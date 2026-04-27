«Wer wird Millionär?»Engländer stolpert fast über Mayonnaise, bevor er dann doch den Jackpot knackt
Carlotta Henggeler
27.4.2026
Spannung pur bei «Who Wants to Be a Millionaire?» in England: Eine vermeintlich simple Frage rund ums Ei bringt den Kandidaten ins Straucheln – doch am Ende zahlt sich sein Mut aus. Er geht tatsächlich als Millionär nach Hause.
Beim alles entscheidenden Finale hatte er noch zwei Joker übrig – darunter den 50:50, der ihm zur richtigen Finalantwort verhalf.
Der 59-Jährige sagt: «Ich hätte nie erwartet, eine Million zu gewinnen. Das muss ich erst noch realisieren.» Er sei davon ausgegangen, einen fünfstelligen Betrag zu holen: «Eine einzige Frage kann dich immer rauswerfen.»
Er feierte schon andere Erfolge
Es war bereits sein dritter Anlauf für die TV-Show. Auch in anderen Quizformaten feierte er Erfolge, etwa bei «Fifteen To One» oder «Brain of Britain».
Kurz nach seiner Zusage für die Sendung erlitt Dubowski jedoch einen schweren Verlust: Seine Mutter Teresa verstarb im November, die Aufzeichnung war im Dezember geplant.
Er erinnert sich: «Ich habe mich gefragt, ob ich überhaupt weitermachen soll. Nach der Beerdigung dachte ich: Nein, mach weiter. Man kann nicht in der Vergangenheit leben.» Seine Mutter wäre stolz gewesen.
Sein breites Allgemeinwissen führt er auch auf seinen Vater zurück: «Er hatte diese Einstellung: ‹Lies Bücher, wenn du im Leben weiterkommen willst.›»
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