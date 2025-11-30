Silbereisens Adventsshow nervt Zuschauer schon nach wenigen Minuten

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Überraschung bei Semino Rossi Silbereisens Adventsshow nervt Zuschauer schon nach wenigen Minuten

Sven Ziegler

30.11.2025

Semino Rossi (rechts) beichtete Florian Silbereisen einen früheren Polizeieinsatz.
Semino Rossi (rechts) beichtete Florian Silbereisen einen früheren Polizeieinsatz.
ZDF

Florian Silbereisen hat am Samstag erneut das «Adventsfest der 100.000 Lichter» eingeläutet – doch schon nach wenigen Minuten hagelte es in den sozialen Medien Kritik. Für einen unerwarteten Moment sorgte später Semino Rossi. 

Teleschau, Sven Ziegler

30.11.2025, 07:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zuschauer kritisieren Silbereisens Adventsshow in der ARD als kitschig und wiederholend.
  • Semino Rossi schildert live eine Anekdote über laute Weihnachtsfeiern – inklusive Polizeibesuch.
  • Trotz Kritik lieferte die Sendung viele prominente Auftritte und den traditionellen Moment mit dem Friedenslicht.
Mehr anzeigen

Zum Start in die Adventszeit hat Florian Silbereisen am Samstagabend wieder das «Adventsfest der 100.000 Lichter» präsentiert – und damit wie gewohnt ein grosses Publikum vor den Fernsehern versammelt. Doch die Begeisterung hielt bei vielen ARD-Zuschauern nicht lange an.

Demnach verbreitete sich im Netz bereits nach den ersten Minuten deutliche Kritik. Mehrere Nutzer sprachen von «jedes Jahr derselbe Cringe».

Andere klagten über übermässigen Kitsch oder stellten die Frage, warum die Show immer wieder gleich produziere werde.

Während online gestöhnt wurde, lieferte die Show im Studio jedoch die gewohnten Schlagermomente. Auf der Bühne traten unter anderem Andrea Berg, Wincent Weiss, die No Angels, Howard Carpendale, Stefanie Hertel, Semino Rossi, Vanessa Mai, Thomas Anders, Helmut Lotti und DJ Ötzi auf. Auch Pianist Lang Lang und das traditionelle Nürnberger Christkind waren Teil des Programms.

Semino Rossi sorgte für Polizeieinsatz

Für einen überraschenden Moment sorgte dann Semino Rossi. Der argentinische Sänger erinnerte sich an sein erstes Weihnachtsfest in Österreich – und an die unerwartete Reaktion der Nachbarn. «Wir haben um elf Uhr getanzt, genau wie in Argentinien. Plötzlich steht die Polizei vor der Tür und sagt: ‹Können Sie bitte die Musik leiser machen?› Ich habe es ehrlich nicht gewusst – es tut mir leid», erzählte Rossi, wie die teleschau schreibt.

Ross Antony brachte wie jedes Jahr humoristische Geschenke auf die Bühne – darunter eine elektronische WC-Bürste und eine Zahnbürste «für Faule». Für Kollegialität sorgte Silbereisen selbst, als er Andy Borg ein geschnitztes Räuchermännchen überreichte, das dem Moderator verblüffend ähnlich sieht. Borg sammelt seit Jahren solche Figuren.

Zum Abschluss der Sendung erreichte das Friedenslicht aus Bethlehem das Studio. Alle Künstler versammelten sich auf der Bühne und sangen gemeinsam «Mitten in der Nacht» von Rolf Zuckowski – ein traditioneller Moment, der im Studio für emotionale Stimmung sorgte, auch wenn die Reaktionen im Netz gleichzeitig ein anderes Bild zeichneten.

Mehr Entertainment

Bötschi fragt Yvonne Eisenring. «Mich nervt es, dass viele Schweizer tunlichst vermeiden wollen, aufzufallen»

Bötschi fragt Yvonne Eisenring«Mich nervt es, dass viele Schweizer tunlichst vermeiden wollen, aufzufallen»

«Sorry, dass wir euch schockieren». Bushido und Ferchichi sind nach wie vor ein Paar

«Sorry, dass wir euch schockieren»Bushido und Ferchichi sind nach wie vor ein Paar

«Shakespeare In Love». Oscar-Preisträger Tom Stoppard mit 88 Jahren gestorben

«Shakespeare In Love»Oscar-Preisträger Tom Stoppard mit 88 Jahren gestorben

Meistgelesen

Anonymer Brief schockt Bewohner von Blatten VS
Kindergeburtstag eskaliert – mindestens vier Tote
Silbereisens Adventsshow nervt Zuschauer schon nach wenigen Minuten
«Mich nervt, dass die Schweizer es anderen immer recht machen wollen»
Gantners Zoll-These bringt Bern ins Schleudern