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«Schock sitzt tief» «Schwiegertochter gesucht»-Star Ingo Peters trauert um seinen Vater

Lea Oetiker

12.6.2026

Lutz ist im Alter von 64 Jahren verstorben. 
Lutz ist im Alter von 64 Jahren verstorben. 
Screenshot Instagram

Ingo Peters von «Schwiegertochter gesucht» trauert um seinen Vater. Brisant: Von seinem Tod erfuhr er nicht von der Familie selbst, sondern durch einen Fan.

Lea Oetiker

12.06.2026, 09:56

12.06.2026, 10:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Schwiegertochter gesucht»-Star Ingo Peters trauert um seinen Vater Lutz, der im Mai im Alter von 64 Jahren nach längerer Krankheit gestorben ist.
  • Besonders belastend: Peters erfuhr erst durch einen Fan vom Tod, da der Kontakt zur Familie seit Jahren abgebrochen ist.
  • In der öffentlichen Trauerbotschaft seiner Mutter wird er zudem nicht erwähnt.
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«Schwiegertochter gesucht»-Star Ingo Peters trauert um seinen Vater Lutz, der im Mai im Alter von 64 Jahren verstorben ist. Die Todesnachricht machte Peters’ Mutter Birgit («Stups») via Instagram öffentlich.

In einem emotionalen Statement schrieb sie, ein «grosses Herz» habe aufgehört zu schlagen. Nach «zahlreichen Erkrankungen» seien am Ende die Lungen zu schwach gewesen.

«Der Schock sitzt tief»

Für zusätzliche Brisanz sorgt jedoch die familiäre Situation: Ingo Peters erfuhr laut eigenen Angaben nicht direkt von seiner Familie vom Tod seines Vaters, sondern durch einen Fan.

«Ich habs grad erfahren. Der Schock sitzt tief, auch bei mir. Er sitzt in dem Fall tief, weil das Schockierende ist, dass ich das durch einen Fan erfahren habe», so Ingo auf Social Media. Das Verhältnis innerhalb der Familie gilt seit Jahren als zerrüttet, der Kontakt besteht praktisch nicht mehr.

Entsprechend deutlich äussert sich Peters zur fehlenden Information: Unabhängig von bestehenden Konflikten hätte er erwartet, persönlich benachrichtigt zu werden. Er vermutet auch, nicht zur Beerdigung eingeladen zu werden.

In der Trauerbotschaft seiner Mutter wird Peters zudem nicht erwähnt. Sie verabschiedet sich darin gemeinsam mit Tochter Iris von ihrem Ehemann.

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