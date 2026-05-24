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«Es wird nie besser» Senta Berger spricht über den Tod ihres Mannes Michael Verhoeven

dpa

24.5.2026 - 21:24

Schauspielerin Senta Berger ist für den Deutschen Filmpreis 2026 nominiert.
Schauspielerin Senta Berger ist für den Deutschen Filmpreis 2026 nominiert.
Bild: dpa

«Jeder Verlust ist aufs Neue grausam»: Senta Berger spricht über den Tod ihres Mannes. Die 85-Jährige ist aktuell für ihre Rolle im Kinofilm «Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke» für den Deutschen Filmpreis nominiert.

DPA

24.05.2026, 21:24

Schauspielerin Senta Berger hat ihren Beruf immer auch als demütigend empfunden.

«Jedes Mal, wenn man Probeaufnahmen macht und dann ein anderer für eine Rolle vorgezogen wird, schmerzt das. Wieso der oder die, wieso bin ich nichts wert? Da kann man nicht gelassen sein. Man fühlt sich hilflos», sagte sie dem Magazin «Stern».

Für ihre Rolle im Kinofilm «Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke» ist die 85-Jährige aktuell nominiert für den Deutschen Filmpreis als Beste weibliche Hauptrolle. Regie führte Bergers Sohn Simon Verhoeven.

Berger: «Machen Sie sich keine Hoffnung, es wird nie besser»

Der Film setzt sich auch mit dem Tod auseinander – ein Thema, das Senta Berger unmittelbar betrifft. Ihr Mann, der Regisseur Michael Verhoeven, starb 2024.

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Eine Szene im Film, in der ein Sarg aus dem Haus getragen wird, habe ihr Sohn entsprechend mit Vorsicht gedreht. Er habe sie an der Hand genommen und gesagt: «Wir müssen da jetzt durch, auch wenn es schwer wird.»

Angesprochen auf die Todesfälle ihres Ehemanns Michael Verhoeven und ihres langjährigen Freundes und Filmpartners Mario Adorf sagt Senta Berger im «Stern»:

«Machen Sie sich keinerlei Hoffnung, es wird nie besser, jeder Tod eines geliebten Menschen ist aufs Neue grausam. Man gewöhnt sich nicht daran.» 

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