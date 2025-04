Simone Bargetze war Stuntfrau, lebt in «La La Land» und berichtet neu in ihrer regelmässigen Video-Kolumne für blue News aus Hollywood. Vor ihrer Tür trifft sie schon mal ihre Nachbarn Bill und Tom Kaulitz zu einem Schwatz, schaut ausgewanderten Schweizer*innen in ihre mehr oder weniger luxuriösen Häuser und besucht die ausgefallensten Orte in der Traumfabrik. Simone Bargetze streift durch Hollywood – und nimmt uns exklusiv mit.