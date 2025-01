Davina, Carmen und Shania Geiss (von links) treffen sich auf Bali mit einer spirituellen Trainerin (rechts). RTLzwei

Auf Bali suchen Carmen, Davina und Shania Geiss spirituelle Heilung für ihre Gesundheitsprobleme. Beim Treffen mit einem Coach verrät Shania, an heftigen Panikattacken zu leiden und deswegen auch nicht mehr ausgeht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Geissens verbringen ihren Urlaub auf Bali, wo sich Carmen, Davina und Shania einer spirituellen Heilung widmen, während Shania ihre Panikattacken offenbart, die sie seit einem Jahr belasten.

Shania kämpft mit Klaustrophobie, wodurch sie nicht mehr ausgeht und Unterstützung ihrer Familie benötigt, bleibt aber skeptisch gegenüber den spirituellen Übungen.

Davina flieht panisch vor einer Feuer-Zeremonie, da sie durch ein früheres traumatisches Erlebnis mit einem brennenden Porsche empfindlich auf Rauch reagiert. Mehr anzeigen

Traumhafter Tapetenwechsel für die Geissens: Robert, Carmen und ihre Töchter Davina und Shania weilen ausnahmsweise nicht in Dubai, Monaco oder Saint-Tropez, sondern machen Urlaub auf der indonesischen Trauminsel Bali. Nur Carmen war schon einmal hier, allerdings ist das auch schon 33 Jahre her.

Während die 58-Jährige auf neue spirituelle Eingebungen hofft, interessiert sich Robert mehr für die kopulierenden Äffchen, die auf der Hotel-Veranda ihren Spass haben: «Ich habe alles auf Kamera!», grinst der Millionär und zeigt stolz sein Handy-Video herum, auf dem ein Äffchen sein bestes Stück nach dem Paarungsakt putzt.

Die Geiss-Frauen sind wegen einer anderen Begegnung aufgeregt: Carmen hat eine «spirituelle Trainerin» eingeladen, die sich um die Ängste und gesundheitliche Beschwerden von Carmen, Davina und Shania kümmern soll. Die hat vor, «das Unterbewusstsein neu zu programmieren». Robert Geiss: «Ich halte ja nichts von solche Methoden, aber Carmen schon.»

Shania im Krankenhaus: «Mehr als 12 Stunden übergeben»

Trainerin Linda soll etwas gegen Carmens stressbedingten Schlafstörungen tun: «Ich wünsche mir, dass ich mal wieder durchschlafen kann», so die 58-Jährige. Jede Nacht liege sie wach: «Ich fange an, mich zu wälzen: Was muss ich am nächsten Tag alles machen? Was ist wichtig? Und dann bauen wir noch zwischendurch, die Liste ist lang.»

Carmen soll einen Arm ausstrecken und ihren Wunsch («Ich erledige alle Dinge mit Leichtigkeit und habe einen erholsamen Schlaf») laut aussprechen, gibt ihr die Trainerin zur Aufgabe. Ist es am Ende doch alles «reine Kopfsache»? Das vermutet jedenfalls Shania, die sich ebenfalls der spirituellen Prozedur unterzieht. Was die 20-Jährige erzählt, lässt aufhorchen: «Ich habe Panikattacken seit einem Jahr», öffnet sie sich gegenüber Linda. «Es kommt einfach so. Mir wird innerlich eiskalt und ich merke, ich muss da raus.»

Sie habe eine Klaustrophobie entwickelt, könne daher auch nicht mehr feiern gehen. «Darum gehe ich auch nicht mehr in Clubs», so Shania.

Wegen ihrer Panikattacken musste sie bereits mehrmals im Krankenhaus behandelt werden. «Einmal habe ich mich über zwölf Stunden übergeben, aber sie haben gesagt: ‹Du hast nichts›», erklärt Shania. Körperlich fehle ihr nichts. «Meistens kommt es abends und deshalb kann ich auch nicht mehr alleine zu Hause sei. Früher wollte ich nicht mit meiner Schwester und meinen Eltern leben und jetzt brauche ich wirklich jemanden, der an meiner Seite ist und das können nur sie», sagt die 20-Jährige.

Nachdem auch sie mit der spirituellen Trainerin eine Übung gemacht hat, bleibt sie skeptisch: «Also, wir werden mal sehen, ob das was geholfen hat. Am Ende des Tages wird es irgendwann mal weggehen. Ich denke positiv!» Sollte es nach der Übung deutlich besser werden, werde sie «bestimmt ein-, zwei-, dreimal im Jahr nach Bali kommen», so Shania lachend.

Davina flieht vor Feuer-Zeremonie

Auf Schwester Davina wird sie dabei wohl verzichten müssen, denn die nimmt bei einer traditionellen Exorzismus-Zeremonie zum indonesischen Neujahr betroffen Reissaus: In einem Dorf werden monströse Geisterfiguren verbrannt und die Bewohner bewerfen sich gegenseitig mit brennenden Kokosnüssen. «Wie kann so was legal sein?», ist Davina über die rituelle Tradition entsetzt, besonders der heftige Rauch setzt ihr total zu. «Ich muss nach Hause, ich kriege eine Rauchvergiftung», sagt sie und hält sich ihren Pullover vor den Mund.

Carmen erkennt sofort, was los ist: «Natürlich muss ich Davinas Angst ernst nehmen nach dem Porsche-Brand, deswegen werden wir uns auch jetzt verziehen», sagt sie.

Davina ist im Mai 2023 nur knapp einer Katastrophe entgangen: Sie parkte den Porsche ihres Vaters in der Garage, als der plötzlich explodierte. Davina blieb zum Glück unverletzt, hatte aber Todesangst.

