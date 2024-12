Der «Dawson’s Creek»-Star James van der Beek hat Darmkrebs. Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Der «Dawson's Creek»-Schauspieler James Van Der Beek kämpft gegen Darmkrebs im dritten Stadium und verkauft Fanartikel, um die hohen Behandlungskosten decken zu können.

Carlotta Henggeler ai-scrape

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Dawson's Creek»-Star James Van Der Beek gab bekannt, dass er an Darmkrebs im dritten Stadium leidet und Trikots aus dem Film «Varsity Blues» verkauft, um seine Behandlung zu finanzieren.

Der gesamte Erlös aus dem Verkauf soll Familien zugutekommen, die durch Krebs finanziell belastet sind, darunter auch seine eigene, erklärte der sechsfache Vater auf Instagram.

Van Der Beek, der seit 2020 mit seiner Familie in Texas lebt, äusserte sich optimistisch über seinen Kampf gegen die Krankheit.

Mit seiner Geschichte möchte er das Bewusstsein für Darmkrebs erhöhen. Mehr anzeigen

Hollywoodstar James Van Der Beek, bekannt aus «Dawson's Creek», hat kürzlich bekannt gegeben, dass er an Darmkrebs im dritten Stadium leidet. Um die finanziellen Belastungen der Behandlung zu bewältigen, verkauft der 47-jährige Schauspieler nun Fanartikel aus seinem Film «Varsity Blues» von 1999.

In einem Instagram-Post präsentiert Van Der Beek ein Trikot mit dem Namen seines Filmcharakters Jonathan «Mox» Moxon.

Er schreibt: «Merch-Drop! Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums von #VarsityBlues gibt es ein limitiertes #4 Moxon-Trikot, das ich persönlich signiert habe. Holt euch eures jetzt über den Link in meiner Bio oder besucht JVDB.Shop.»

Van Der Beek betonte, dass der gesamte Nettoerlös Familien zugutekommen wird, die mit den finanziellen Herausforderungen einer Krebserkrankung konfrontiert sind, einschliesslich seiner eigenen, wie die «New York Post» schreibt.

In seinen Instagram-Stories fügte er hinzu: «Bestellt jetzt und erhaltet ein signiertes Exemplar rechtzeitig zu Weihnachten. #CancerIsExpensive ❤️.»

Van Der Beek «vorsichtig optimistisch»

Der Film «Varsity Blues» erzählt die Geschichte eines Highschool-Footballteams in einer Kleinstadt in Texas, in dem Van Der Beek die Rolle des Ersatz-Quarterbacks spielt. Neben ihm waren auch Jon Voight, Paul Walker, Ali Larter, Amy Smart, Ron Lester und Scott Caan in dem Film zu sehen.

Anfang November sprach Van Der Beek in einem Interview mit dem «People»-Magazin über seine Diagnose. Er beschrieb die Unsicherheiten, die mit einer Krebserkrankung einhergehen, und wie schwer es für jemanden ist, der klare Antworten bevorzugt, mit dieser Ungewissheit umzugehen.

Der sechsfache Vater erhielt die Diagnose nach einer Veränderung seiner Darmgewohnheiten und einer anschliessenden Koloskopie. «Ich fühlte mich gut, als ich aus der Narkose erwachte, weil ich es endlich hinter mir hatte», erklärte er. «Dann sagte der Gastroenterologe – auf seine freundlichste Art – dass es Krebs sei. Ich glaube, ich war geschockt.»

Obwohl Van Der Beek nicht verriet, in welchem Stadium der Genesung er sich befindet, äusserte er sich «sehr vorsichtig optimistisch» über seinen Kampf gegen den Krebs. Er entschied sich, seine Diagnose öffentlich zu machen, um das Bewusstsein für die Krankheit zu erhöhen.

Seine Frau Kimberly steht ihm seit der Diagnose unterstützend zur Seite. Das Paar, das seit 2010 verheiratet ist und sechs Kinder hat, lebt seit 2020 in Texas.

Dieser Artikel wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Sämtliche von KI übernommene Inhalte werden durch die Redaktion verifiziert.

Mehr Videos aus dem Ressort