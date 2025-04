Simone Bargetze (48)

Von Liechtenstein nach Zürich, Los Angeles, Brasilien, Bali, Thailand und am Ende wieder zurück nach Hollywood. In «L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories» berichtet Weltenbummlerin Simone Bargetze regelmässig von ihrem Alltag im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. In rund 40 Filmproduktionen wie «Avatar», «Transformers» und «Iron Man» stand die Liechtensteinerin vor der Kamera – und machte sich einen Namen als «die mutigste Frau Hollywoods».