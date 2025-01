«Sie versuchten, mein Baby aus den Armen meiner Frau zu stehlen»

In einem Rückblick berichtet der Schweizer Löwenflüsterer Dean Schneider von den Höhen und Tiefen des vergangenen Jahres. Das grösste Highlight: die Geburt seiner Tochter. Um die er nur wenig später bangte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Rückblickvideo zum vergangenen Jahr erinnert sich Dean Schneider an seinen grössten Schockmoment: Fremde versuchten, sein Baby zu entführen.

«Nichts anderes hat mir solche Angst eingejagt», erinnert sich der Löwenflüsterer im YouTube-Video.

Dean Schneider und seine Frau Eli wurden im August 2024 Eltern eines Mädchens. Mehr anzeigen

Der schönste Moment im Jahr 2024 war für Dean Schneider (32), als seine Tochter Nayla zur Welt kam. Leider verpasste er den bedeutenden Augenblick, da das Baby vier Wochen zu früh kam, er noch in Südafrika und seine Frau Eli in der Schweiz war.

Aus dem Flugzeug schaltete er sich per Handy dazu. «Ich fühlte mich miserabel, ich hätte mich nicht schlechter fühlen können», erinnert sich der Schweizer Löweninfluencer in einem Jahresrückblick auf YouTube. Er sei sehr traurig gewesen, dass er nicht physisch dabei sein und die Hand seiner Frau halten konnte.

Im Video spricht der ausgewanderte Schweizer, der auf seiner «Hakuna Mipaka»-Ranch in Südafrika Wildtieren in Not ein neues Zuhause gibt, über die Höhen und Tiefen des vergangenen Jahres.

In einem Rückblickvideo erzählt Dean Schneider auf YouTube von seinen unheimlichsten und schönsten Moment des letzten Jahres. YouTube/DeanSchneiderHakunaMipaka

Der «gruseligste Moment» dreht sich ebenfalls um seine Tochter. Denn wie Schneider berichtet, hätten Fremde beinahe sein kleines Mädchen entführt.

Dean Schneider: «Menschenhandel ist in Südafrika keine seltene Sache»

«Nichts anderes hat mir solche Angst eingejagt», erinnert sich der Löweninfluencer, der auf Instagram elf Millionen Follower*innen zählt.

Aber von vorne: Seine Frau Eli war mit der gemeinsamen Tochter in einem Einkaufszentrum shoppen. Als sie sich auf eine Bank setzte, um Nayla Milch zu geben, hockten sich zwei Frauen dazu. Eli sei sofort komisch zumute gewesen. Nachdem sie sagten, wie süss Nalya doch ist, wollten die beiden Frauen plötzlich das Baby ihrer Mutter wegnehmen.

Schneider: «Sie haben versucht, unser Baby aus den Armen meiner Frau zu stehlen.» Eli sei aufgestanden und habe mit der Polizei gedroht, anschliessend ihren Mann angerufen, der nur wenig später vor Ort war.

Beim Sichten der Überwachungsvideos war eine weitere Person – ein Mann mit Mundschutz – zu sehen, der hinter Eli stand. «Es war ziemlich klar, was sie vorhatten», so der Schweizer Löwenflüsterer. Menschenhandel sei nichts Seltenes in Afrika.

«Wir sind so glücklich, dass wir noch immer Eltern unseres kleinen Mädchens sind und sie nicht verloren haben», führt Schneider nachdenklich an. Er habe nächtelang nach dem Vorfall nicht mehr schlafen können. Und immer, wenn er Nayla angesehen habe, sei er nachdenklich geworden und habe gedacht: «Wenn sie Erfolg gehabt hätten, dann wäre mein Baby jetzt weg.»

Diebstahl auf Dean Schneiders Ranch

Im letzten Jahr mussten sich Schneiders Fans mit weniger Content als gewöhnlich zufriedengeben. Es sei viel los gewesen.

Neben der Geburt seiner Tochter und dem Entführungsversuch fand sein Team ausserdem heraus, dass auf der Farm geklaut wurde. Er habe darum Mitarbeitende künden und neue suchen müssen. Ausserdem verlor Schneiders Wildtierreservat das Gepard-Männchen Madiba und der Bau der Anlage für die Affen kostete viel Zeit.

Zürcher Dean Schneider zählt auf Instagram elf Millionen Follower*innen. Er ist bekannt für seine Videos, in denen er mit Löwen auf Tuchfühlung geht. YouTube/DeanSchneiderHakunaMipaka

In Zukunft werde er sich mehr auf YouTube konzentriere, aber auch Instagram würde weiterhin befüllt werden. Schneider verspricht im Video: «Ich weiss, dass ich dieses Jahr nicht so viel teilen konnte, wie ich wollte, aber das wird sich ändern. Für 2025 habe ich einen neuen Contentplan.»

