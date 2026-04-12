Shakira spricht so offen wie nie über die Trennung von Gerard Piqué

Ein Bild aus glücklichen Tagen: Shakira und ihr Ex Gerard Piqué. Bild: Raúl Terrel/Europa Press/dpa

Shakira war zu Gast in der spanischen Late-Night-Show «Al cielo con ella» und sprach dort so offen wie noch nie über ihre Trennung und über den Druck gesellschaftlicher Erwartungen an Frauen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Shakira spricht nach der Trennung von Gerard Piqué offen über ihren Weg der Selbstfindung und kritisiert gesellschaftliche Erwartungen an Frauen.

Die kolumbianische Sängerin erklärt, wie sie Schmerz und Enttäuschung in Humor und Musik verwandelt, um zu heilen und zu wachsen.

Ihre Kunst sieht sie heute als Ausdruck ihrer persönlichen Transformation. Mehr anzeigen

Nach der Trennung von Fussballspieler Gerard Piqué im Juni 2022 zeigt sich Shakira so offen und reflektiert wie selten zuvor.

In einem Interview mit der spanischen Late-Night-Show «Al cielo con ella» spricht die Sängerin über den langen Weg zurück zu sich selbst und rechnet mit gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen ab.

«Frauen wurden in Schubladen gesteckt und auf die Rolle reduziert, hübsch und schön zu sein, die Flamme der Liebe am Leben zu erhalten, Geld nach Hause zu bringen, Kinder zu erziehen und dabei keinen Mucks von sich zu geben … Man hat uns in eine sehr unangenehme und grausame Lage gebracht», kritisiert die 49-jährige Musikerin laut «Hola!» den gesellschaftlichen Druck, dem viele Frauen ausgesetzt sind.

«Ich lache viel über das, was mir widerfahren ist»

Besonders persönlich wird Sharika, als sie über den Betrugsskandal um Piqué spricht. «Ich lache viel über das, was mir widerfahren ist. Ich mache viele Witze: Ich verwandle meine Schwierigkeiten in eine Quelle des Humors». Lachen sei für sie eine Form des Überlebens: «Man muss über das Leben lachen, bevor das Leben über einen lacht.»

Auch ihre Musik half ihr, sich nach der Trennung neu zu finden. «Ich erzähle meine Geschichte, meine Wahrheit. Viele wissen, dass ich in tausend Stücke zerbrochen bin und mich Stück für Stück wieder aufgebaut habe», gesteht die 49-Jährige.

Heute sieht sie ihre Kunst als emotionalen Kompass – und als Symbol ihrer Heilung. «Aus Tränen wurden Diamanten», fasst Shakira ihre Transformation zusammen.

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