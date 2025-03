Nonna Nunzia verrtä blue News die beste Pasta-Sauce der Welt Orecchiette sind ihre Spezialität, Social Media ihre Bühne: Nonna Nunzia verzaubert mit ihrer Pasta-Kunst die Welt. Warum ihre «Pasta ai Pomodorini» so besonders ist – und wieso sie eine Wurst in Zürich ausgehöhlt hat. 25.03.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die italienische Instagram-Köchin Nonna Nunzia, bekannt für ihre Orecchiette-Pasta, hat bereits Papst Franziskus und die Milliardärsfamilie Ambani bekocht.

Ihre berühmte Sauce «Pasta ai Pomodorini» ist ein simples Rezept mit roten Zwiebeln, Tomaten, Basilikum und Olivenöl – und darf laut ihr nur mit den besten Zutaten zubereitet werden.

Aktuell tourt sie für eine PR-Aktion, begeistert mit ihrer Pasta-Kunst weltweit und plant einen baldigen Stopp in Singapur.

Mamma mia, dieser Händedruck! Instagram-Food-Star Nonna Nunzia packt zu wie eine Box-Weltmeisterin.

Bald wird klar, warum: Wenn die apulische Nonna loslegt, sieht die Herstellung von Orecchiette auch wie ein Kinderspiel. Die süditalienische Spezialität ist ihr Steckenpferd – eine Pasta, die mit ihrer ohrförmigen Form ihrem Namen alle Ehre macht.

Nunzia Caputa hat das Rezept von ihrer Grossmutter gelernt – und diese wiederum von ihrem Grosi. Eine echte Familientradition, die sie nun über die sozialen Medien in die Welt trägt.

Bald wird klar, warum die zackige Köchin aus Bari so viele Fans hat: Sie macht Pasta im Schlaf – und das in Rekordtempo. Ein Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde? «Blödsinn, ich wurde einmal gefragt, aber das ist nichts für mich», sagt Nunzia mit einem schelmischen Lächeln. Laut eigenen Angaben produziert sie «ungefähr fünf Kilo Orecchiette pro Stunde» – eine echte Pastamaschine!

Rekorde und Zahlen lassen die 66-Jährige kalt. Viel lieber philosophiert sie über ihr Lieblingsthema: selbstgemachte Pasta und die italienische Küche. Mit süditalienischem Verve und unverwechselbarem Charme fesselt sie ihre Community – sie hängen an ihren Lippen.

Wer Italien kennt, weiss: Pasta ist nicht gleich Pasta. Jede Region hat ihre eigene Spezialität – und dazu die perfekt abgestimmte Sauce. Jedes Gericht steckt voller regionaler Unterschiede und Überraschungen. Und Touristen? Die riskieren schiefe Blicke, wenn sie ihre Teigwaren nach Lust und Laune mit einer aus italienischer Sicht unpassenden Sauce kombinieren.

Die beste Sauce der Welt – che buona!

Nonna Nunzia verrät blue News auch gleich die perfekte Sauce für ihre Orecchiette: Pasta ai Pomodorini. Und so geht’s: Eine rote Zwiebel (Cipolla di Tropea) in Olivenöl anbraten, Tomaten vierteln, kurz mitbrutzeln, dann mit Salz und Pfeffer würzen. Zum Schluss frischen Basilikum dazugeben – und sofort vom Herd nehmen. Basilikum darf nicht mitbraten.

Die patente Nonna weiss genau, warum die italienische Küche weltweit so beliebt ist: «Sie ist simpel, aber unglaublich vielfältig. Alles wird mit den besten Zutaten zubereitet – und sie ist gesund.» Und natürlich steckt in jedem Gericht eine grosse Portion amore.

Und dazu – Wein oder Bier? «Ich bevorzuge ein kaltes Bier, das passt einfach super zur Pasta», schwärmt der Social-Media-Star. Auf Instagram nennt sie sich leorecchiettedinunzia – Signora delle Orecchiette di Bari Vecchia – und begeistert fast 64'000 Follower mit ihrer Pasta-Kunst.

Zu ihren Fans zählen keine Geringeren als Papst Franziskus und die reichste Familie der Welt – die Ambanis aus Indien. Beide hat Nunzia bereits bekocht. Besonders die Begegnung mit dem Papst ist ihr in Erinnerung geblieben: «Er hat eine unglaublich ruhige und sanfte Ausstrahlung. Und er ist lustig», erzählt sie.

Für die Ambanis stand sie anlässlich der luxuriösen Hochzeit im vergangenen Jahr am Herd. Doch mit der indischen Küche kann sie wenig anfangen: «Viel zu würzig», sagt sie, rümpft die Nase und untermalt ihre Worte mit lebhaften Gesten.

Nunzia ist für eine PR-Aktion in Zürich und zeigt gemeinsam mit ihrer Nichte, wie sie ihre berühmte Pasta zaubert. In Wiedikon hat sie sogar eine Wurst probiert – allerdings mit einem kleinen Trick: Das Brötli hat sie kurzerhand ausgehöhlt. «War gar nicht so schlecht», sagt sie und lächelt verschmitzt.

Ihr nächster Stopp: Singapur. Schliesslich ist italienische Pasta weltweit ein Erfolgsrezept.

Noch eine herzliche Verabschiedung – mit ihrem Boxweltmeister-Händedruck und Nonna Nunzia bearbeitet schon die nächste Teigrolle – bis zum Abend müssen noch ein paar weitere Orecchiette her.

