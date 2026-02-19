66 und isoliert – wie tief kann Skandal-Prinz Andrew noch fallen?

Einsamer 66. Geburtstag für Skandalroyal Andrew Der britische Ex-Prinz Andrew wird am 19. Februar 2026 66 Jahre alt. Die Vorwürfe im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein prägen bis heute sein Image. (Archivbild) Bild: Keystone/EPA/Neil Hall Prinz Andrew im November 1982. Damals als 22-jähriger Sub-Lieutenant der Royal Navy, bereitete er sich auf einen Überflug im Rahmen der «Welcome Home»-Parade nach dem Falklandkrieg in Plymouth vor. Er steuerte einen Sea-King-Helikopter. (Archivbild) Bild: KEYSTONE Gerüchten zufolge war er der Lieblingssohn der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II. Hier ist er bei einem Anlass im Mai 2017 zu sehen. Sie soll stets eine schützende Hand über ihren Sprössling gehalten haben. Bild: Keystone Die britische Königsfamilie rund um König Charles hat sich von Andrew offiziell distanziert und ihm 2025 auch alle Titel entzogen. Denn der ehemalige Prinz Andrew taucht in den Epstein-Akten prominent auf und ist tief verstrickt. (Archivbild) Bild: Toby Melville/Pool Reuters/dpa Am 23. Juli 1986 heirateten Prinz Andrew und Sarah Ferguson in London. Bild: KEYSTONE Aus ihrer Ehe stammen die beiden Töchter Beatrice (r.), und Eugenie. Hier während ihrer Winterferien in Verbier VS 1998. Bild: EPA Andrew und Sarah Ferguson trennten sich 1992 offiziell. Die Scheidung wurde am 30. Mai 1996 rechtskräftig. Trotz Trennung blieben die beiden eng verbunden – lebten lange als Zweckgemeinschaft auf dem Anwesen Royal Lodge in Windsor. (Archivbild) Bild: Chris Jackson/PA Wire Prinz Andrew und seine Töchter bei Prinz William und Kate Middletons Hochzeit am 29. April 2011 in London. Bild: Keystone/AP Photo/Gero Breloer Einsamer 66. Geburtstag für Skandalroyal Andrew Der britische Ex-Prinz Andrew wird am 19. Februar 2026 66 Jahre alt. Die Vorwürfe im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein prägen bis heute sein Image. (Archivbild) Bild: Keystone/EPA/Neil Hall Prinz Andrew im November 1982. Damals als 22-jähriger Sub-Lieutenant der Royal Navy, bereitete er sich auf einen Überflug im Rahmen der «Welcome Home»-Parade nach dem Falklandkrieg in Plymouth vor. Er steuerte einen Sea-King-Helikopter. (Archivbild) Bild: KEYSTONE Gerüchten zufolge war er der Lieblingssohn der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II. Hier ist er bei einem Anlass im Mai 2017 zu sehen. Sie soll stets eine schützende Hand über ihren Sprössling gehalten haben. Bild: Keystone Die britische Königsfamilie rund um König Charles hat sich von Andrew offiziell distanziert und ihm 2025 auch alle Titel entzogen. Denn der ehemalige Prinz Andrew taucht in den Epstein-Akten prominent auf und ist tief verstrickt. (Archivbild) Bild: Toby Melville/Pool Reuters/dpa Am 23. Juli 1986 heirateten Prinz Andrew und Sarah Ferguson in London. Bild: KEYSTONE Aus ihrer Ehe stammen die beiden Töchter Beatrice (r.), und Eugenie. Hier während ihrer Winterferien in Verbier VS 1998. Bild: EPA Andrew und Sarah Ferguson trennten sich 1992 offiziell. Die Scheidung wurde am 30. Mai 1996 rechtskräftig. Trotz Trennung blieben die beiden eng verbunden – lebten lange als Zweckgemeinschaft auf dem Anwesen Royal Lodge in Windsor. (Archivbild) Bild: Chris Jackson/PA Wire Prinz Andrew und seine Töchter bei Prinz William und Kate Middletons Hochzeit am 29. April 2011 in London. Bild: Keystone/AP Photo/Gero Breloer

Der frühere Prinz Andrew ist in Grossbritannien isoliert. Der Epstein-Skandal setzt der Königsfamilie schwer zu. Wie tief kann der Bruder von König Charles III. noch fallen? Eines ist schon klar: Sein 66. Geburtstag wird einsam.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Andrew wird zu seinem 66. Geburtstag isoliert gefeiert, da ihn der Epstein-Skandal politisch und gesellschaftlich ins Abseits gestellt hat und selbst die Königsfamilie auf Distanz geht.

Nach dem Verlust seiner Titel und dem Auszug aus der Royal Lodge lebt Andrew nun zurückgezogen in Sandringham, wo Nachbarn und Öffentlichkeit deutlich ihren Unmut äussern.

Der Fall belastet die gesamte Monarchie, weshalb König Charles III. Unterstützung für mögliche Ermittlungen zusagt, während Experten warnen, der Umgang mit Andrew könne über die Zukunft des Königshauses entscheiden. Mehr anzeigen

Es ist still geworden um den gefallenen Ex-Prinzen Andrew. An eine Feier mit Prunk und Protz zu seinem 66. Geburtstag an diesem Donnerstag, 19. Februar, im idyllischen Sandringham ist nicht zu denken.

Der jüngere Bruder von König Charles III. ist tief in den Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verwickelt – die Königsfamilie hat sich abgewandt, die britische Bevölkerung will nichts mit ihm zu tun haben.

Der 2019 in Haft gestorbene US-Finanzier Jeffrey Epstein betrieb über Jahre einen Missbrauchsring, dem eine bis heute unbekannte Zahl von Frauen und Mädchen zum Opfer fielen. Er unterhielt enge Kontakte zur High Society – und war mit Andrew jahrelang befreundet.

Polizei ermittelt nach Epstein-Veröffentlichung

In dem jüngst veröffentlichten Datensatz der Epstein-Akten waren zahlreiche neue Details ans Licht gekommen. Andrew wies die Vorwürfe gegen ihn immer zurück.

Epstein soll Andrew etwa ein Dinner mit einer Frau in London vermittelt haben – kurz nachdem der US-Amerikaner seine Strafe wegen Anstiftung zur Prostitution Minderjähriger abgesessen hatte.

Andere Daten legen nahe, dass Andrew vertrauliche Dokumente an Epstein weitergeleitet haben könnte – die Polizei prüft dies. Seine Titel und Ehren hat Andrew bereits verloren.

«Sie laden ihren königlichen Müll bei uns ab»

Schon seit Längerem gilt er als eine Art Persona non grata, als jemand, mit dem niemand etwas zu tun haben möchte. Erst vor wenigen Tagen musste er seine Umzugskartons packen und aus der Royal Lodge in Windsor ausziehen – verfügt hatte das sein älterer Bruder, König Charles III.

In seine neue Bleibe in Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk ist er als Andrew Mountbatten-Windsor eingezogen. Medienberichten zufolge lebt Andrew dort auf einem abgelegenen Anwesen in der Nähe des Dorfes Wolverton. Gross scheint die Freude über den neuen Nachbarn dort allerdings nicht zu sein.

Die britische Boulevardzeitung «The Mirror» titelt etwa: «Andrews neue Nachbarn bitten darum, den ehemaligen Prinzen ins Exil zu schicken.» «Die Presse ist hier überall. Das gefällt den Dorfbewohnern nicht», sagt eine Frau der Nachrichtenagentur PA zufolge.

Eine andere Anwohnerin brachte ihren Unmut den Angaben nach noch deutlicher zum Ausdruck: «Sie laden ihren königlichen Müll bei uns ab.» Andere Dorfbewohner wollten sich demnach nicht äussern, da sie für das königliche Anwesen arbeiten.

Was wusste Charles?

Wenig zu feiern und ein Problem in puncto Popularität hat in diesen Tagen jedoch nicht nur Andrew selbst. Inmitten der Königsfamilie dürfte es derzeit nur wenige geben, die die Korken knallen lassen. Auch auf ihren Schultern lasten die Anschuldigungen, die zuletzt bekannt wurden, schwer.

Eines der Epstein-Opfer, Virginia Giuffre, warf Andrew vor, sie mehrmals missbraucht zu haben, unter anderem als Minderjährige. Auch diese Vorwürfe wies Andrew stets zurück, eine Zivilklage der mittlerweile gestorbenen Giuffre endete in einem Vergleich.

Was wusste die Familie über Andrews mutmassliche Machenschaften, allen voran sein Bruder König Charles III. (77)? Es ist die eine Frage, die den edlen Anstrich der Royals dieser Tage verblassen lässt und dem König aktuell auch bei öffentlichen Auftritten entgegengerufen wird.

Vermutlich auch deswegen griff Charles zuletzt erneut durch und erklärte öffentlich, die Polizei bei etwaigen Ermittlungen gegen Andrew unterstützen zu wollen – ein ungewöhnlicher Akt für die sonst unter so vielen ungeschriebenen Gesetzen handelnden Royals.

Königliche Familie «an einem Scheideweg»

Aus Sicht des Autors und Royal-Schrecks Andrew Lownie war dieser Schritt längst überfällig. Die königliche Familie stehe derzeit «an einem Scheideweg», sagt Lownie.

Wie sie mit dem Skandal um Andrew umgehe, habe auch Bedeutung für die Zukunft der britischen Monarchie. «Sie müssen den Stall ausmisten, bevor William das Amt übernimmt, denn er will dieses Problem nicht erben», ist sich der Experte sicher, der damit auf den Thronfolger Prinz William verweist.

Ansonsten drohe die Monarchie unter Charles in die Bedeutungslosigkeit zu rutschen, warnt Lownie. «Er kann entweder als jemand angesehen werden, der die Monarchie geprägt hat, oder als jemand, der im Grunde genommen zugelassen hat, dass sie irrelevant geworden ist.»

Erhält er bald eine Pension?

Mit 66 hat Andrew Anspruch auf die britische Staatsrente. Grund dafür sind seine 22 Jahre Dienst in der Royal Navy – damit stehen ihm mehrere Tausend Pfund pro Jahr sowie freie Fahrt mit Bus und U-Bahn in London zu.

Ungewöhnlich: Royals beziehen in der Regel keine staatlichen Leistungen. Andrew darf sie wegen seiner Militärkarriere jedoch beantragen.

Ob er das tatsächlich tut, ist bisher nicht bekannt.

Mehr Videos aus dem Ressort