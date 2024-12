Die Original-Besetzung von «Scrubs – Die Anfänger»: Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison spielten von 2001 bis 2010 in der Sitcom angehende Ärzte. NBC

Die beliebte Spital-Sitcom «Scrubs» soll mit der Originalbesetzung neu aufgelegt werden. Serienschöpfer Bill Lawrence arbeitet an einer neuen Version der Serie.

Fabian Tschamper ai-scrape

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen ABC plant eine Neuauflage der beliebten Sitcom «Scrubs» mit Serienschöpfer Bill Lawrence und der ursprünglichen Besetzung.

Lawrence zeigte sich offen für mehrere neue Staffeln, um die Entwicklung der Charaktere und die moderne Arztwelt darzustellen.

Die Originalserie lief neun Staffeln, gewann zwei Emmys und inspirierte den Podcast «Fake Doctors, Real Friends» von Zach Braff und Donald Faison. Mehr anzeigen

Die erfolgreiche Sitcom «Scrubs» steht vor einer Rückkehr, da ABC an einer Neuauflage arbeitet. Serienschöpfer Bill Lawrence plant, die Krankenhauskomödie mit der ursprünglichen Besetzung neu zu beleben. Die Serie, die Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke und John C. McGinley in den Hauptrollen zeigte, soll wieder aufleben.

Obwohl Lawrence einen Vertrag mit Warner Bros TV hat, wird berichtet, dass die Neuauflage von «Scrubs» als separates Projekt betrachtet wird, sodass er mit 20th Television bei ABC zusammenarbeiten kann. Zach Braff äusserte sich bereits begeistert über die Möglichkeit eines Reboots: «Es wäre so viel Spass mit all meinen Lieblingsmenschen. Wir sind alle noch befreundet.»

Rückkehr der Originalbesetzung

Lawrence, der kürzlich die Comedy-Drama-Serie «Bad Monkey» mit Vince Vaughn kreierte, ist offen für die Fortsetzung von «Scrubs». Er sagte: «Ich bin offen dafür, und ich möchte es nicht als Film machen, aber ich bin definitiv offen für ein paar weitere Jahre dieser Show. Es wäre nicht nur spannend zu sehen, wo die Charaktere jetzt stehen, sondern auch, wie ein junger Arzt heutzutage aussieht.»

Die Originalserie lief sieben Staffeln lang auf NBC und zwei weitere auf ABC. Sie erhielt 17 Emmy-Nominierungen und gewann zwei Auszeichnungen. Zach Braff und Donald Faison starteten 2020 einen «Scrubs»-Podcast namens «Fake Doctors, Real Friends». Braff arbeitete auch bei «Bad Monkey» erneut mit Lawrence zusammen.

Die Rückkehr von «Scrubs» folgt auf die Ankündigung eines weiteren Spin-offs einer erfolgreichen Sitcom aus derselben Ära: «The Paper», ein Ableger von «The Office», wurde Anfang des Jahres angekündigt. Die neue Serie, die im vergangenen Sommer in Produktion ging, wird Domhnall Gleeson und Sabrina Impacciatore in den Hauptrollen zeigen.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

Mehr aus dem Ressort Entertainment