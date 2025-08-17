Kim Kardashian hat Skims im Jahr 2019 gegründet. Imago

Seit Ende Juli ist die Marke «Skims» von Kim Kardashian im Globus in Zürich und in Genf erhältlich. Was steckt wirklich hinter dem Milliardengeschäft?

Wer kennt sie nicht – die Kardashians und Jenners? Spätestens seit ihrer Reality-Show «Keeping Up with the Kardashians» gehören sie zu den schillerndsten Namen in Hollywood.

Doch Ruhm allein genügt ihnen nicht: Immer wieder starten die Schwestern eigene Marken und Labels. So lancierte Kylie Jenner ihre erfolgreiche Kosmetiklinie, Khloé eine populäre Modemarke – und Kim Kardashian gründete 2019 «Skims», ein Label, welches Shapewear und Unterwäsche verkauft, das seither die Modewelt im Sturm erobert.

Die Reise von Skims beginnt mit Kim Kardashian selbst. «Es füllte eine Lücke auf dem Markt», sagte Kardashian am Time 100 Summit. «Ich suchte einfach nach einer Lösung für das Problem, dass ich gerne Shapewear trage, aber keine Farbe gefunden habe, die zu meinem Hautton passt, geschweige denn zu den meisten meiner Freundinnen», erklärt sie weiter.

Shapewear gab es nur in Hellbraun oder Schwarz, doch keine passte zu ihrem Hautton. Sie sei so frustriert über die mangelnde Auswahl gewesen, dass sie ihre Shapewear zu Hause gefärbt habe, um sie an ihrem Hautton anzupassen. «Ich habe Kaffee- und Teebeutel genommen, sie in die Spüle oder Badewanne gelegt und meine Shapewear darin eingeweicht», so Kardashian.

Shitstorm wegen kultureller Aneignung

Also gründete sie im Jahr 2019 zusammen mit Emma Grede und Jens Grede schliesslich Skims. Doch der Start verlief jedoch nicht ganz ohne Turbulenzen: Ursprünglich sollte die Marke «Kimono» heissen. Doch dieser Name brachte Kardashian einen ordentlichen Shitstorm wegen kultureller Aneignung ein.

Die Unterwäsche hat nämlich nicht viel mit der ursprünglichen Definition des japanischen Worts gemeinsam: Es ist eine lange, traditionelle, japanische Robe mit Ärmeln, die mit einer Schärpe gebunden wird. Zudem hat sie eine jahrhundertelange Geschichte und ist tief in den Traditionen und der Kultur des Landes verwurzelt.

Also änderte Kardashian schliesslich den Namen zu Skims – und nun war der Weg frei für Shapewear mit einem konsequenten Fokus auf Body Positivity und Inklusivität. Die Stücke gibt es in den Grössen XXS bis 4X zu finden, in einer breiten Palette an unterschiedlichen Farben.

In kurzer Zeit zum Milliardenimperium

Bereits im ersten Jahr verkaufte Skims über drei Millionen Produkte. Und das Angebot von Skims wird immer weiter ausgebaut. Dazu kamen schliesslich auch unzählige Kooperationen mit bekannten Marken, Menschen, Pop-ups und Flagship-Stores.

So gab es 2021 eine Zusammenarbeit mit der Luxusmarke Fendi. Später mit Swarovski und Dolce & Gabbana.

Auch Partnerschaften im Sportbereich kamen zustande, beispielsweise mit The North Face. Im Jahr 2021 wurde Skims offizieller Partner der Olympischen Sommerspiele. Für die Athletinnen und Athleten stellt sie Unterwäsche, Loungewear und gemütliche Styles her. Zudem ist Skims offizieller Unterwäschepartner der National Basketball Association (NBA), der WNBA (Frauen-Basketball-Profiliga) und des US-Basketball-Dachverbands USA Basketball.

Als «Skims Men» lanciert wurde, kamen Zusammenarbeiten mit Fussballstar Neymar Jr., American-Football-Spieler Nick Bosa und Basketballer Shai Gilgeous-Alexander dazu. Und die nächste Kooperation ist ebenfalls auf dem Weg: «NikeSKIMS», die neue Marke von Nike und Skims. Sie wird sich auf Damen-Sportbekleidung, Schuhe und Accessoires konzentrieren.

Skims zeigt also: Mode muss heute nicht nur ein Statement setzen können, sondern vor allem auch bequem und tragbar sein – für alle.

Ende 2024 entstand dann der erste Flagshipstore von Skims in New York, rasch kamen mehrere in unterschiedlichen Städten dazu.

Und so wuchs Skims in kürzester Zeit zu einem Milliardenunternehmen. Im Juli 2023 gaben Kim Kardashian und Jens Grede in einem Interview mit der «New York Times» bekannt, dass Skims weitere 270 Millionen US-Dollar von Investoren eingeworben hat. Dadurch stieg der Unternehmenswert auf 4 Milliarden US-Dollar.

Vom BH mit Nippel zum Gesichtswickel

Ein Grund für den Erfolg von Skims ist – neben der Berühmtheit von Kim Kardashian – dass Skims auf clevere Influencer-Kampagnen und ein modernes Auftreten in den sozialen Medien setzt. Immer wieder sind auch populäre Persönlichkeiten teil der Kampagnen und Shootings. Auf Instagram hat die Marke knapp 7 Millionen Follower.

Über die Jahre realisierte Skims auch einige Stücke, die im Internet für Aufmerksamkeit sorgten. Beispielsweise den «Nipple Push-Up Bra» oder jüngst den «Face Wrap». Ja, dabei handelt es sich wirklich um einen BH mit Nippeln und einem Gesichtswickel – also quasi Shapewear fürs Gesicht inklusive eingebautem Kollagenband.

Doch wie so oft bei Marken von Promis gerieten diese in Kritik. So auch Skims. Letztes Jahr stand die Marke immer wieder in Kritik. Der Grund dafür: Der Remake Fashion Accountability Report 2024 bewertete die Marke mit der niedrigsten möglichen Punktzahl von 0/150 – gleich wie Shein.

Laut dem Bericht würde Skims kaum Transparenz in Bezug auf Arbeitspraktiken und Umweltauswirkungen zeigen. Zudem wird der Marke vorgeworfen, Textilarbeiter*innen in Ländern wie Bangladesch und Vietnam auszubeuten, wo Löhne unter dem Existenzminimum liegen sollen. Und dann gab es da noch die «Nipple-Bra»-Werbung aus dem Jahr 2023. Auf dem Internet wurde sie immer wieder als unsensibel und misogyn bezeichnet.

Doch anstatt sich öffentlich darüber zu äussern, schwieg die Marke – und wurde dafür noch mehr kritisiert. Online-Kampagnen wie #Pay­Y­our­Wor­kers trendeten in den sozialen Medien und forderten Veränderungen, doch die Marke blieb unbeeindruckt. Ayesha Baren­blat, Geschäftsführerin von Remake, verurteilte Skims in der «Vogue» dafür, Klimaveränderungen, die für viele real sind, zu verharmlosen, um mehr fossile Produkte zu verkaufen.

Seit Juli im Globus erhältlich

Seit Juli 2025 gibt es Skims auch in der Schweiz – und zwar im Globus in Zürich und in Genf. «Die Nachfrage ist sehr hoch und hat unsere Erwartungen sogar übertroffen – sowohl in unseren Läden als auch im Onlineshop», sagt eine Sprecherin des Warenhauses zu blue News.

«Seit der Lancierung Ende Juli verzeichnen wir eine ausgesprochen positive Resonanz auf die Skims-Produkte», heisst es weiter.

Globus habe Skims ins Sortiment aufgenommen, weil die Marke «weltweit Kultstatus geniesst» und zu den aktuell angesagtesten Labels zähle. «Besonders beliebt sind derzeit die vielseitigen Essentials und figurformenden Modelle, die in unterschiedlichen Farben und Materialien erhältlich sind», so die Sprecherin.