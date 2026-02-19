  1. Privatkunden
Schweizer TV-Hit Diese sechs Singles wagen bei «Bauer, ledig, sucht» das Liebesabenteuer

Carlotta Henggeler

19.2.2026

«Bauer, ledig, sucht»: Diese Bauern und Bäuerinnen suchen die Liebe im TV
«Bauer, ledig, sucht»: Diese Bauern und Bäuerinnen suchen die Liebe im TV. Anita (62) aus dem Kanton Bern wurde das Buure in die Wiege gelegt. Auf ihrem Hof züchtet sie Braunkühe, hält Schafe, Schweine, Hühner und Gänse. Sie mag romantische Momente mit Kerzenschein und Hotpot. 

Anita (62) aus dem Kanton Bern wurde das Buure in die Wiege gelegt. Auf ihrem Hof züchtet sie Braunkühe, hält Schafe, Schweine, Hühner und Gänse. Sie mag romantische Momente mit Kerzenschein und Hotpot. 

Bild: CH Media

«Bauer, ledig, sucht»: Diese Bauern und Bäuerinnen suchen die Liebe im TV. Der umtriebige Fridli führt einen grossen Betrieb mit zwei Standorten und ist zusätzlich als Biokontrolleur und Bauleiter tätig. Der 47-Jährige lebt im Kanton Glarus. In seiner Freizeit geht er wandern oder jasst.

Der umtriebige Fridli führt einen grossen Betrieb mit zwei Standorten und ist zusätzlich als Biokontrolleur und Bauleiter tätig. Der 47-Jährige lebt im Kanton Glarus. In seiner Freizeit geht er wandern oder jasst.

Bild: CH Media

«Bauer, ledig, sucht»: Diese Bauern und Bäuerinnen suchen die Liebe im TV. Hobbybäuerin Janine liebt ihren Hof mit den Tieren von ganzem Herzen. Nach fordernden Einsätzen als Rettungssanitäterin findet sie auf ihrem Hof mit Weitblick Ruhe und kann dort Kraft tanken. Die 54-Jährige lebt im Kanton Aargau. 

Hobbybäuerin Janine liebt ihren Hof mit den Tieren von ganzem Herzen. Nach fordernden Einsätzen als Rettungssanitäterin findet sie auf ihrem Hof mit Weitblick Ruhe und kann dort Kraft tanken. Die 54-Jährige lebt im Kanton Aargau. 

Bild: CH Media

«Bauer, ledig, sucht»: Diese Bauern und Bäuerinnen suchen die Liebe im TV. Im süditalienischen Apulien baut sich Auswanderin Karina (65) ein neues Leben auf. Auf einem Anwesen mit Weinreben, Oliven-, Zitrus- und Feigenbäumen lebt sie ihren Traum und hat viele Visionen für einen Neuanfang. Neun Hunde und zwei Katzen begleiten sie.

Im süditalienischen Apulien baut sich Auswanderin Karina (65) ein neues Leben auf. Auf einem Anwesen mit Weinreben, Oliven-, Zitrus- und Feigenbäumen lebt sie ihren Traum und hat viele Visionen für einen Neuanfang. Neun Hunde und zwei Katzen begleiten sie.

Bild: CH Media

«Bauer, ledig, sucht»: Diese Bauern und Bäuerinnen suchen die Liebe im TV. Marie Anna (40) ist eine echte Allrounderin und Pferdekennerin. Ein Haus am See im Kanton Waadt, Pferde vor der Tür, dazu Hund und Katze. Ihr Leben fühlt sich vollständig an. Jetzt möchte sie ihr Glück mit einem Mann teilen.

Marie Anna (40) ist eine echte Allrounderin und Pferdekennerin. Ein Haus am See im Kanton Waadt, Pferde vor der Tür, dazu Hund und Katze. Ihr Leben fühlt sich vollständig an. Jetzt möchte sie ihr Glück mit einem Mann teilen.

Bild: CH Media

«Bauer, ledig, sucht»: Diese Bauern und Bäuerinnen suchen die Liebe im TV. Der unternehmungslustige Peter hat nach vielen Jahren intensiver Arbeit seinen Hof an seinen Sohn übergeben. Der Hof wird heute als Gnadenhof geführt, den Peter weiterhin mit viel Herz und Engagement begleitet. Der 63-Jährige lebt im Kanton Thurgau.

Der unternehmungslustige Peter hat nach vielen Jahren intensiver Arbeit seinen Hof an seinen Sohn übergeben. Der Hof wird heute als Gnadenhof geführt, den Peter weiterhin mit viel Herz und Engagement begleitet. Der 63-Jährige lebt im Kanton Thurgau.

Bild: CH Media

«Bauer, ledig, sucht»: Diese Bauern und Bäuerinnen suchen die Liebe im TV
«Bauer, ledig, sucht» ist eine der erfolgreichsten TV-Kuppelshows. Die Erfolgsbilanz spricht für sich: 22 Hochzeiten und 33 Kinder in 21 Staffeln. Im Sommer starten sechs neue Kandidat*innen ihre Suche nach dem Liebesglück. blue News stellt sie dir vor.

Carlotta Henggeler

19.02.2026, 10:45

19.02.2026, 10:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die 22. Staffel von «Bauer, ledig, sucht» startet im Spätsommer 2026 auf 3+ und knüpft an eine Erfolgsbilanz von 22 Hochzeiten und 33 Kindern in 21 Staffeln an.
  • Sechs neue Singles aus mehreren Schweizer Kantonen sowie aus Süditalien beginnen im Sommer ihre Suche nach der Liebe, begleitet von Marco Fritsche und Christa Rigozzi.
  • Parallel dazu läuft weiterhin das Casting für weitere Bauern und Bäuerinnen, die in der Kuppelshow ihr Liebesglück finden möchten.
Mehr anzeigen

Im Sommer wird auf 3+ wieder ohne Hemmungen geflirtet und hoffentlich auch geschmust: Die 22. Staffel von «Bauer, ledig, sucht» startet. 

Die ersten sechs Singles stammen aus den Kantonen Aargau, Bern, Glarus, Thurgau und Waadt – einer sogar aus Süditalien. Die Suche nach dem Liebesglück macht also längst nicht mehr an der Landesgrenze halt. Marco Fritsche und Christa Rigozzi sorgen für reichlich Liebespost und begleiten die Teilnehmenden auf ihrem Weg zum grossen Glück.

Fans der kultigen Kuppelshow müssen sich allerdings noch etwas gedulden. Die 22. Staffel startet im Spätsommer 2026. 

Auch Marco Fritsche datete schon einen Bauern 

Im grossen Liebes-Interview von blue News zum Start von «Bauer, ledig, sucht» 2025 verriet «BLS»-Host Marco Fritsche: «Ich habe auch schon einen Bauern gedatet. Die sind im besten Fall sehr leidenschaftlich.»

Der Appenzeller moderiert das 3+-Format seit der zweiten Staffel im Jahr 2008. Co-Host Christa Rigozzi stiess 2010 dazu.

