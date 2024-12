Sido ist kurz nach der Geburt seiner Tochter wieder Single

Nur einen Monat nach der Geburt ihrer Tochter haben sich Sido und Georgina Stumpf getrennt. Die Gründe für die Trennung sind unklar, doch Sido ist nun wieder alleinstehend.

Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sido gab während eines Konzerts in Berlin bekannt, dass er wieder Single ist, nur kurz nach der Geburt seiner Tochter.

Laut «Bild» sollen sich Sido und Georgina «Gia» Stumpf bereits vor der Geburt getrennt haben.

Die Fans reagierten überrascht auf die Nachricht, spekulierten über Sidos emotionalen Zustand. Mehr anzeigen

Rapper Sido (44) hat sich von Georgina «Gia» Stumpf getrennt. Dies nur einen Monat nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter.

Dass er wieder Single ist, verkündete Sido selbst. Er äusserte sich bei einem Weihnachtskonzert in Berlin zu seinem Beziehungsstatus. Der Musiker raunte heiser ins Mikrofon: «Ich bin übrigens Single, falls das jemand als Angebot annehmen möchte …»

Sido, der vor weniger als einem Monat zum fünften Mal Vater wurde, lebt nun mit seiner neugeborenen Tochter zusammen, wie er auf der Bühne erklärte. Der Berliner meinte, dass er derzeit viel zu tun habe und sich um das Baby kümmern müsse.

Weitere Details zur Trennung oder zur aktuellen Familiensituation gab er nicht preis. Auch Georgina Stumpf hat sich bisher nicht öffentlich zu der Trennung geäussert.

Sido soll schon länger wieder Single sein

Die «Bild»-Zeitung will jedoch erfahren haben, dass der Musiker schon länger nicht mehr mit seiner jetzigen Ex-Freundin zusammen ist. So sollen sich die beiden schon vor der Geburt getrennt haben.

Georgina bekommt derweil Unterstützung von Sidos Ex-Frau Charlotte Würdig (46). In einem Instagram-Video stellten die beiden Frauen gemeinsam den Christbaum auf. Das Baby trug Georgina Stumpf im Tragegurt.

«Er klingt verzweifelt»

Doch für die Fans kommen die Trennungsnachrichten überraschend. «Das ist echt hart», heisst es in den Kommentaren. Und jemand schreibt: «Er klingt verzweifelt. Hoffe er findet irgendwann sein wahres Glück.»

Was den Fans auffällt: Sido wirkt emotional aufgewühlt beim Konzert in Berlin. Sie fragen: «War der betrunken?» Während der Performance von «Mit Dir» fasst er sich immer wieder an die Stirn, unterbrach seine Darbietung und liess den Playbackgesang erklingen.

Öffentlicher Liebesbeweis

Im Sommer 2022 kursierten erstmals Gerüchte über eine neue Frau an Sidos Seite. Im Jahr 2023 machten er und die Twitch-Moderatorin Georgina Stumpf ihre Beziehung öffentlich. Bei einem Weihnachtskonzert im Vorjahr hatte Sido seine neue Liebe während «Mit Dir» auf die Bühne geholt. Die Fans reagierten begeistert auf diesen öffentlichen Liebesbeweis.

Sido war zuvor mit Charlotte Würdig verheiratet, mit der er zwei Söhne hat. Aus einer früheren Beziehung stammen zwei weitere Söhne. Die Trennung von Charlotte Würdig wurde im März 2020 bekannt.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

Mehr Videos aus dem Ressort