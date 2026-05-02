Kultstar Ingo Peters nahm 65 Kilogramm ab

«Schwiegertochter gesucht»-Star Ingo Peters hat nach einer OP viel Gewicht verloren. IMAGO / Panama Pictures / xChristophxHardtx

Bei «Schwiegertochter gesucht» eroberte Ingo Peters einst die Herzen der Zuschauer*innen. So wie einst in der RTL-Sendung sieht der 35-Jährige heute jedoch nicht mehr aus: Nach einer Magen-OP hat der TV-Star 65 Kilogramm abgenommen.

Teleschau Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ingo Peters wurde 2013 durch «Schwiegertochter gesucht» bekannt. Er fand dort zwar keine Liebe, wurde aber zum Publikumsliebling.

Nach einer Magen-OP im Juli 2024 hat er rund 65 Kilo abgenommen und fühlt sich deutlich besser, auch wenn sein Gewicht aktuell bei etwa 125 Kilo liegt.

Künftig will er mit mehr Sport weitermachen, während die umstrittene RTL-Show inzwischen nach einer Neuauflage eingestellt wurde. Mehr anzeigen

2013 verschlug es Ingo Peters zu Vera Int-Veens Kuppelsendung «Schwiegertochter gesucht» auf RTL, um die grosse Liebe zu finden. Letzteres klappte innerhalb des Formats nicht, dafür mauserte sich der damals 23-Jährige zum Publikumsliebling.

Zumindest optisch hat sich Peters seither drastisch verändert: Wie der RTL-Star nun auf seinem Instagram-Profil verrät, hat er nach einer Magen-Operation 65 Kilogramm verloren.

Seit dem im Juli 2024 vollzogenen Eingriff gehe es ihm «ganz gut», offenbart er seinen Fans in einer Story. «Ich habe jetzt ungefähr so 65 Kilo abgenommen – das auf jeden Fall.»

Sein aktuelles Gewicht liege demnach bei etwa 125 oder 126 Kilogramm. Zwar habe er «ein, zwei Kilo wieder zugenommen», erklärt Peters, dies sei aber «vollkommen normal».

«Will nächsten Monat auch wieder ins Fitnessstudio gehen»

Um die Abnahme weiter voranzutreiben, will Peters künftig mehr Sport treiben. «Ich werde auch gucken, dass ich dann nächsten Monat auch wieder ins Fitnessstudio gehe, da auch mal wieder ein bisschen was mache», erzählt der 35-Jährige.

Und weiter: «Ich habe ja direkt hier eins um die Ecke, und dann sollte das eigentlich auch passen.»

Bereits vor geraumer Zeit hatte Ingo Peters in einem Interview mit RTL über die erfreulichen Ergebnisse seiner sogenannten Schaluchmagen-OP gesprochen: «Die Reaktionen sind echt krass. Jeder, der mich sieht, ist überrascht, dass ich so viel abgenommen habe.» Er fühle sich «so toll mit den wenigen Kilos», erklärte er damals.

So sieht Ingo Peters heute aus. Bild: Screenshot Instagram

Seit 2007 lief «Schwiegertochter sucht» erfolgreich bei RTL, die Kuppelshow machte allerdings immer wieder Negativschlagzeilen: Kritiker*innen warfen der Sendung vor, die Kandidaten auf unzulässige Weise vorzuführen.

2016 gelang es dem Jan Böhmermann, zwei Kandidaten einzuschleusen, der ZDF-Satiriker deckte damals Missstände bei der Produktion auf.

Bei der Neuauflage vor drei Jahren kündigte RTL an, dass die Sendung weniger reisserischer positioniert werden solle. Nach zwei Staffeln mit Angela Finger-Erben als neuer Moderatorin wurde das Format schliesslich eingestellt.

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