Jackie Apostel hat höflich auf die Kritik an ihrer Beziehung zu Cruz Beckham reagiert. Imago

Jackie Apostel (29) hat genug von den Kommentaren zu ihrem Altersunterschied mit Cruz Beckham (20). In den sozialen Medien reagierte sie mit Charme und Selbstbewusstsein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jackie Apostel (29) reagiert auf Kritik an ihrer Beziehung zu Cruz Beckham (20).

Die Diskussion entfachte nach einem Foto von Victoria Beckham an der Pariser Modewoche.

Das Paar ist seit 2024 zusammen und zeigt sich regelmässig bei öffentlichen Events. Mehr anzeigen

Ein Foto von Victoria Beckham während der Pariser Modewoche hat eine hitzige Diskussion ausgelöst. Darauf zu sehen: die Designerin mit ihrer Familie – und neben ihr Cruz Beckham (20) mit seiner Freundin Jackie Apostel (29). Der Altersunterschied von neun Jahren reichte, um in den sozialen Medien eine Welle an Kommentaren auszulösen.

Eine Nutzerin schrieb unter das Bild: «Warum geht eine 29-Jährige mit einem 20-Jährigen aus? Das ist einfach seltsam.» Die Reaktion von Jackie Apostel liess nicht lange auf sich warten. Sie antwortete ruhig – und entwaffnend charmant:

«Weil er nett, witzig, fürsorglich, entschlossen, reif, talentiert, loyal – und ausserdem ziemlich gutaussehend ist.»

Mit ihrer Antwort räumte die Musikerin nicht nur mit den Vorurteilen auf, sondern setzte ein Zeichen gegen Doppelmoral. Während Beziehungen mit älteren Männern oft kritiklos hingenommen würden, sorge der umgekehrte Fall regelmässig für Schlagzeilen.

Öffentliche Auftritte und Unterstützung der Familie

Cruz Beckham, der jüngste Sohn von David und Victoria Beckham, und Jackie Apostel sind seit rund einem Jahr ein Paar. Zum ersten Mal wurden die beiden beim Glastonbury Festival 2024 zusammen gesehen, kurz darauf machte Cruz ihre Beziehung mit einer Liebesbotschaft zum Geburtstag offiziell.

Seither zeigen sie sich offen: Während der Modewoche in Paris teilten die beiden mehrere gemeinsame Bilder, darunter ein Foto beim Zähneputzen. Sogar Victoria Beckham likte den Beitrag mit einem Herz – ein stilles Zeichen familiärer Zustimmung.

Trotz teils spöttischer Kommentare scheint das Paar fest zusammenzuhalten. In einem späteren Posting schrieb Apostel: «Es ist immer noch ein Tabu, wenn die Frau älter ist. Wir wollen einfach zeigen, dass es darauf nicht ankommt.»

Die Sängerin arbeitet derzeit an neuen Songs in London, während Cruz Beckham seine eigene Musikkarriere weiter ausbaut. Die beiden zeigen sich regelmässig bei Veranstaltungen – vom roten Teppich bis zu privaten Events.