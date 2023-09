Luzerner Silvio Germann (33) ist Koch des Jahres

Silvio Germann ist von Gault Millau zum «Koch des Jahres 2024» gekürt worden. Gault Millau/PD

Heute hat der Gastronomieführer Gault Millau seine jährliche Bestenliste veröffentlicht. Der grosse Gewinner ist dabei der 33-jährige Luzerner Silvio Germann. Er führt ein Restaurant im Thurgau.

Ausserdem wurde Paolo Casanova als «Green Chef of the Year» ausgezeichnet.

Als Schweizer Star im Ausland wurde Yannick Hollenstein ausgezeichnet. Mehr anzeigen

Silvio Germann, Küchenchef und Geschäftsführer des Restaurants Mammertsberg in Freidorf TG, hat die Auszeichnung «Koch des Jahres 2024» erhalten. Der Gastronomieführer Gault Millau zeichnete den 34-Jährigen mit 18 von 20 möglichen Punkten aus.

Germann ist im Restaurant Mammertsberg in Freidorf TG Gastgeber und Mitinhaber. Er führe sein blutjunges Team mit sanfter Hand, seine Köche würden mitdenken und -kreieren, schrieb die Jury des Restaurantführers Gault Millau am Montag in einer Mitteilung. Geschmacksintensive «Löffelgerichte» prägten seine Karte.

In der Ausgabe 2024 des Restaurantführers gibt es sechs Köchinnen und Köche, die 19 Punkte erhielten:

Tanja Grandits («Stucki», Basel), Peter Knogl («Cheval Blanc», Basel), Franck Giovannini («Restaurant de l'Hôtel de ville», Crissier), Andreas Caminada («Schloss Schauenstein», Fürstenau GR), Philippe Chevrier («Domaine de Châteauvieux», Satigny GE) und Heiko Nieder («The Dolder Grand», Zürich). Sie haben damit gemäss Mitteilung ihre Punktzahl auch dieses Jahr bestätigt.

«The Green Chef of the Year» wurde verliehen

Erstmal verlieh Gault Millau die Auszeichnung «The Green Chef of the Year». Als Koch, der nachhaltig arbeitet, bei regionalen Produzenten einkauft und mit vegetarischen Gerichten glänzt, zeichnete der Restaurantführer Paolo Casanova aus.

Er sei in der «Chesa Stüva Colani» in Madulain GR auf 1800 Metern über Meer Spitzenkoch und Gärtner zugleich. Der Bottura-Schüler erfülle die Vorgaben des Dachverbands Bio Suisse mühelos, hiess es in der Mitteilung. «Jene vom Gault Millau auch: Er verbessert sich auf 17 Punkte.»

Der Guide würdigt auch den Nachwuchs und ehrt vier Aufsteiger des Jahres: Pascal Steffen («Roots», Basel, 18 Punkte), Markus Stöckle («Rosi» Zürich, 17 Punkte), Ilario Colombo Zefinetti («Du Théâtre», Monthey VS, 17 Punkte), Federico Palladino («Osteria Enoteca Cuntitt», Castel San Pietro TI, 16 Punkte).

Schweizer Star arbeitet in Thailand

Die Entdeckungen des Jahres sind Paul Cabayé & Stéphanie Zosso («Glacier», Grindelwald BE, 16 Punkte), Grégory Halgand («Hôtel de Ville», Ollon VD, 15 Punkte), Piero Roncoroni («Osteria del Centro», Comano TI, 15 Punkte).

Als Schweizer Star im Ausland wurde Yannick Hollenstein ausgezeichnet. Er führt gemäss Mitteilung mit «L’Arôme by the Sea» eines der besten Restaurants auf der Ferieninsel Phuket in Thailand.

880 Restaurants, 100 Gourmet-Hotels und die 150 besten Schweizer Winzer sind im Guide Gault Millau 2024 aufgeführt. So viele wie noch nie. 107 Köche steigen auf, 41 verlieren einen Punkt.

