Er war unter anderem bekannt aus der «Sesamstrasse»: Schauspieler Horst Janson ist tot. imago images/Eventpress/Herrmann

Das vergangene Jahr war gezeichnet von mehreren gesundheitlichen Rückschlägen für Horst Janson. Dann ging es ihm wieder besser, doch jetzt ist die «Sesamstrasse»-Ikone im Alter von 89 Jahren gestorben.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspieler Horst Janson, bekannt aus «Salto Mortale», «Der Bastian» und der «Sesamstrasse», ist gestorben.

Der TV-Star wurde 89 Jahre alt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte er mit mehreren gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen. Mehr anzeigen

Viele kennen ihn aus ihrer Kindheit oder Jugend: Horst Janson spielte in vielen Kultserien mit, so war er etwa in «Salto Mortale», «Der Bastian» oder in der «Sesamstrasse» zu sehen.

Seine typische Rolle war der nette Typ, mit der er sich in die Herzen der Zuschauer*innen spielte. Laut Menschen, die ihm nachstanden, soll er auch im echten Leben so gewesen sein.

Nun ist der deutsche Schauspieler im Alter von 89 Jahren gestorben. Dies, nachdem er im vergangenen Jahr gleich mit mehreren ernsthaften gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen hatte.

Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, hat Jansons Ehefrau Hella, mit der er seit 1982 verheiratet war, die engste Familienmitglieder und Freunde informiert. Die erste Ehefrau des Schauspielers, Monika Lundi (82), sagt zur «Bild»: «Der arme Schatz. Ich habe schon eine Kerze für ihn angezündet.»

Mehrere gesundheitliche Rückschläge

Im Frühsommer 2024 erlitt Horst Janson einen Schlaganfall, war lange im Spital und wurde Wochen später in die Reha überwiesen. Seine grosse Liebe Hella war ständig an seiner Seite.

Doch dem war nicht genug: Im August stürzte der Schauspieler in seinem Haus die Treppe herunter. Mit einer Hirnblutung und einem gebrochenen Arm wurde er ein weiteres Mal ins Spital eingeliefert.

Schliesslich infizierte sich Janson mit einem Spitalkeim, musste abermals in die Reha. Die «Sesamstrasse»-Ikone kämpfte um sein Leben, doch nun ist er «wenigstens erlöst», wie seine Ex-Frau Monika Lundi von der «Bild» zitiert wird.

Mehr Videos aus dem Ressort