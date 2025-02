Heidi Klum geht mit der Pinzette Haaren am Kinn und auf der Brust an den Kragen, wie sie in einem Interview verraten hat. KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Auch Supermodels sind einfach nur Menschen. Wie Heidi Klum in einem Interview verraten hat, plagt sie mit den Jahren mehr Körperbehaarung. Am Kinn und auf der Brust – «es ist ein ganzer Baumstamm».

Mit Humor verrät das Model, dass sie plötzlich einzelne lange Haare am Kinn und auf der Brust entdeckt hat.

Mama Erna Klum habe ihr früh Selbstbewusstsein vermittelt und ihr beigebracht, mit ihrem eigenen Spiegelbild glücklich zu sein. Mehr anzeigen

Haarige Angelegenheit bei Heidi Klum (51), wie sie in einem Interview mit «Real Simple» zu ihrer neuen Partnerschaft mit PosheEra einblicken liess. Die Model-Mama habe mit zunehmenden Alter mit mehr Körperbehaarung zu kämpfen. Denn sie «mag es glatt», wie sie dem Magazin verraten hat.

«Ich habe ein Kinnhaar und ich habe ein Brusthaar – ich würde sagen, so lang wie mein kleiner Finger», klärt die 51-Jährige auf. Die Haare seien plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und besonders das am Kinn sei ziemlich zäh. Es hält sich mit aller Kraft fest. «Wenn ich mit einer Pinzette komme und es herausziehe, ist es ein ganzer Baumstamm», witzelt die «Germany's Next Topmodel»-Moderatorin.

An Selbstbewusstsein habe es Klum nie gemangelt – dies dank ihrer Mama Erna (81) –, aber es sei «schon seltsam, was mit dem Alter passiert». Das Model sagt zu «Real Simple»: «Plötzlich wachsen einem die Haare an den verschiedensten Stellen heraus.»

Mama Erna stärkte Heidi Klums Selbstvertrauen

Erna Klum habe ihre Tochter immer dazu ermutigt, sich selbst zu lieben. «Sie sagte, dass man mit der Person, die man im Spiegel sieht, glücklich sein muss. Man lebt sein Leben mit sich selbst, und wenn man nicht mit sich selbst glücklich ist, ist es schwer, mit allem, was ausserhalb von einem passiert, glücklich zu sein», verrät Klum «Real Simple».

Das Model sei überzeugt, dass das Selbstvertrauen mit dem Alter besser werde. Klum versuche stets, positiv zu sein. «Und ich bin für jeden Tag dankbar, den ich habe.»

