Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (li.) sitzt in Kiew zusammen mit dem US-amerikanischen Schauspieler und Regisseur Sean Penn. dpa

Hollywood-Star Sean Penn reist erneut nach Kiew – und verpasst dafür die Oscar-Verleihung. Warum der ukrainische Präsident Selenskyj ihn empfangen hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wolodymyr Selenskyj empfing Hollywood-Star Sean Penn in Kiew und würdigte ihn öffentlich als treuen Unterstützer der Ukraine.

Penn war bereits zu Beginn des russischen Angriffs 2022 vor Ort und engagiert sich weiterhin sichtbar für das Land.

Für den Besuch liess der Schauspieler sogar die Oscar-Verleihung aus, bei der er als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde. Mehr anzeigen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat US-Schauspieler Sean Penn in seinem Amtssitz in Kiew empfangen. «Sean, dank dir wissen wir, was ein wahrer Freund der Ukraine ist», schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken.

Er erinnerte daran, dass Penn schon in den ersten Kriegstagen im Februar 2022 in Kiew war. «Und wir wissen, dass du auch weiter an der Seite unseres Landes und unseres Volkes stehen wirst», schloss er den Beitrag ab.

Sean, thanks to you, we know what a true friend of Ukraine is.

You have stood with Ukraine since the first day of the full-scale war.

This is still true today.

And we know that you will continue to stand with our country and our people. pic.twitter.com/wGneO1rqJI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2026

Penn hatte zuvor die Verleihung seines dritten Oscars in Los Angeles verpasst. Er ist einfach nicht erschienen – ohne seine Abwesenheit zu begründen. Der 65-Jährige wurde für seine Rolle im Politthriller «One Battle After Another» als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion.

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