Beide Kessler-Zwillinge (89) sind tot

Die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen bei der «Die Liebe Geld»- Theaterpremiere im März 2022 in München. Die Showlegenden wurden 89 Jahre alt.
Alice und Ellen Kessler wurden am 20. August 1936 im sächsischen Nerchau geboren.
1965: Die Kessler-Zwillinge am 2. August 1965 in London. Die Entertainerinnen waren in den 1950er und 1960er Jahren in Deutschland und Italien für ihren Gesang, Tanz und ihre Schauspielerei bekannt. Sie wurden als «Kessler-Zwillinge» bezeichnet.
1957: «Der Graf von Luxemburg» mit den Kessler-Zwillingen und Gerhard Riedmann als Graf von Luxemburg. Die Zwillinge spielten die Tänzerinnen Fritzi und Franzi.
Alice und Ellen Kessler in einem Showkostüm. Das Bild entstand 1959.
«Lieben Sie Show» war ein TV-Format von der ARD aus dem Jahr 1962.
Mit TV-Legende Rudi Carrell im Format «Die verflixte 7». Die Show mit Carrell lief von 1965 bis 1973.
Alice (li.) und Ellen Kessler mit dem Moderator Frank Elstner beim Pressetermin für die TV-Show «Deutschland spielt auf – zum 50. Geburtstag der ARD-Fernsehlotterie» 2006.
Die Kessler Zwillinge sind gestorben
Die berühmten Kessler-Zwillinge Alice und Ellen sind in München verstorben. Sie wurden 89 Jahre alt. Ein Einsatz der Kriminalpolizei deutet auf besondere Umstände hin.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen sind im Alter von 89 Jahren in München verstorben, ein Kripo-Einsatz deutet auf besondere Umstände hin.
- Die beiden international bekannten Entertainerinnen waren zeitlebens unzertrennlich und hatten ihren gemeinsamen Tod sowie ihre Beisetzung testamentarisch geregelt.
- Ihr Tod bewegt viele Menschen, die ihr künstlerisches Lebenswerk und ihre enge familiäre Bindung bewunderten.
Die Kessler-Zwillinge, Alice und Ellen, sind im Alter von 89 Jahren in München verstorben. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung gab es einen Einsatz der Kriminalpolizei. Ein Fremdverschulden werde ausgeschlossen.
Nach Informationen der Zeitung wurde die Polizei am Montagmittag darüber in Kenntnis gesetzt, dass die 89-Jährigen «begleitete Sterbehilfe» in Anspruch genommen hätten.
In Deutschland ist «begleitete Sterbehilfe» unter bestimmten Aspekten erlaubt: So muss die Person muss etwa «eigenverantwortlich und aus freiem Willen handeln» sowie volljährig und geschäftsfähig sein. Die tödliche Handlung muss zudem selbst durchgeführt werden – andernfalls wäre das «aktive Sterbehilfe», die verboten ist.
«So haben wir es testamentarisch verfügt»
Alice und Ellen Kessler wurden am 20. August 1936 in Nerchau, Sachsen, geboren. Sie erlangten internationale Anerkennung als Sängerinnen, Tänzerinnen, Schauspielerinnen und Entertainerinnen. Ihr Leben lang waren sie unzertrennlich, und auch im Tod bleiben sie vereint.
Bereits im April 2024 äusserten die Zwillinge gegenüber der deutschen Zeitung ihren Wunsch, eines Tages in derselben Urne beigesetzt zu werden. Sie wollten zusammen mit der Asche ihrer Mutter Elsa und ihres Hundes Yello ruhen. «So haben wir es auch testamentarisch verfügt», erklärte Ellen Kessler damals.
Die Nachricht von ihrem Tod hat viele Menschen berührt, die die Kessler-Zwillinge für ihr Lebenswerk und ihre enge Bindung bewunderten.
Suizid-Gedanken? Hier findest du Hilfe:
- Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da.
- Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefonnummer 143 oder www.143.ch
- Beratungstelefon Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder www.147.ch
- Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch
- Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben:
– Refugium: Verein für Hinterbliebene nach Suizid
– Nebelmeer: Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils
