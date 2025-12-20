  1. Privatkunden
Dominique Devenport bei «On the Rocks» «Sexszenen sind unangenehm – es stehen viele Leute herum»

Redaktion blue News

20.12.2025

«Sexszenen sind unangenehm – es stehen viele Leute herum»

«Sexszenen sind unangenehm – es stehen viele Leute herum»

«Sisi»-Schauspielerin Dominique Devenport spricht bei «On the Rocks» offen über die – oft – unsichtbaren Strapazen ihres Berufs. Ihr neuster Coup: Eine Rolle in der Schweizer Kino-RomCom «Love Roulette».

11.12.2025

«Sisi»-Schauspielerin Dominique Devenport spricht im TV-Talk offen über die – oft – unsichtbaren Strapazen ihres Berufs. Ihr neuster Coup: Eine Rolle in der Schweizer Kino-RomCom «Love Roulette».

Redaktion blue News

20.12.2025, 14:25

20.12.2025, 15:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schauspielerin Dominique Devenport spricht im TV-Talk über die Herausforderungen der Schauspielerei.
  • Sexszenen am Filmset zu drehen seien eine komische Sache, sagt sie bei «On the Rocks».
  • Aktuell steht sie in der Schweizer Kino-RomCom «Love Roulette» vor der Kamera.
Mehr anzeigen

Dominique Devenport wurde als Kaiserin Sisi in der RTL-Erfolgsserie «Sisi» zum Serienstar.

In «Sisi» verkörpert die Luzernerin eine moderne, rebellische Version der österreichischen Kaiserin Elisabeth von Bayern. Gedreht wurde die Produktion in mehreren europäischen Ländern, darunter Lettland, Litauen, Österreich und Ungarn.

Devenports Rollenportfolio ist gut gefüllt: So spielte sie schon in der Schweizer Produktion «Nebelgrind» (2012) mit, ein Jahr später war sie in der Verfilmung von «Nachtzug nach Lissabon» zu sehen. Es folgten weitere Rollen, unter anderem in der TV-Serie «Davos 1917».

Bötschi fragt Max Hubacher. «Das Drehen einer Sexszene ist nie romantisch»

Bötschi fragt Max Hubacher«Das Drehen einer Sexszene ist nie romantisch»

Trotz Karriereschub, Star-Gehabe sucht man bei ihr vergebens. Lieber spricht sie im «On the Rocks»-Talk ehrlich über die Härten des Schauspielalltags: enge Korsetts, sture Pferde und intime Szenen, die alles sind – nur nicht romantisch.

«Es schauen Dutzende Leute zu»

Die Herausforderungen des Schauspielens sind für Devenport nicht nur physischer Natur. Gerade intime Szenen verlangen ein hohes Mass an Fingerspitzengefühl:

«Sexszenen sind immer unangenehm. Es schauen Dutzende Leute zu, du bist nackt oder fast nackt – aber am Ende ist es einfach eine technische Sache», erklärt sie.

«Love Roulette» wird Kinohit. Jetzt hagelt es bei Yvonne Eisenring Anfragen für weitere Schauspiel-Jobs

«Love Roulette» wird KinohitJetzt hagelt es bei Yvonne Eisenring Anfragen für weitere Schauspiel-Jobs

Zum Glück habe sie mit Jannik Schümann, ihrem Co-Star in der Serie «Sisi» (RTL+), jemanden an der Seite gehabt, «der schon Erfahrung mit solchen Szenen hatte». Das habe sehr geholfen. 

«Love Roulette»: Schweizerdeutsch als Herausforderung

Aktuell ist die Luzernerin in der Schweizer Beziehungskomödie «Love Roulette» im Kino zu sehen – ein Herzensprojekt. Das Drehbuch habe sie sofort gepackt:

«Es ist wahnsinnig schwierig, lustige Dialoge auf Schweizerdeutsch zu schreiben. Aber dieses Buch hat genau den Ton meiner Generation getroffen.»

Die ganze Sendung mit Dominique Devenport siehst du hier:

«On the Rocks» mit Dominique Devenport

«On the Rocks» mit Dominique Devenport

«Sisi»-Schauspielerin Dominique Devenport spricht im TV-Talk offen über die – oft – unsichtbaren Strapazen ihres Berufs. Ihr neuster Coup: Eine Rolle in der Schweizer Kino-RomCom «Love Roulette».

11.12.2025

