Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat US-Schauspieler Sean Penn in seinem Amtssitz in Kiew empfangen. «Sean, dank dir wissen wir, was ein wahrer Freund der Ukraine ist», schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken.
Er erinnerte daran, dass Penn schon in den ersten Kriegstagen im Februar 2022 in Kiew war. «Und wir wissen, dass du auch weiter an der Seite unseres Landes und unseres Volkes stehen wirst», schloss er den Beitrag ab.
Sean, thanks to you, we know what a true friend of Ukraine is. You have stood with Ukraine since the first day of the full-scale war. This is still true today. And we know that you will continue to stand with our country and our people. pic.twitter.com/wGneO1rqJI
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2026
Penn hatte zuvor die Verleihung seines dritten Oscars in Los Angeles verpasst. Er ist einfach nicht erschienen – ohne seine Abwesenheit zu begründen. Der 65-Jährige wurde für seine Rolle im Politthriller «One Battle After Another» als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.
Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion.
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