Nach 17 Tagen steht der Sieger fest: Der Musiker Gil Ofarim hat das RTL-Dschungelcamp gewonnen. Der 43-Jährige sicherte sich den Sieg durch die Stimmen der Zuschauer, wie die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen bekanntgaben.
Damit war ihm dann die Dschungelkrone sicher, die sich der Sieger von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» auf den Kopf setzen darf. Hinzu kommen 100'000 Euro Preisgeld.
Im Finale konnte sich Ofarim gegen Reality-Star Samira Yavuz und Doku-Soap-Darsteller Hubert Fella durchsetzen.
Der Sieg des Sohnes des 2018 gestorbenen Sängers Abi Ofarim wird sicherlich auch weiterhin für Diskussionen sorgen. Gil Ofarim hatte 2021 einen Hotelmitarbeiter beschuldigt, ihn antisemitisch beleidigt zu haben. Diese Vorwürfe stellten sich jedoch als falsch heraus - der Musiker nahm am Ende seine Darstellung zurück.
