genommen, obwohl er sie nicht bezahlen konnte oder wollte, heisst es von der Justizbehörde. 

Die Überweisung des offenen Betrags ändere nichts am Verdacht, könne aber im Falle einer Verurteilung mildernd gewertet werden.

Was Ochsenknecht zu der Causa sagt

«Ich muss für mein Fehlverhalten geradestehen und trage dafür die Verantwortung und die Konsequenzen», schrieb der einstige Kinderstar («Die Wilden Kerle») in einer Instagram-Story. Er hätte es niemals so weit kommen lassen, wenn er gewusst hätte, «wie weit es schon ist», meinte er mit Blick auf die Hotelrechnung.

TV-Präsenz trotz des Strafverfahrens

Jimi Blue Ochsenknecht blieb trotz seiner Justizprobleme im Fernsehen präsent. Zuletzt war er in der Sat.1-Realityshow «Villa der Versuchung» zu sehen. Sie wurde vor seiner Verhaftung gedreht. Ziel der Kandidaten war es, möglichst auf Luxus zu verzichten. 

Mitte September laufen auf Sky und WOW neue Folgen der Serie «Diese Ochsenknechts». In der Serie der Schauspieler-Familie sollen nach Angaben von Sky Deutschland auch Jimi Blues Festnahme und Auslieferung nach Österreich Thema sein.

«GNTM»: Scheinwerfer verursachen Polizeieinsatz

«GNTM»: Scheinwerfer verursachen Polizeieinsatz

In 19 Jahren habe sie dies noch nie erlebt, sagt Heidi Klum. Ein Mitarbeiter erklärt ihr, dass sich der Flughafen von Teneriffa über die Lichter bei «GNTM» beschwert hat. Sie muss die Sendung dann rasch beenden.

22.03.2024

Meistgelesen

Wie Trump Putin missversteht – und warum das für den Kreml zum Problem werden könnte
Skispringerin nackt vor Arzt: «Es hat sich so eklig und falsch angefühlt
Deutsche Bergsteiger in Schweizer Alpen in Not – alle Rettungsversuche bislang erfolglos
Goldexporte in die USA schiessen in die Höhe
Zuzüger beschweren sich – Gemeinde stellt Kirchenglocken ab

Mehr zu Reality-TV

Reality statt Glamour. Betrugsvorwurf – der Tiefe Fall des Jimi Blue Ochsenknecht

Reality statt GlamourBetrugsvorwurf – der Tiefe Fall des Jimi Blue Ochsenknecht

Natascha Ochsenknecht. «Wir wie die Kardashians? Wir sind bodenständiger»

Natascha Ochsenknecht«Wir wie die Kardashians? Wir sind bodenständiger»

Familie Ochsenknecht. So sehr hat Cheyenne unter dem Rosenkrieg ihrer Eltern gelitten

Familie OchsenknechtSo sehr hat Cheyenne unter dem Rosenkrieg ihrer Eltern gelitten