Sean «Diddy» Combs sitzt seit Mitte September in Untersuchungshaft. (Archiv)

Der wegen Sexualstraftaten angeklagte Sean «Diddy» Combs bleibt im Gefängnis. Sein Gesuch, auf Kaution freizukommen, wurde nicht zum ersten Mal abgewiesen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rapper P. Diddy muss weiter in Haft bleiben. Der Antrag auf Entlassung gegen 50 Millionen US-Dollar Kaution wurde abgelehnt.

Ihm werden Sexhandel, organisierte Kriminalität und weitere Vergehen vorgeworfen.

Der Prozess gegen den Musiker, der auf nicht schuldig plädiert, ist vorläufig für Mai angesetzt. Mehr anzeigen

Der wegen Sexualstraftaten angeklagte US-Rapper P. Diddy (55) bleibt weiter in Haft. Der zuständige Richter Arun Subramanian lehnte einen entsprechenden Antrag auf Entlassung aus dem Gefängnis ab, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten.

Combs Anwälte hatten ein Kautionspaket in Höhe von etwa 50 Millionen Dollar angeboten, damit ihr Mandant in den Hausarrest wechseln darf. Ein solches Gesuch war zuvor bereits zweimal abgelehnt worden.

120 erheben Vorwürfe gegen den Rapper

Seite Mitte September sitzt Combs in Untersuchungshaft. Dem Rapper werden von der Staatsanwaltschaft in New York unter anderem Sexhandel, organisierte Kriminalität und andere Vergehen vorgeworfen. Combs plädierte auf nicht schuldig. Der Prozessbeginn ist derzeit vorläufig auf Mai festgesetzt.

Zudem gibt es eine Reihe Zivilklagen wegen sexuellen Missbrauchs. Eine Anwaltskanzlei in Houston im US-Bundesstaat Texas teilte kürzlich mit, sie vertrete 120 Menschen mit Vorwürfen gegen den Rapper.

Combs gehörte mit Hits wie «I'll Be Missing You» oder «Bad Boy For Life» in den vergangenen Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Rappern der Welt. Im Laufe seiner Karriere nutzte er unter anderem die Pseudonyme Puff Daddy, P. Diddy und Diddy.

