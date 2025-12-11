«Miss Jamaica» stürzt von der Bühne – jetzt kämpft sie um ihr Leben

«Miss Jamaica» stürzte während der «Miss Universe»-Wahl am 19. November von der Bühne. Screenshot X

Drei Wochen nach einem schweren Bühnensturz kämpft «Miss Jamaica» Gabrielle Henry in Bangkok um ihr Leben. Die 28-jährige Augenärztin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und eine Gehirnblutung.

Mitte November stürzte «Miss Jamaica» bei der «Miss Universe»-Wahl in Bangkok von der Bühne.

Sie erlitt eine Hirnblutung und weitere schwere Verletzungen, wie die Organisatoren und die Familie nun mitteilt.

Zudem benötigt sie eine 24-Stunden-Betreuung.

Während des Halbfinales der «Miss Universe»-Wahl stürzte «Miss Jamaica» Gabrielle Henry am 19. November in Bangkok von der Bühne. Drei Wochen später teilen die Organisatoren mit, dass die 28-Jährige seither um ihr Leben kämpft.

Die Augenärztin erlitt «eine Hirnblutung mit Bewusstseinsverlust, eine Fraktur, Gesichtsverletzungen und weitere schwere Verletzungen», heisst es in einer Mitteilung von der Miss Universe Organization (MUO) und der Familie von Henry.

Nach dem Sturz wurde die Kandidatin sofort auf die Intensivstation in Bangkok eingeliefert. «Sie befindet sich in kritischem Zustand, wird kontinuierlich neurologisch überwacht und braucht eine 24-Stunden-Betreuung.», heisst es weiter.

Die MUO hat bislang sämtliche Kosten für Henrys Behandlung und Unterbringung getragen. Bei ihrer Rückkehr nach Jamaika wird sie von einem Ärzteteam begleitet und dort direkt in ein Krankenhaus gebracht. Die Organisation hat zudem zugesichert, auch die weiteren Behandlungen zu übernehmen.