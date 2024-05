«Ich habe nicht wirklich einen Weg gefunden, eine Beziehung zum Ruhm zu haben – ausser, wenn ich Regie führe»: Angelina Jolie. Bild: AFP via Getty Images

Sie gilt als eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods, doch für ihre Zukunft hat Angelina Jolie eine andere Rolle vorgesehen: Die 48-Jährige will sich unter anderem für nachhaltige Mode einsetzen.

Seither fokussierte sich Jolie auf ihre Familie, die Wohltätigkeitsarbeit und setzt sich für nachhaltige Mode ein.

«Ich habe nicht wirklich einen Weg gefunden, eine Beziehung zum Ruhm zu haben – ausser, wenn ich Regie führe», sagt Jolie in der aktuellen Ausgabe der japanischen «Vogue». Mehr anzeigen

Was ist nur mit Angelina Jolies Karriere als Schauspielerin los? Ihren letzten Auftritt in einem Film hatte sie 2021 im Marvel-Film «Eternals» – als Kämpferin Thena besetzte sie eine Nebenrolle.

Der Film gilt mit Kosten in Höhe von 272,6 Millionen US-Dollar und einem weltweiten Einspielergebnis von nur 402,1 Millionen US-Dollar als einer der grössten cineastischen Misserfolge von Marvel.

Seither fokussierte sich Jolie auf ihre Familie, die Wohltätigkeitsarbeit (bis 2022 war sie unter anderem Sonderbotschafterin des UNO-Flüchtlingshilfswerks) und setzt sich für nachhaltige Mode ein.

Jolie: «Ich baue einen Ort für kreative Menschen auf»

In New York eröffnete die Schauspielerin Ende 2023 das Atelier Jolie. Die 48-Jährige ist dort nicht als Modedesignerin tätig, sondern will Talenten einen Ort zum nachhaltigen Arbeiten anbieten.

«Ich baue ein Atelier für kreative Menschen auf», heisst es auf der Website. Soziale und ökologische Nachhaltigkeit sollen Teil der Firmenphilosophie sein, ebenso wie die Zusammenarbeit mit Künstler*innen und anderen Kreativen aus aller Welt.

Die sechsfache Mutter verweist dabei auch auf die Mitarbeit ihrer Kinder: Besonders Sohn Pax und Tochter Zahara hätten beim Aufbau des Projekts mitgeholfen.

Jolie liebt die Regie mehr als die Schauspielerei

Der Aufbau des Ateliers nahm in den vergangenen Monaten viel Platz im Leben von Angelina Jolie ein, die laut eigener Aussage inzwischen mehr Gefallen an der Regiearbeit als am Schauspiel gefunden hat.

«Ich habe nicht wirklich einen Weg gefunden, eine Beziehung zum Ruhm zu haben – ausser, wenn ich Regie führe», sagt Jolie in der aktuellen Ausgabe der japanischen «Vogue».

Dass sich Jolie irgendwann von der Schauspielerei abwenden könnte, war ihren Fans schon länger bewusst, nachdem sie 2014 in einem Interview sagte:

«Ich liebe es, Regie zu führen. Ich bin glücklicher, wenn ich das tue.» Diese Arbeit sei viel erfüllender, als vor der Kamera zu stehen.

Angelina Jolie: «Ich bin mit Fehlern behaftet»

In den vergangenen Jahren ging Angelie Jolie immer mehr auf Abstand zur Filmfabrik Hollywood. Warum die Schauspielerin dies getan hat?

Sie habe lernen müssen, so Jolie in der japanischen «Vogue», Grenzen zwischen dem Privaten und der Öffentlichkeit ziehen, um nicht erdrückt zu werden.

Auf ihre Stärken als Künstlerin angesprochen sagt Angelina Jolie: «Wahrscheinlich ist das auch meine Schwäche, aber meine Stärke ist, dass ich emotional bin. Ich bin zutiefst menschlich und mit Fehlern behaftet.»

