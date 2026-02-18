  1. Privatkunden
Mutmassliche Körperverletzung US-Schauspieler Shia LaBeouf beim Mardi Gras in New Orleans festgenommen

dpa

18.2.2026 - 06:27

Shia LaBeouf beim 78. Film Festival in Cannes. (18. Mai 2025)
Shia LaBeouf beim 78. Film Festival in Cannes. (18. Mai 2025)
Bild: IMAGO/APress

Der US-Schauspieler Shia LaBeouf ist bekannt für Eskapaden. Beim Karneval in New Orleans soll er zwei Menschen angegriffen haben.

DPA

18.02.2026, 06:27

18.02.2026, 06:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Shia LaBeouf soll beim Karneval in New Orleans handgreiflich geworden sein.
  • Zwei Männer werfen ihm Körperverletzung vor.
  • Es wäre nicht das erste solche Fehlverhalten des Hollywood-Schauspielers.
Mehr anzeigen

US-Schauspieler Shia LaBeouf ist in New Orleans festgenommen worden. Dem 39-Jährigen werde vorgeworfen, zwei Personen angegriffen zu haben, teilte die örtliche Polizei mit. Er solle nun wegen Körperverletzung belangt werden. Medienberichten zufolge soll sich der Vorfall am Rande eines Karnevalsfests ereignet haben. Eine dpa-Anfrage an das Management des Schauspielers blieb zunächst unbeantwortet.

People. Shia LaBeouf: Für einen Tag hinter schwedische Gardinen

PeopleShia LaBeouf: Für einen Tag hinter schwedische Gardinen

Die Polizei wurde demnach in der Nacht auf Dienstag (Ortszeit) wegen eines Angriffs auf zwei Männer verständigt. LaBeouf habe in einer nicht näher bezeichneten Einrichtung für Unruhe gesorgt. Ein Mitarbeiter habe versucht, den Schauspieler des Lokals zu verweisen. LaBeouf habe den Mann dann mehrfach mit «geballten Fäusten» geschlagen und später einer weiteren Person auf die Nase geschlagen. Der Schauspieler sei später zur Behandlung unbekannter Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und nach seiner Entlassung festgenommen worden.

Vorwürfe sexueller und emotionaler Gewalt. FKA Twigs zieht Klage gegen Shia LaBeouf zurück

Vorwürfe sexueller und emotionaler GewaltFKA Twigs zieht Klage gegen Shia LaBeouf zurück

Der «Transformers»-Star macht immer wieder mit Skandalen von sich reden. Seine Ex-Freundin, die britische Musikerin FKA Twigs, verklagte ihn 2020 wegen physischen und emotionalen Missbrauchs. Laut «Hollywood Reporter» soll die Klage im September vor Gericht kommen. La Beouf hatte verletzendes Verhalten eingeräumt, bestreitet aber die konkreten Vorwürfe.

