Beide Kessler-Zwillinge (89) sind tot

Die berühmten Kessler-Zwillinge Alice und Ellen sind in München verstorben. Sie wurden 89 Jahre alt. Ein Einsatz der Kriminalpolizei deutet auf besondere Umstände hin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen sind im Alter von 89 Jahren in München verstorben, ein Kripo-Einsatz deutet auf besondere Umstände hin.

Die beiden international bekannten Entertainerinnen waren zeitlebens unzertrennlich und hatten ihren gemeinsamen Tod sowie ihre Beisetzung testamentarisch geregelt.

Ihr Tod bewegt viele Menschen, die ihr künstlerisches Lebenswerk und ihre enge familiäre Bindung bewunderten. Mehr anzeigen

Die Kessler-Zwillinge, Alice und Ellen, sind im Alter von 89 Jahren in München verstorben. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung gab es einen Einsatz der Kriminalpolizei. Ein Fremdverschulden werde ausgeschlossen.

Nach Informationen der Zeitung wurde die Polizei am Montagmittag darüber in Kenntnis gesetzt, dass die 89-Jährigen «begleitete Sterbehilfe» in Anspruch genommen hätten.

In Deutschland ist «begleitete Sterbehilfe» unter bestimmten Aspekten erlaubt: So muss die Person muss etwa «eigenverantwortlich und aus freiem Willen handeln» sowie volljährig und geschäftsfähig sein. Die tödliche Handlung muss zudem selbst durchgeführt werden – andernfalls wäre das «aktive Sterbehilfe», die verboten ist.

«So haben wir es testamentarisch verfügt»

Alice und Ellen Kessler wurden am 20. August 1936 in Nerchau, Sachsen, geboren. Sie erlangten internationale Anerkennung als Sängerinnen, Tänzerinnen, Schauspielerinnen und Entertainerinnen. Ihr Leben lang waren sie unzertrennlich, und auch im Tod bleiben sie vereint.

Bereits im April 2024 äusserten die Zwillinge gegenüber der deutschen Zeitung ihren Wunsch, eines Tages in derselben Urne beigesetzt zu werden. Sie wollten zusammen mit der Asche ihrer Mutter Elsa und ihres Hundes Yello ruhen. «So haben wir es auch testamentarisch verfügt», erklärte Ellen Kessler damals.

Die Nachricht von ihrem Tod hat viele Menschen berührt, die die Kessler-Zwillinge für ihr Lebenswerk und ihre enge Bindung bewunderten.

Suizid-Gedanken? Hier findest du Hilfe: Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da.

Dargebotenen Hand : Telefonnummer 143 oder Beratungstelefon der: Telefonnummer 143 oder www.143.ch

Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder Beratungstelefon(für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch



– Refugium: Verein für Hinterbliebene nach Suizid

– Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben:: Verein für Hinterbliebene nach Suizid Nebelmeer : Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils Mehr anzeigen

