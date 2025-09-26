  1. Privatkunden
Kündigungen und unbezahlte Löhne Schwere Vorwürfe gegen Selena Gomez' Start-up 

Noemi Hüsser

26.9.2025

Die Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez setzt sich öffentlich für mentale Gesundheit ein. Doch ihr Unternehmen steht vor dem Aus.
Die Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez setzt sich öffentlich für mentale Gesundheit ein. Doch ihr Unternehmen steht vor dem Aus.
Keystone

Mit Wondermind wollte Selena Gomez ein sicheres Umfeld für mentale Gesundheit schaffen. Doch Mitarbeiter*innen berichten von unbezahlten Löhnen und einem zerrütteten Verhältnis zwischen den Gründerinnen.

Noemi Hüsser

26.09.2025, 21:11

26.09.2025, 21:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Selena Gomez gründete 2021 gemeinsam mit ihrer Mutter Mandy Teefey und Daniella Pierson das Start-up Wondermind zur Förderung psychischer Gesundheit.
  • Nach dem Ausstieg von Pierson kam es laut Mitarbeitenden zu internen Konflikten, einem angespannten Verhältnis zwischen Gomez und Teefey sowie chaotischen Zuständen im Unternehmen.
  • Im Frühjahr 2025 geriet Wondermind in eine finanzielle Krise mit ausbleibenden Gehaltszahlungen und Massenentlassungen.
  • Unklar bleibt, ob das Projekt weitergeführt werden kann.
Mehr anzeigen

Manchmal hat Selena Gomez keine Kontrolle darüber, was sie fühlt. Manchmal kann sie tagelang nicht schlafen. Manchmal wochenlang das Bett nicht verlassen.

Das erzählte die 33-jährige Sängerin im Jahr 2022 dem Musikmagazin «Rolling Stone». Bereits 2020 machte sie öffentlich, dass sie bipolar ist. Seither setzt sich Gomez öffentlich stark für Themen im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit ein.

2021 gründete sie zusammen mit ihrer Mutter Mandy Teefey und der Unternehmerin Daniella Pierson das Unternehmen Wondermind, um ein «Ökosystem für psychische Gesundheit» zu schaffen. 

Eine Website bietet Informationen zu psychischen Krankheiten, Podcasts und Filme machen aud das Thema aufmerksam, so die Vision. Teefey und Pierson führten das Unternehmen als Co-CEOs, Gomez hatte die diffuse Rolle als «Chief Impact Officer».

Anfangs schien Wondermind auf Erfolgskurs: Das Start-up sammelte 2022 fünf Millionen Dollar ein, wurde mit rund 100 Millionen bewertet und schaffte es sogar auf die Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen des US-Magazins «Inc.».

Doch laut Mitarbeiter*innen des Unternehmens war Wondermind vor allem durch familiäre Probleme zwischen Teefey und Gomez geprägt.

Die Schwierigkeiten sollen laut den Mitarbeiter*innen, die mit dem «New York Magazine» gesprochen haben, begonnen haben, nachdem Co-Gründerin Pierson das Unternehmen ein Jahr nach der Gründung – aus nie erklärten Gründen – verlassen hatte.

Wondermind wurde anschliessend von Selena Gomez' Mutter Teefey allein weitergeführt. Teefey sei aber wenig zuverlässig gewesen, habe Meetings abgesagt, sei seltener zur Arbeit gekommen und oft nicht erreichbar gewesen.

Projekte hätten sich immer wieder verzögert. Und wenn sie im Büro gewesen sei, habe sie wütend reagiert, wenn sie herausgefunden habe, dass Arbeit in ihrer Abwesenheit vorangetrieben worden war. Sie habe deshalb wütende E-Mails und SMS verschickt.

Verhältnis zwischen Gomez und Teefey angespannt

Teefey habe zudem immer wieder im Büro übernachtet. Dabei habe sie grosse Mengen Fast Food und Luxusartikel bestellt und Unordnung hinterlassen. Teilweise habe sie stundenlang Serien geschaut.

Ein Angestellter sagte dem Magazin, er habe beobachtet, wie Teefey im Büro Ritalin geschnupft habe. Zugleich beschrieben viele der Mitarbeiter*innen Gomez als am Unternehmen nicht interessiert: Sie habe Wondermind bei öffentlichen Auftritten und auf ihren Social-Media-Kanälen kaum erwähnt.

Laut den Schilderungen sei das Verhältnis zwischen Gomez und Teefey angespannt, unangenehm und distanziert gewesen. Einige Mitarbeiter*innen interpretierten Wondermind gar als «eine Möglichkeit für Gomez, Teefey aus ihrem Umfeld fernzuhalten».

Lupus-Erkrankung. Selena Gomez: «Kann meine eigenen Kinder nicht austragen»

Lupus-ErkrankungSelena Gomez: «Kann meine eigenen Kinder nicht austragen»

Bald begannen die finanziellen Schwierigkeiten. Im Mai 2025 berichtete die «Forbes», dass Wondermind seinen rund 15 Mitarbeitenden den Lohn vom April nicht bezahlt habe. Zuvor habe Teefey bereits einen Kredit auf ihr Haus aufgenommen, um die Lohnauszahlungen vom März zu ermöglichen.

Und auch Gomez soll schon einzelne Lohnauszahlungen aus eigener Tasche übernommen haben. Kurz nach der Publikation des Artikels entliess Wondermind laut «Forbes» rund zwei Drittel der Mitarbeiter*innen. Nur vier Menschen blieben noch übrig.

Gomez äusserte sich nicht zu den Vorwürfen

Gomez äusserte sich gegenüber dem «New York Magazine» nicht dazu. Teefey sagte, Übernachtungen im Büro habe es aus praktischen Gründen gegeben und Serien habe sie «zur besseren Fokussierung» im Hintergrund laufen lassen.

Den Vorwurf, im Büro Ritalin geschnupft zu haben, bestritt sie. Die Lohnprobleme bezeichnete sie als «eine der schlimmsten Erfahrungen meines Lebens», betonte aber, solche Krisen seien in Start-ups nicht ungewöhnlich. Zu ihrer Beziehung mit Gomez äusserte sie sich nicht.

Wie es weitergeht, ist unklar. Offiziell zeigte sich Mandy Teefey gegenüber dem «New York Magazine» zuletzt optimistisch: Eine App sei «ready to go» und solle, sobald neue Investorengelder gesichert seien, noch im Herbst lanciert werden.

Doch angesichts der ausgefallenen Löhne, den zahlreichen Kündigungen und offenen Finanzierungsfragen zweifeln viele frühere Mitarbeiter*innen daran, dass die Pläne jemals umgesetzt werden.

