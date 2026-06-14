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Geständnis von SPD-Chefin Bärbel Bas Sechs Jahre nach dem Tod ihres Mannes hängt seine Jacke noch immer im Gang

Bruno Bötschi

14.6.2026

Die deutsche Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas spricht in einer Talkshow über ihren 2020 verstorbenen Mann Siegfried Ambrosius.
Die deutsche Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas spricht in einer Talkshow über ihren 2020 verstorbenen Mann Siegfried Ambrosius.
Bild: Jens Büttner/dpa

Seit fast sechs Jahren hängt sie an ihrem Platz: die Jacke ihres verstorbenen Mannes Siegfried Ambrosius. SPD-Chefin und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat sie nie weggeräumt. Manchmal spricht sie sogar mit ihr.

Bruno Bötschi

14.06.2026, 19:59

14.06.2026, 20:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Jacke ihres verstorbenen Mannes hängt bis heute im Gang von Bärbel Bas.
  • Die Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin erzählt, dass sie dem Erinnerungsstück manchmal sogar von ihrem Tag berichtet.
  • Für Bas ist die Jacke ein Symbol der gemeinsamen Zeit – und dafür, dass Trauer auch Jahre nach einem Verlust bleibt.
Mehr anzeigen

Die deutsche Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas spricht offen über einen schweren Verlust in ihrem Leben.

In der Talkshow «Bembel & Gebabbel» von Bernd Reisig erzählt die SPD-Chefin, dass sie sich bis heute nicht von allen Erinnerungsstücken ihres 2020 verstorbenen Mannes Siegfried Ambrosius trennen konnte.

Als der Moderator ein Bild einer Jacke zeigt und die Politikerin darauf anspricht, sagt die 58-jährige Bas: «Die hängt immer noch im Flur. Ich habe die immer noch nicht weggenommen.»

Danach beginnt die Politikerin zu erzählen: «Man kommt nach Hause, dann erzählt man, was so war. Dann erzähle ich das halt der Jacke kurz. Dann gehe ich weiter ins nächste Zimmer.» Und weiter: «Das klingt ein bisschen spooky – aber es hilft mir.»

Die Hochzeit des Paares hatte einen traurigen Hintergrund

Der Tod ihres Mannes liege inzwischen zwar bald sechs Jahre zurück, dennoch begleiteten sie manche Erinnerungen nach wie vor. Siegfried Ambrosius war nicht nur Bas’ Partner, sondern auch ihr politischer Wegbegleiter.

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Die Hochzeit des Paares im Jahr 2015 hatte einen traurigen Hintergrund: Ambrosius litt an Parkinson. Man habe auch deshalb geheiratet, so Bas, um in medizinischen Notfällen füreinander entscheiden zu können.

Am 22. September 2020 starb Ambrosius im Alter von 79 Jahren. Nach einer Rückenoperation hatte er sich eine schwere Infektion zugezogen. Der Verlust habe sie verändert und stärker gemacht, so Bas.

Eine Erinnerung an die gemeinsame Zeit

Die SPD-Politikerin sagt, für sie sei es nie darum gegangen, alles hinter sich zu lassen. Vielmehr hätten bestimmte Gegenstände einen besonderen emotionalen Wert.

Die Jacke ihres Mannes sei deshalb nicht nur ein Kleidungsstück, sondern auch eine Erinnerung an die gemeinsame Zeit.

Mit ihren persönlichen Worten gewährt Bärbel Bas einen seltenen Einblick in ihr Privatleben – und macht deutlich, dass Verlust und Trauer auch nach vielen Jahren Teil des Lebens bleiben können.

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