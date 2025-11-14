  1. Privatkunden
Regelverstoss Sean «Diddy» Combs soll länger im Gefängnis bleiben 

Lea Oetiker

14.11.2025

P. Diddy soll länger im Gefängnis bleiben müssen.
P. Diddy soll länger im Gefängnis bleiben müssen.
Mark Von Holden/Invision via AP/dpa

Sean «Diddy» Combs droht wegen mehrerer Regelverstösse im Gefängnis ein noch längerer Aufenthalt hinter Gittern.

Redaktion blue News

14.11.2025, 20:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sean «Diddy» Combs muss länger im Gefängnis bleiben, als zunächst vorgesehen.
  • Der Rapper soll laut US-Medien gegen mehrere Vorschriften verstossen haben.
  • Sein Sprecher betont, Combs nehme an einem Entzugsprogramm teil und habe rechtmässig mit einem Anwalt telefoniert.
Mehr anzeigen

Im Oktober wurde Sean «Diddy» Combs zu 50 Monaten Haft verurteilt. Am 8. Mai 2028 hätte er freikommen sollen – nun soll er wegen Regelverstössen doch länger im Gefängnis bleiben. Das neue Entlassungsdatum ist jetzt der 4. Juni 2028. Laut «Peole» sollen diese Informationen in den Akten des Federal Buereau of Prisons stehen. 

Wenige Tage nach Beginn seiner Haftstrafe in der Federal Correctional Institution in New Jersey soll Combs beim Konsum von selbstgebrautem Alkohol erwischt worden sein. Das berichtet das Promiportal «TMZ». Das Getränk bestand demnach aus einer Mischung aus Fanta, Zucker und Äpfeln, die zwei Wochen lang fermentiert worden war.

Wie CBS am Monat berichtete, soll der Rapper im Gefängnis gegen eine weitere Vorschrift verstossen haben – demnach führte er ein Dreier-Telefonat. Nach Angaben des Senders untersagen die Richtlinien des Gefängnisses, mehrere Personen zu einem Anruf zuzuschalten.

«Er befindet sich in einem Drogenentzugsprogramm und arbeitet in der Bibliothek der Kapelle», so Juda Engelmayer, ein Specher von Combs, gegenüber «People». «Der Anruf, den er geführt hat, wurde von einem Anwalt initiiert und unterlag der anwaltlichen Schweigepflicht und war angemessen.»

