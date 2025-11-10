«Narcos»-Star Wagner Moura über «The Secret Agent»: «Selbst als die Diktatur endete, wurde über gewisse Dinge nur geflüstert.» Seine Darstellung von Pablo Escobar in «Narcos» verschaffte Wagner Moura Weltbekanntheit. In «The Secret Agent» spielt er einen Akademiker, der vor der Diktatur flüchtet. blue News traf den Brasilianer während des ZFF zum Interview. 31.10.2025

Seine Darstellung von Pablo Escobar in «Narcos» verschaffte Wagner Moura Weltbekanntheit. In «The Secret Agent» spielt er einen Akademiker auf der Flucht in Brasilien. blue News traf ihn während des ZFF zum Interview.

«The Secret Agent» spielt im Brasilien der 1970er-Jahre: Das Land wurde damals von einer Militärdiktatur regiert.

Wagner Moura verkörpert einen Akademiker, der unter einem Decknamen vor dem Regime flüchten muss.

blue News traf Moura zum Interview und sprach mit ihm über seine Erinnerungen an die Diktatur, den 70er-Jahre-Look des Films und seine Wahrnehmung von der Schweiz.

Mit seiner authentischen Darstellung des kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar in der Netflix-Serie «Narcos» erlangte Wagner Moura weltweite Anerkennung. 2016 wurde der brasilianische Schauspieler dafür bei den Golden Globes als bester Hauptdarsteller einer TV-Serie nominiert.

Längst ist Moura auch in Hollywood-Produktionen ein gefragter Mann. Unter anderem wirkte er zuletzt im Antikriegsdrama «Civil War», im Actionthriller «The Gray Man» oder als Sprecher im Animationsfilm «Puss in Boots: The Last Wish» mit.

Dem brasilianischen Kino ist er aber stets treu geblieben. Die Actionfilm-Reihe «Elite Squad» und das Drama «Futuro Beach» gehören zu den Werken, die seine erfolgreiche Karriere massgeblich geprägt haben. Beim biografischen Drama «Marighella» über den Widerstandskämpfer Carlos Marighella führte Wagner Moura erstmals selbst Regie und machte sich mit der Zeit von von Brasiliens Militärdiktatur, die von 1964 bis 1985 dauerte, vertraut.

Geboren und aufgewachsen in der Zeit der Militärdiktatur

Die Arbeit an «Marighella» habe ihm bei seinem aktuellen Film geholfen, erzählt Wagner Moura im Interview mit blue News. Im Politthriller «The Secret Agent» von Kleber Mendonça Filho spielt er einen Mann auf der Flucht vor dem Regime.

Moura ist Jahrgang 1976, er wurde während der Militärdiktatur geboren und erinnert sich noch gut daran, wie seine Eltern sich davor hüteten, gewisse Dinge laut auszusprechen. Die sei auch über das Ende der Diktatur hinweg weiterhin so geblieben.

Diese angespannte Stimmung ist in «The Secret Agent» konstant spürbar – und dies trotz des farbenfrohen und heiteren Looks im Brasilien der 70er-Jahre und vieler humorvollen Momente. Umso stärker ist die Wirkung der ungewissen, unsicheren Atmosphäre.

Permanent angespannte Atmosphäre im Politthriller

Wagner Moura spielt in «The Secret Agent» den Akademiker Marcelo, der sich auf der Flucht befindet und während der Karnevalswoche nach Recife gelangt. Dort ist sein Sohn bereits bei den Grosseltern untergebracht. Marcelo selbst findet Unterschlupf bei einer solidarischen älteren Frau, welche noch weitere Flüchtige bei sich versteckt.

Wovor Marcelo genau flüchtet, bleibt lange Zeit schleierhaft, was die Spannung des Films umso höher hält. Als forschender Ingenieur war er auf Fördergelder der Universität angewiesen. Diese Gelder wurden urplötzlich gestrichen und über korrupte Politiker einem dubiosen privaten Unternehmen zur Verfügung gestellt.

Dass die permanent angespannte Stimmung von «The Secret Agent» so gut vermittelt wird, ist insbesondere auch der Darbietung von Moura zu verdanken. Obwohl sein Auftreten unheimlich cool und gelassen wirkt, verraten seine Mimik, kleine Blicke oder ein Umschauen viel mehr über sein tatsächliches Befinden. Sein Schauspiel ist exzellent – pointiert und feinfühlig.

«The Secret Agent» bringt auf allen Ebenen stark zum Ausdruck, wie schrecklich es ist, unter einer Diktatur leben zu müssen und ständig unter Beobachtung zu sein. Der Politthriller ist ein hochspannendes Zeitdokument, visuell prächtig eingefangen mit dem farbenfrohen, extravaganten Look.

«The Secret Agent» läuft ab 13. November in den Deutschschweizer Kinos.

