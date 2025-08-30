Serena Williams verliert 14 Kilo durch Abnehmspritze – für Werbung

Serena Williams ist das neue Werbegesicht für «Ro» und wirbt mit Abnehmspritzen. Instagram @serenawilliams

Serena Williams hat durch die Abnehmspritze 14 Kilogramm verloren. Allerdings ist ihre Abnahme Teil einer Werbekampagne für eine Firma, bei der ihr Ehemann im Vorstand sitzt. Dafür hagelt es nun heftige Kritik.

Serena Williams hat nach der Geburt ihrer zweiten Tochter mit einem GLP-1-Medikament 14 Kilogramm abgenommen.

Ihre Gewichtsverlust ist Teil einer Werbekampagne für die Firma «Ro», bei der ihr Ehemann im Vorstand sitzt.

Serena Williams ist eine Tennis-Legende. Sie hat unter anderem 23 Grand-Slam-Titel gewonnen – und als sie 2022 ihre Karriere beendete, ging sie als «Goat» (deutsch: die Grösste aller Zeiten) vom Platz.

Für viele Menschen war sie nicht nur deswegen ein grosses Vorbild, sondern weil Williams immer wieder gegen Schönheitsnormen kämpfte. Denn für ihren Körper musste sie viel Kritik einstecken. Sie sei zu gross, zu muskulös, nicht weiblich genug. Doch sie konterte immer und immer wieder.

Nun hat Williams öffentlich gemacht, mithilfe von Abnehmspritzen 14 Kilogramm verloren zu haben. Ihre neue Figur war schon länger ein Diskussionsthema bei ihren 18,2 Millionen Follower auf Instagram.

«Ich fühle mich körperlich wie geistig befreit»

Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter im August 2023 habe sie verzweifelt versucht, wieder in alter Form zu kommen, sagt sie gegenüber «People» – jedoch ohne Erfolg.

«Es war verrückt, denn ich habe noch nie in meinem Leben so hart trainiert, mich so gesund ernährt und trotzdem nie mein Wunschgericht erreicht.» Jetzt fühle sie sich grossartig: «Ich fühle mich wirklich gut und gesund. Ich fühle mich körperlich wie geistig befreit.»

Sie habe ihr Wunschgewicht mithilfe eines GLP-1-Medikaments erreicht und betont, wie wichtig ihr dabei Transparenz sei. «Die Kleidergrösse, die ich vorher hatte, war nicht schlecht. Es war nur nicht das, was ich haben wollte», sagt sie.

Teil einer Werbekampagne

Zur Transparent gehört aber auch, klarzustellen, dass es sich hier um Werbung handelt für die Firma «Ro» und dass der Ehemann von Williams Alexis Ohanian im Vorstand der Firma sitzt. Denn seien wir ehrlich: Ihre Mitteilung über den Verlust von 14 Kilogramm war kein «spontanes» Geständnis, sondern Teil einer sorgfältig geplanten Werbekampagne – und diese zeigt Wirkung.

Ro ist ein Telemedizin-Anbieter. Patient*innen können dort über eine digitale Plattform medizinisch versorgt werden: von der Diagnose über eine ärztliche Verordnung bis hin zur Lieferung der Medikamente.

Serena Williams spricht nicht nur mit «People» über ihre Abnahme, sondern auch mit «Vogue» und «Elle». Nur «Vogue» erwähnte korrekterweise in einem Nebensatz, dass Ohanian im Vorstand von Ro sitzt. Ansonsten wurde dies mit keinem Wort erwähnt.

Bei «Elle» sagte Williams, sie habe täglich 30'000 Schritte gemacht und bis zu vier Stunden trainiert, aber nicht die gewünschten Resultate bekommen. Es sei also nicht so, dass sie die Abnehmspritze nehme, weil sie zu faul sei. Aber dies sei bei ihr das fehlende Puzzlestück gewesen.

Dann trat Williams beim Sender NBC in der «Today Show» auf. Die 43-Jährige erklärte, sie wolle das Stigma rund um Abnehmmedikamente brechen. Zu ihrem TV-Interview erschien sie mit einer Cap mit der Aufschrift «I'm on Ro» (deutsch: Ich benutze Ro).

Gegenüber dem «Wall Street Journal» erklärt Zach Reitano, der CEO von Ro, warum Serena Williams die ideale Werbeperson sei: «Allein die Tatsache, dass es Leute geben wird, die sagen, dass gerade sie dieses Medikament nicht braucht, macht sie perfekt. Denn es stellt die gängige Vorstellung infrage, wer von diesen Mitteln profitieren kann.»

Heftige Kritik

Für die Intransparenz und dafür, dass sogar Spitzensportlerinnen wie Serena Williams zur Abnehmspritze greifen, hagelt es heftige Kritik. Eine Nutzerin schreibt: «Fantastisch, jetzt können wir alle Fortschritte rückgängig machen, die wir gemacht haben, um Frauen nach der Schwangerschaft klarzumachen, dass es in Ordnung ist, sich Zeit zu nehmen, sich zu erholen und wieder in Form zu kommen oder nicht.»

Eine andere Nutzerin schreibt: «Ich bin so, so, so enttäuscht. Du hast in deinem Leben so viel erreicht und hattest dennoch das Gefühl, dünn sein zu müssen, um ganz zu sein? Das tut mir tatsächlich leid für dich. Und es tut mir leid für all die Menschen und kleinen Mädchen, die dich (früher) als Vorbild betrachteten.»

«Was Seren uns hier wirklich sagt: Es spielt keine Rolle, wie erfolgreich, stark oder mächtig du bist – wenn du nicht dünn bist, spielt das alles keine Rolle. Das ist so traurig», schreibt eine andere Nutzerin.

Die Schauspielerin und Moderatorin Jameela Jamil schrieb auf Instagram über die Nebenwirkungen, die Abnehmspritzen mit sich bringen könnten. Promis wie Williams könnten sich Ärzte leisten, die sie beim Abnahmen überwachten. «Ich fühle mich sexyer, ich fühle mich selbstbewusster», sagt Williams.