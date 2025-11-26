Milliardär Richard Branson trauert um Ehefrau

1976 lernte Sir Richard Branson seine spätere Ehefrau Joan kennen. Nun ist sie im Alter von 80 Jahren verstorben. Das Bild des Paares entstand im Jahr 2018. Bild: imago/UPI Photo

Der britische Milliardär Richard Branson hat auf Instagram den Tod seiner Ehefrau Joan bekannt gegeben. Sie sei nicht nur «die wundervollste Mutter und Grossmutter» gewesen, sondern auch seine beste Freundin.

Branson, der mit seinem Mischkonzern Virgin Group in der Musikbranche und der Luftfahrt ein riesiges Vermögen gemacht hat, würdigt seine Frau als «die wundervollste Mutter und Grossmutter».

Branson und Templeman lernten sich 1967 kennen und waren seit 1989 verheiratet. Mehr anzeigen

Es ist das traurige Ende einer grossen Liebe: Sir Richard Branson gab in einem berührenden Instagram-Post den Tod seiner Frau Lady Joan Templeman bekannt. Templeman wurde 80 Jahre alt.

Der 75-jährige Branson, der mit seinem Mischkonzern Virgin Group in der Musikbranche und der Luftfahrt ein milliardenschweres Vermögen gemacht hat, schreibt auf Instagram:

«Mit gebrochenem Herzen teile ich mit, dass Joan, meine Ehefrau und Partnerin seit 50 Jahren, von uns gegangen ist.»

Und weiter: «Sie war die wundervollste Mutter und Grossmutter, die sich unsere Kinder und Enkel nur hätten wünschen können. Sie war meine beste Freundin, mein Fels, mein Licht, meine Welt. Ich werde dich für immer lieben, Joan.»

1976 begann die Liebesgeschichte der Bransons

Die Liebesgeschichte der beiden begann im Jahr 1976. In einem Blog-Beitrag auf der Virgin-Website verriet der Brite Branson Jahre später, dass er sich «vom ersten Moment an» in Templeman verliebt habe.

Die gebürtige Schottin, die ihr Privatleben vor der Öffentlichkeit schützte, habe ihn mit ihrer bodenständigen Art beeindruckt. Im Jahr 1989 heirateten Richard Branson und Joan Templeman.

Das Ehepaar Branson-Templeman wurde Eltern von drei Kindern: Holly, Sam und Clare Sarah. Letztere starb tragischerweise nur vier Tage nach ihrer Geburt, nachdem sie drei Monate zu früh das Licht der Welt erblickt hatte.

Richard Branson kaufte seiner Frau eine Insel

Bereits drei Jahre nach ihrem allerersten Date bewies Richard Branson, wie sehr er Templeman liebte: Als er von einer Insel auf den Britischen Jungferninseln erfuhr, die zum Verkauf stand, entschied er sich spontan für den Kauf – obwohl er sich diese eigentlich nicht leisten konnte.

In der Folge kaufte er 1979 für 180'000 US-amerikanische Dollar Necker Island. Die Insel ist von Ost nach West rund 840 Meter lang und bis zu 650 Meter breit.

«Wir waren noch in den Anfangstagen von Virgin Records und ich hatte definitiv nicht das Geld, um sie zu kaufen – aber versuche das einmal einem verliebten Narren zu erklären», notierte Richard Branson später in seinem Blog.

Die Insel, auf welcher der Unternehmer bis heute lebt und exklusiven Tourismus anbietet, bezeichnete er liebevoll als seine «zweite Liebe auf den ersten Blick».

