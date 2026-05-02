Kultstar Ingo Peters nahm 65 Kilogramm ab

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Schwiegertochter gesucht» Kultstar Ingo Peters nahm 65 Kilogramm ab

Lea Oetiker

2.5.2026

«Schwiegertochter gesucht»-Star Ingo Peters hat nach einer OP viel Gewicht verloren.
«Schwiegertochter gesucht»-Star Ingo Peters hat nach einer OP viel Gewicht verloren.
IMAGO / Panama Pictures / xChristophxHardtx

Bei «Schwiegertochter gesucht» eroberte Ingo Peters einst die Herzen der Zuschauer*innen. So wie einst in der RTL-Sendung sieht der 35-Jährige heute jedoch nicht mehr aus: Nach einer Magen-OP hat der TV-Star 65 Kilogramm abgenommen.

Teleschau

02.05.2026, 20:32

02.05.2026, 20:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ingo Peters wurde 2013 durch «Schwiegertochter gesucht» bekannt. Er fand dort zwar keine Liebe, wurde aber zum Publikumsliebling.
  • Nach einer Magen-OP im Juli 2024 hat er rund 65 Kilo abgenommen und fühlt sich deutlich besser, auch wenn sein Gewicht aktuell bei etwa 125 Kilo liegt.
  • Künftig will er mit mehr Sport weitermachen, während die umstrittene RTL-Show inzwischen nach einer Neuauflage eingestellt wurde.
Mehr anzeigen

2013 verschlug es Ingo Peters zu Vera Int-Veens Kuppelsendung «Schwiegertochter gesucht» auf RTL, um die grosse Liebe zu finden. Letzteres klappte innerhalb des Formats nicht, dafür mauserte sich der damals 23-Jährige zum Publikumsliebling.

Zumindest optisch hat sich Peters seither drastisch verändert: Wie der RTL-Star nun auf seinem Instagram-Profil verrät, hat er nach einer Magen-Operation 65 Kilogramm verloren.

Seit dem im Juli 2024 vollzogenen Eingriff gehe es ihm «ganz gut», offenbart er seinen Fans in einer Story. «Ich habe jetzt ungefähr so 65 Kilo abgenommen – das auf jeden Fall.»

Sein aktuelles Gewicht liege demnach bei etwa 125 oder 126 Kilogramm. Zwar habe er «ein, zwei Kilo wieder zugenommen», erklärt Peters, dies sei aber «vollkommen normal».

«Will nächsten Monat auch wieder ins Fitnessstudio gehen»

Um die Abnahme weiter voranzutreiben, will Peters künftig mehr Sport treiben. «Ich werde auch gucken, dass ich dann nächsten Monat auch wieder ins Fitnessstudio gehe, da auch mal wieder ein bisschen was mache», erzählt der 35-Jährige.

Und weiter: «Ich habe ja direkt hier eins um die Ecke, und dann sollte das eigentlich auch passen.»

Bereits vor geraumer Zeit hatte Ingo Peters in einem Interview mit RTL über die erfreulichen Ergebnisse seiner sogenannten Schaluchmagen-OP gesprochen: «Die Reaktionen sind echt krass. Jeder, der mich sieht, ist überrascht, dass ich so viel abgenommen habe.» Er fühle sich «so toll mit den wenigen Kilos», erklärte er damals.

So sieht Ingo Peters heute aus.
So sieht Ingo Peters heute aus.
Bild: Screenshot Instagram

Seit 2007 lief «Schwiegertochter sucht» erfolgreich bei RTL, die Kuppelshow machte allerdings immer wieder Negativschlagzeilen: Kritiker*innen warfen der Sendung vor, die Kandidaten auf unzulässige Weise vorzuführen.

2016 gelang es dem Jan Böhmermann, zwei Kandidaten einzuschleusen, der ZDF-Satiriker deckte damals Missstände bei der Produktion auf.

Bei der Neuauflage vor drei Jahren kündigte RTL an, dass die Sendung weniger reisserischer positioniert werden solle. Nach zwei Staffeln mit Angela Finger-Erben als neuer Moderatorin wurde das Format schliesslich eingestellt.

Mehr Videos aus dem Ressort

Bötschi geht Winterschwimmen, strahlt vor Glück, aber dann ...

Bötschi geht Winterschwimmen, strahlt vor Glück, aber dann ...

Eiskaltes Wasser und danach ein unglaublich belebendes Gefühl: Das sind die Reize des Winterschwimmens. Bruno Bötschi probierte es aus – zusammen mit Eisschwimm-Weltmeisterin Deniz Kayadelen.

18.12.2024

Mehr zum Thema

50 Kilogramm weniger. So sieht «Schwiegertochter gesucht»-Star Ingo heute aus

50 Kilogramm wenigerSo sieht «Schwiegertochter gesucht»-Star Ingo heute aus

Sie ist noch nicht fertig. Ricarda Lang verrät, wie sie 40 Kilo abgenommen hat

Sie ist noch nicht fertigRicarda Lang verrät, wie sie 40 Kilo abgenommen hat

Ernährungsmediziner klärt auf. Was dir bei jeder Diät verschwiegen wird – und wie man wirklich abnimmt

Ernährungsmediziner klärt aufWas dir bei jeder Diät verschwiegen wird – und wie man wirklich abnimmt

Meistgelesen

Metinho antwortet postwendend – Thuns Freude währt nur kurz
Die 5 lustigsten TV-Momente, die kein Schweizer je vergessen wird
Buckelwal Timmy ist wieder frei – Peilsender liefert offenbar erste Daten
Wirbel um Liebespaar am Bundesgericht – das musst du wissen
Kultstar Ingo Peters nahm 65 Kilogramm ab