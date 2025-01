Rafi Rachek (links) und Sam Dylan gewannen im vergangenen Jahr die RTL-Reality-Show «Das Sommerhaus der Stars». Bild: IMAGO/Horst Galuschka

Rafi Rachek, der Partner von Dschungelcamp-Teilnehmer Sam Dylan, muss einen familiären Schicksalsschlag verkraften. Auf Instagram teilt der 35-Jährige mit, dass sein Vater gestorben sei.

Seit gestern Abend ist bekannt, warum der «Das Sommerhaus der Stars»-Teilnehmer sich aktuell eine Auszeit nimmt.

Auf seinem Instagram-Account teilt der 35-Jährige mit, dass sein Vater überraschend gestorben sei. Mehr anzeigen

Es geht schon bald wieder los mit dem Würmeressen im Dschungelcamp: Am 24. Januar startet auf RTL die 18. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!».

Mitten in den Vorbereitungen steckt dieser Tage auch Reality-TV-Star Sam Dylan. Sein Partner Rafi Rachek hingegen muss aktuell einen familiären Schicksalsschlag verkraften.

«Ich war nicht der Sohn war, den du dir gewünscht hast»

Auf Instagram teilt der 35-Jährige mit, dass sein Vater überaschend gestorben sei.

«Verzeih mir, dass ich nicht der Sohn war, den du dir immer gewünscht hast, denn ich habe es mir nicht ausgesucht, so zu sein wie ich bin», schreibt Rafi Rachek. Ein Hinweis darauf, dass der Vater möglMühe damit hatte, dass sein Sohn schwul ist.

Im Post heisst es weiter: «Wir hatten zwar nicht den besten Kontakt, trotzdem warst du ein wundervoller Vater. Auch wenn ich es dir nicht zeigen konnte, aber ich habe dich unendlich geliebt. Dein Leiden hat endlich ein Ende und nun bist du im Paradies. Ab heute bist du allgegenwärtig.»

Zum Text stellt der Reality-TV-Star, der im vergangenen Jahr zusammen mit seinem Partner Sam Dylan die RTL-Show «Das Sommerhaus der Stars» gewann, ein Bild, in dem er die Hand seines Vaters hält.

Rachek: «Nichts ist für die Ewigkeit»

In vergangenen Tagen war es überraschend ruhig geblieben auf in den sozialen Medien von Rafi Rachek. Nun ist klar, warum dem so war.

«Nichts ist für die Ewigkeit», schreibt Rachek und verkündete ausserdem, dass er nun auf «unbestimmte Zeit» offline gehen werde.

Auch Sam Dylan hat auf Instagram den Todesfall bestätigt. Er schreibt, über den Verlust «unendlich traurig» zu sein, auch wenn er die Eltern seines Partners nie persönlich kennengelernt hat.

