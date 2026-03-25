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Neue Staffel nach 16 Jahren J.D. und Turk sind zurück – Kultserie «Scrubs» startet neu durch

Adrian Kammer

25.3.2026

Neue Staffel nach 16 Jahren: Kultserie «Scrubs» besinnt sich auf seine alten Stärken

Neue Staffel nach 16 Jahren: Kultserie «Scrubs» besinnt sich auf seine alten Stärken

Mit schrägem Humor, viel Herz und exzentrischen Figuren wurde «Scrubs» in den 2000er Jahren zur Kultserie. 16 Jahre nach Staffel neun feiern J.D., Turk und weitere bekannte Gesichter ihr Comeback auf Disney+.

24.03.2026

Mit schrägem Humor, viel Herz und exzentrischen Figuren wurde «Scrubs» in den 2000er-Jahren zur Kultserie. 16 Jahre nach Staffel 9 feiern nun J.D., Turk und weitere bekannte Gesichter ihr Comeback auf Disney+.

Adrian Kammer

25.03.2026, 13:58

25.03.2026, 14:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 16 Jahre nach der 9. Staffel kehrt die Kultserie «Scrubs» zurück.
  • Der Reboot dreht sich um die bekannten Charaktere J.D, Turk und Elliot.
  • Die neue Staffel kann auf Disney+ gestreamt werden.
Mehr anzeigen

Mit der Kombination von schrägen Einfällen, exzentrischem Humor und emotionalen Momenten hob sich «Scrubs» in den 2000er-Jahren von den ganzen anderen Ärzteserien wie «Grey's Anatomy» oder «Emergency Room» ab. 16 Jahre nach der neunten Staffel erhalten wir einen Reboot.

Darum geht es in der neuen Staffel

Unser Protagonist, der tagträumende J.D. (Zach Braff), war die letzten Jahre als Hausarzt tätig und kehrt wieder ins Sacred Heart Spital zurück. Dort trifft er auf seinen besten Freund Turk (Donald Faison). Anfänger sind sie schon längst nicht mehr, und beide haben jetzt eine leitende Funktion.

Auch im Krankenhaus hat sich mittlerweile einiges verändert: Die Medizin hat Fortschritte gemacht und auch die neue Generation Ärzte ist ganz anders als unsere Hauptfiguren damals. Für diese neuen Ärztinnen müssen J.D. und Turk die Mentoren sein. Dabei ist Chaos und Drama vorprogrammiert.

Mit diesen Figuren gibt es ein Wiedersehen

Auch Ärztin Elliot (Sarah Chalke) treffen wir im Sacred Heart wieder. Zusammen mit J.D. und Turk steht sie im Fokus der Neuauflage von «Scrubs». Unterstützt werden sie von Turks Ehefrau Carla, der guten Seele des Krankenhauses.

Ausserdem gibt es ein Wiedersehen mit dem zynischen Dr. Cox, dem einfach gestrickten Todd und Hooch. Hooch ist übrigens immer noch verrückt. Auch der beliebte namenlose Hausmeister soll noch einen Gastauftritt erhalten.

Die neue Staffel von Scrubs ist ab dem 25. März auf Disney+ zu sehen.

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