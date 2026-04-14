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Drama bei «Wer wird Millionär?» Sendeabbruch vor der Millionenfrage – Günther Jauch wird hässig

Bruno Bötschi

14.4.2026

Tom Wollnik (links), Software-Entwickler aus Berlin, plauderte bei  «Wer wird Millionär?» aus, wie viele Croissants Bundeskanzler Merz auf einem kurzen Flug konsumiert. Noch beeindruckender war sein schwindelerregendes Klettern auf der Fragenleiter.
Tom Wollnik (links), Software-Entwickler aus Berlin, plauderte bei  «Wer wird Millionär?» aus, wie viele Croissants Bundeskanzler Merz auf einem kurzen Flug konsumiert. Noch beeindruckender war sein schwindelerregendes Klettern auf der Fragenleiter.
Bild: RTL

Es kommt selten vor, dass «Wer wird Millionär?»-Moderator Günther Jauch aufgeregt ist: «Kinder, wann hatten wir zuletzt eine Millionen-Frage gestellt? Ich habe keine Erinnerung mehr daran!» Gestern Abend war es so weit.

Teleschau

14.04.2026, 06:48

14.04.2026, 07:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Günther Jauch zeigt sich in der aktuellen Ausgabe von «Wer wird Millionär?» vom Montag, 13. April,  öllig entsetzt über das plötzliche Ende der Sendung – kurz vor der Millionenfrage.
  • «Nein! Leute! Das ist seelische Grausamkeit. Das könnt ihr nicht machen», ruft der Moderator sichtlich aufgebracht, als die Show im spannendsten Moment abrupt gestoppt wird.
  • Auch im Publikum im TV-Studio macht sich Enttäuschung breit.
Mehr anzeigen

Tom Wollnik aus Berlin ist Software-Entwickler. Der 28-Jährige ist ledig, aber liiert. Als seelischen Beistand brachte er seine Mutter mit zu «Wer wird Millionär?». Er wählte die Spielvariante mit vier Jokern, vermutlich noch nicht ahnend, dass er am Montagabend RTL-Geschichte schreiben würde ...

2000 Euro wert: «Welche Insel ist die Heimat der seit 1703 produzierenden ‹Mount Gay›-Destillerie und gilt als Geburtsort des Rums?» Barbados, Mauritius, Jersey, Spiekeroog? Nach dem 50:50-Joker waren die Antworten auf A und D reduziert. Wollnik entschied sich richtig: für A.

Die 16'000er-Marke: «Wessen Rekord von 894 Liga-Toren knackte ein gewisser Alexander Ovechkin 2025?» Christiano Ronaldo, Nikola Karabatic, Tom Brady, Wayne Gretzky? Der Telefonjoker wusste, dass es sich um einen Eishockeyspieler handelte und empfahl D. Korrekt!

«Wer wird Millionär?». Günther Jauch, reichen 15 Fragen, um sich zu verlieben?

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Im Smalltalk mit Moderator Günther Jauch erfuhren die Zuschauer*innen, dass Wollniks Taufbaum von keiner Geringeren gepflanzt wurde als der damaligen Umweltministerin Angela Merkel.

Um die Natur ging es auch in der 32'000-Euro-Frage: «U.a. als verdauungsförderlich und entzündungshemmend gilt das Enzym ...?» Papain aus der Papaya, Banain aus der Banane, Mandain aus der Mandarine, Maracujin aus der Maracuja?

Der Publikumsjoker half dem Kandidaten bei dieser Hürde. 88 Prozent der Schwarmintelligenz votierten für Antwort A. Das war korrekt.

Nach Zocker-Moment beklagt Jauch «seelische Grausamkeit»

125'000 Euro wert: «Welcher aus Asien eingeschleppte Hautpilz stellt hierzulande eine tödliche Bedrohung für die in seinem Namen genannten Tiere dar?» Wespenjäger, Rattenfänger, Taubentöter, Salamanderfresser? Der Zusatzjoker empfahl richtigerweise Antwort D.

«Sie haben einen Hang zum Denunzieren.» Mit diesem Satz irritierte Günther Jauch. Gemeint war, dass Tom Wollnik sowohl Angela Merkel als auch Olaf Scholz bereits beim Einkaufen erkannt hatte.

Bötschi fragt Christoph Maria Herbst. «Dann wäre ich heute ein sehr wohlhabender Mann»

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Letzteren sogar unter einer Maske und umringt von Sicherheitsleuten während der Corona-Zeit. Die grösste Enthüllung des Kandidaten betraf den aktuellen Bundeskanzler, der neben ihm im Flugzeug sass: «Auf dem kurzen 40-Minuten-Weg von Berlin nach München hat er vier Croissants gegessen!» Das Publikum lachte. «Wenn das der Wähler vorher gewusst hätte!», scherzte Moderator Jauch. Und weiter: «Dafür hat er eine Top-Figur.»

Kandidat Wollnik machte auch Top-Figur

Eine Top-Figur machte auch der Kandidat, der sich bis zur halben Million vorspielte. Für 500'000 Euro wollte Günther Jauch wissen: «Welches Unternehmen war 2024 mit über zwei Millionen Angestellten der grösste private Arbeitgeber der Welt?» UPS, Walmart, Volkswagen, Amazon?

Ehrliches Bekenntnis vor Millionenpublikum. Peinlicher Moment bei «Wer wird Millionär?» – Jauch zeigt Reue

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Rom Wollnik wollte sofort seinem Bauchgefühl folgen: «Walmart». Der Moderator mahnte: «Wenn das klappt, haben Sie die halbe Million und wir brechen hier bei RTL in Tränen aus. Wenn das schiefgeht, bleiben die ersten drei Ziffern stehen – 500.»

Jauch betonte: «500.000 oder 500 – vor der Alternative standen wir schon lange nicht mehr.» Tom Wollnik wagte es, seiner ersten Intuition zu folgen.

Die Sensation: «Kinders, wann hatten wir zuletzt eine Millionen-Frage gestellt?!», war sogar Günther Jauch aufgeregt. «Ich habe keine Erinnerung mehr daran. Und wann hatten wir den letzten Millionär? Nicht auszudenken!»

Doch als der Moderator die Jackpot-Frage stellen wollte, ertönte die Tröte, die das Ende der Sendung signalisierte. «Nein! Leute! Das ist seelische Grausamkeit, das könnt ihr nicht machen!», protestierte Günther Jauch.

Nun war Geduld gefragt bis zur nächsten Sendung ...

Achtung Spoiler! So antwortet der Kandidat

Die ist bei RTL+ inzwischen jedoch mit dem üblichen Ein-Wochen-Vorlauf vor der Ausstrahlung bei RTL abrufbar. Wer sich um die Spannung bis zur TV-Ausstrahlung nächste Woche nicht bringen will, sollte darum hier nicht weiterlesen.

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Die Eine-Million-Frage lautet: «Von welcher Euromünze befanden sich laut EZB Anfang 2026 die wenigsten Exemplare im Umlauf?» Die Antwortmöglichkeiten: A: 2 Euro, B: 50 Cent, C: 20 Cent, D: 5 Cent.

Tom Wollnik bedankt sich umgehend, dass es ihm so leicht gemacht werde: «Ich weiss es nicht, ich müsste raten, und das traue ich mich nicht.»¨

Günther Jauchs augenzwinkernde Einladungen zum Zocken schlägt er aus. Getippt hätte er auf C, 20 Cent, richtig gewesen wäre B, 50 Cent. Mit der halben Million will der Kandidat den Kredit auf seine Eigentumswohnung in Berlin abbezahlen und einige Reisen unternehmen.

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