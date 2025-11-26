«Werde dich für immer lieben, Joan»Milliardär Richard Branson trauert um Ehefrau
Bruno Bötschi
26.11.2025
Der britische Milliardär Richard Branson hat auf Instagram den Tod seiner Ehefrau Joan bekannt gegeben. Sie sei nicht nur «die wundervollste Mutter und Grossmutter» gewesen, sondern auch seine beste Freundin.
Es ist das traurige Ende einer grossen Liebe: Sir Richard Branson gab in einem berührenden Instagram-Post den Tod seiner Frau Lady Joan Templeman bekannt. Templeman wurde 80 Jahre alt.
Der 75-jährige Branson, der mit seinem Mischkonzern Virgin Group in der Musikbranche und der Luftfahrt ein milliardenschweres Vermögen gemacht hat, schreibt auf Instagram:
«Mit gebrochenem Herzen teile ich mit, dass Joan, meine Ehefrau und Partnerin seit 50 Jahren, von uns gegangen ist.»
Und weiter: «Sie war die wundervollste Mutter und Grossmutter, die sich unsere Kinder und Enkel nur hätten wünschen können. Sie war meine beste Freundin, mein Fels, mein Licht, meine Welt. Ich werde dich für immer lieben, Joan.»
1976 begann die Liebesgeschichte der Bransons
Die Liebesgeschichte der beiden begann im Jahr 1976. In einem Blog-Beitrag auf der Virgin-Website verriet der Brite Branson Jahre später, dass er sich «vom ersten Moment an» in Templeman verliebt habe.
Die gebürtige Schottin, die ihr Privatleben vor der Öffentlichkeit schützte, habe ihn mit ihrer bodenständigen Art beeindruckt. Im Jahr 1989 heirateten Richard Branson und Joan Templeman.
Das Ehepaar Branson-Templeman wurde Eltern von drei Kindern: Holly, Sam und Clare Sarah. Letztere starb tragischerweise nur vier Tage nach ihrer Geburt, nachdem sie drei Monate zu früh das Licht der Welt erblickt hatte.
Richard Branson kaufte seiner Frau eine Insel
Bereits drei Jahre nach ihrem allerersten Date bewies Richard Branson, wie sehr er Templeman liebte: Als er von einer Insel auf den Britischen Jungferninseln erfuhr, die zum Verkauf stand, entschied er sich spontan für den Kauf – obwohl er sich diese eigentlich nicht leisten konnte.
In der Folge kaufte er 1979 für 180'000 US-amerikanische Dollar Necker Island. Die Insel ist von Ost nach West rund 840 Meter lang und bis zu 650 Meter breit.
«Wir waren noch in den Anfangstagen von Virgin Records und ich hatte definitiv nicht das Geld, um sie zu kaufen – aber versuche das einmal einem verliebten Narren zu erklären», notierte Richard Branson später in seinem Blog.
Die Insel, auf welcher der Unternehmer bis heute lebt und exklusiven Tourismus anbietet, bezeichnete er liebevoll als seine «zweite Liebe auf den ersten Blick».
