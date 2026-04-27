In England gewann zum siebten Mal ein Kandidat die Million bei «Who Wants To Be A Millionaire?» auf ITV. Der Neu-Millionär mit Quizmaster Jeremy Clarkson. Screenshot ITV

Spannung pur bei «Who Wants to Be a Millionaire?» in England: Eine vermeintlich simple Frage rund ums Ei bringt den Kandidaten ins Straucheln – doch am Ende zahlt sich sein Mut aus. Er geht tatsächlich als Millionär nach Hause.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der britischen Version von «Who Wants to Be a Millionaire?» gewann mit Roman Dubowski zum siebten Mal ein Kandidat den Jackpot von einer Million Pfund.

Zu Beginn hatte er Probleme und nutzte bei einer Frage zur Mayonnaise den Telefonjoker. Die richtige Antwort war Eigelb und hielt ihn im Spiel.

Der pensionierte IT-Angestellte war auch schon in anderen TV-Shows erfolgreich. Mehr anzeigen

«Wer wird Millionär?» mit Günther Jauch auf RTL hat weltweit Sende-Zwillinge. In England hat jetzt ein Informatik-Pensionär in dem beliebten Quizformat die Million abgesahnt.

Eine knifflige Eierfrage brachte Kandidat Roman Dubowski fast um den Jackpot, wie die englische Zeitung «The Sun» berichtet. Bei der 1000-Pfund-Frage musste Dubowski seinen Telefonjoker einsetzen.

Die Frage lautet:

Was wird mit Essig, Senf und Öl gemischt, um eine einfache Mayonnaise herzustellen?

A) Weizenmehl B) Gesalzene Butter C) Eigelb D) Doppelrahm

Die richtige Antwort: C) Eigelb

Trotz des holprigen Starts beantwortete Dubowski danach fast alle Fragen souverän. Moderator Jeremy Clarkson bezeichnete ihn beeindruckt als «Enzyklopädie im Hemd».

Beim alles entscheidenden Finale hatte er noch zwei Joker übrig – darunter den 50:50, der ihm zur richtigen Finalantwort verhalf.

Der 59-Jährige sagt: «Ich hätte nie erwartet, eine Million zu gewinnen. Das muss ich erst noch realisieren.» Er sei davon ausgegangen, einen fünfstelligen Betrag zu holen: «Eine einzige Frage kann dich immer rauswerfen.»

Er feierte schon andere Erfolge

Es war bereits sein dritter Anlauf für die TV-Show. Auch in anderen Quizformaten feierte er Erfolge, etwa bei «Fifteen To One» oder «Brain of Britain».

Kurz nach seiner Zusage für die Sendung erlitt Dubowski jedoch einen schweren Verlust: Seine Mutter Teresa verstarb im November, die Aufzeichnung war im Dezember geplant.

Er erinnert sich: «Ich habe mich gefragt, ob ich überhaupt weitermachen soll. Nach der Beerdigung dachte ich: Nein, mach weiter. Man kann nicht in der Vergangenheit leben.» Seine Mutter wäre stolz gewesen.

Sein breites Allgemeinwissen führt er auch auf seinen Vater zurück: «Er hatte diese Einstellung: ‹Lies Bücher, wenn du im Leben weiterkommen willst.›»

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