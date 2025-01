Siegfried und Roys Vermächtnis weicht einem Mega-Projekt Weisse Tiger streunten einst durch den Garten vor dem «Mirage»-Hotel, nun ist dieser abgerissen worden. Bild: imago/United Archives Siegfried Fischbacher und Roy Horn (r.) revolutionierten das Showbusiness in Las Vegas. Bild: imago images/Horst Galuschka Bisher steht die Bronzestatue der beiden Magier noch, aber auch diese soll noch verschwinden – und in ein Museum verfrachtet werden. Bild: imago Das «Mirage»-Hotel ging letztes Jahr im Juli 2024 zu, dort soll nun ein «Hard Rock Hotel & Casino» entstehen. Bild: IMAGO/Daniel Scharinger Siegfried und Roys Vermächtnis weicht einem Mega-Projekt Weisse Tiger streunten einst durch den Garten vor dem «Mirage»-Hotel, nun ist dieser abgerissen worden. Bild: imago/United Archives Siegfried Fischbacher und Roy Horn (r.) revolutionierten das Showbusiness in Las Vegas. Bild: imago images/Horst Galuschka Bisher steht die Bronzestatue der beiden Magier noch, aber auch diese soll noch verschwinden – und in ein Museum verfrachtet werden. Bild: imago Das «Mirage»-Hotel ging letztes Jahr im Juli 2024 zu, dort soll nun ein «Hard Rock Hotel & Casino» entstehen. Bild: IMAGO/Daniel Scharinger

Der einstige «Secret Garden» von Siegfried und Roy ist Geschichte. An seiner Stelle entsteht eine neue Hotelanlage, die das Gesicht von Las Vegas verändert.

Fabian Tschamper

Wo einst weisse Tiger durch die üppigen Gärten des «Secret Garden» von Siegfried und Roy streiften, erstreckt sich heute eine grosse Baustelle. Der Garten, der vor zwei Jahren geschlossen wurde, ist nun einem neuen Bauprojekt gewichen. Die Transformation des Geländes in der Glücksspielmetropole Las Vegas, im US-Bundesstaat Nevada, ist in vollem Gange.

Mit dem Abriss des Anwesens «Little Bavaria» am Stadtrand von Las Vegas ist auch das grüne Vermächtnis des Magier-Duos verschwunden. Die Stadt, bekannt für ihre ständige Erneuerung, hat das «Mirage», das jahrzehntelang die Heimat der berühmten Show von Siegfried und Roy war, im Juli 2024 endgültig geschlossen.

200 Meter hohe Gitarre wird gebaut

Das ikonische Mirage-Gebäude wird derzeit grundlegend renoviert und soll 2027 als «Hard Rock Hotel & Casino» wiedereröffnet werden. Der neue Besitzer, Hard Rock International, gehört dem Indianervolk der Seminolen aus Florida. Sie haben das Areal für eine Milliarde US-Dollar erworben und planen, eine über 200 Meter hohe Gitarre als Markenzeichen zu errichten, die Tausenden von Gästen Unterkunft bieten wird.

Auch die berühmte Bronzeskulptur von Siegfried und Roy, die seit 1993 den Strip von Las Vegas ziert, wird bald verschwinden. Derzeit ist sie eingezäunt, und nur noch die Nasenspitze von Siegfried ist über dem Baugerüst zu sehen. Die Skulptur soll dem «Neon Museum» übergeben werden, das historische Neon-Schilder ausstellt und ein Geheimtipp für Touristen ist.

Die Frage bleibt, ob Siegfried und Roy vollständig vom Strip verschwinden werden. Die Strasse, die zum ehemaligen «Mirage» führt, trägt seit 2020 den Namen «Siegfried und Roy Drive». Ob dieser Name bestehen bleibt, wenn das neue Hotel eröffnet, ist ungewiss, da Strassennamen in Las Vegas oft den neuen Gegebenheiten angepasst werden.

Einfluss auf mehrere Generationen

Trotz der Veränderungen sind Siegfried und Roy nicht in Vergessenheit geraten. Auch im Januar 2025 sieht man immer wieder ältere Besucher, die vor der eingerüsteten Skulptur stehen und in Erinnerungen an die Magier schwelgen, die seit den 1970er Jahren die Shows in Las Vegas revolutionierten.

Ihr eigentliches Erbe bleibt in der Stadt lebendig. Siegfried und Roys Magie – zwischen Realität und Illusion – prägte eine ganze Ära. Ihr Einfluss hallt in den modernen Shows nach, die heute den Strip beleben, und inspiriert weiterhin Generationen von Künstlern.

