Schweizer rocken «Britain's Got Talent»: Darum gelten «The Blackouts» als haushohe Favoriten Die LED-Künstler*innen «The Blackouts» aus Walenstadt SG sorgen bei «Britain's Got Talent» für Furore. Sie überzeugen mit Technik, Tanz und Timing. Bei den Buchmachern gilt die Truppe als Favorit auf den Sieg. 21.05.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die LED-Künstler*innen «The Blackouts» aus Walenstadt SG stehen am Samstag, 31. Mai, im Final von «Britain’s Got Talent».

Für den dritten Auftritt in der britischen Castingshow muss die Crew innert knapp fünf Wochen eine komplett neue Nummer erarbeiten.

«Ein riesiger Aufwand», sagt Gründungsmitglied Elias Schneider im Interview mit blue News.

Aber einer, der sich lohnen könnte: «The Blackouts» gelten bei den britischen Buchmacher*innen als Favoriten auf den Sieg. Mehr anzeigen

Egal, wie der Samstag, 31. Mai, für «The Blackouts» in London enden wird:

Mit dem Einzug in den Final von «Britain’s Got Talent» erreichten die LED-Künstler*innen aus Walenstadt SG etwas, was bisher noch niemand hierzulande geschafft hat.

Und die Zeichen stehen gut, dass es noch viel besser kommt: Bei den britischen Buchermacher*innen steht die Licht- und Tanzgruppe ganz hoch im Kurs und gilt als Favorit auf den Sieg.

Jury und Publikum sind gleichermassen begeistert

Trotz einiger technischer Schwierigkeiten lieferten «The Blackouts» (blue News berichtete) auch im Halbfinal eine präzise Choreografie ab, die Jury und Publikum gleichermassen begeisterte und zu einer Standing Ovation hinriss.

Amanda Holden drückte zudem als erste Jurorin überhaupt in der Geschichte der britischen TV-Show ein zweites Mal den Golden Buzzer: «Eure Audition hat mir bereits den Atem geraubt, diese Performance war noch besser.»

Doch wie erwähnt: Noch ist die Reise von «The Blackouts» auf der britischen Insel nicht zu Ende. Aktuell laufen die Vorbereitungen und Proben für den Final-Auftritt am Samstag in einer Woche.

Wie schon für die Performance im Halbfinal muss dafür wieder eine komplett neue Nummer mit neuer Musik erarbeitet werden. «Unser Ziel ist es, nochmals einen draufzusetzen und das Publikum und die Jury zu überraschen», sagt Elias Schneider im Interview mit blue News.

Im Video verrät das «The Blackouts»-Gründungsmitglied zudem, welche Herausforderungen sich aktuell stellen und warum er glaubt, dass es mit dem Sieg klappen könnte.

