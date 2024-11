Aufatmen bei Horst Janson: Nach dem das Schicksal in den vergangenen Monate mehrfach zugeschlagen hat, soll es dem «Sesamstrasse»-Schauspieler wieder besser gehen. Bild: imago images/Eventpress

Im Sommer musste Schauspieler Horst Janson seine Teilnahme an den Bad Hersfelder Festspielen aus gesundheitlichen Gründen absagen. Seither jagt ein Schicksalsschlag den anderen im Leben des 86-Jährigen.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Geplant war, dass Horst Janson im vergangenen Sommer an den Festspielen in Bad Hersfeld mitmacht. Dort hätte der Schauspieler im Juni bei der Premiere des Stücks «Wie im Himmel» auftreten sollen.

Es beginnt mit einem Schlaganfall im Frühsommer. In der Folge muss der 86-Jährige, bekannt aus «Salto Mortale», «Der Bastian» und der «Sesamstrasse», mit dem Notarzt in die Klinik gefahren werde. Wochen später wird Janson in die Reha überwiesen.

Als seine Frau Hella Ruthardt, mit der er seit 1982 verheiratet ist, denkt, ihr Mann habe das Gröbste überstanden, schlägt das Schicksal erneut zu: Der Schauspieler stürzt daheim die Treppe hinunter.

Horst Janson erleidet eine Hirnblutung

In der Folge wird Horst Janson mit einer Hirnblutung und einem gebrochenen Arm ein weiteres Mal ins Spital eingeliefert. Und dort findet seine Pechsträhne eine Fortsetzung:

Janson infiziert sich mit einem Spitalkeim – eigentlich ein Ausschlusskriterium für die danach geplante Reha. Während Horst Janson in der Klinik um sein Leben kämpft, wacht seine Frau Tag und Nacht an seiner Seite.

Wie die «Bild» nun schreibt, entschloss sich die Leitung der Reha-Einrichtung, den Schauspieler trotz seiner schwerwiegenden Erkrankung aufzunehmen.

Es heisst, in der Reha werde Horst Janson weiter fürsorglich betreut und bei der Genesung unterstützt.

Der Schauspieler macht grosse Fortschritte

Und zum Schluss endlich auch noch eine gute Nachricht: Aus dem engsten Umfeld von des Schauspielers heisst es dieser Tage, dass es ihm endlich wieder besser gehe.

Horst Janson sei zwar noch nicht über den Berg, aber er mache aktuelle grosse Fortschritte. Und deshalb könnte auch sein grösster Wunsch, endlich wieder nach Hause zu gehen, schon bald Wirklichkeit werden.

